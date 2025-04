Quién es Jesús Huerta de Soto | El maestro “austríaco” que se convirtió en el guía de Javier Milei desde España

MADRID.- Las cámaras ya están encendidas. Los teléfonos apuntan a Jesús Huerta de Soto para filmar su clase magistral. Empresario madrileño, doctor en Economía, es un prócer de la Escuela Austríaca que se convirtió en un fenómeno viral en la pandemia, cuando sus excéntricas exposiciones lograron millones de reproducciones en YouTube. Un desconocido Javier Milei miraba esas clases para perfeccionar sus conocimientos sobre anarcocapitalismo. Años después, cuando asumió como presidente, el libertario citó al español como uno de sus mentores en su primer discurso ante el Congreso.

La admiración ya dejó de ser platónica: maestro y discípulo se conocieron personalmente y afianzaron la relación desde la fascinación mutua. Si Huerta de Soto es la guía, Milei es el único líder que ha logrado poner en la práctica una doctrina creada a finales del siglo XIX.

Milei sorprende a Huerta de Soto al aire

Ese vínculo quedó en evidencia este jueves cuando Huerta de Soto daba una entrevista en el canal A24 y Milei apareció por sorpresa para sumarse a la conversación. Todo fue abrazos y elogios mutuos. Una charla en la que el español no se privó de cuestionar al fallecido papa Francisco: ahora podrá darse cuenta de que el Estado “es el anticristo”, dijo.

La comunicación entre Huerta de Soto y Milei fluye por el WhatsApp del economista alemán Philipp Baus, ayudante del español. Chatean sobre la inflación argentina, los planes para dolarizar y la base monetaria del Banco Central. “Como hacen los médicos y los abogados con sus pares, Milei suele pedirles opinión sobre economía”, dijo un testigo de esos intercambios.

Huerta de Soto, 68 años, ya se subió al escenario. Traje azul, corbata roja y pañuelo blanco. LA NACION, invitado especial, está en primera fila. Es una clase de la Maestría en Economía Austríaca (a finales de 2024) pero no habrá, durante los siguientes 90 minutos, ni un sólo número anotado en el pizarrón.

También se sienta en primera fila Alejandro Nimo, agregado de Comercio Internacional de la Embajada Argentina en España. “Estamos en la meca del anarcocapitalismo”, dice, orgulloso. Sobre su banco, como el de los 50 alumnos que se preparan, descansa un tomo de “La acción humana”, un tratado económico de 1067 páginas conocido como “la biblia libertaria”, que será citada a pasajes por el profesor.

El tema: la pirámide de Friedrich Hayek. Huerta de Soto explica que el autor le atribuye a la economía el grado de máxima complejidad entre todas las ciencias que puede estudiar el ser humano. Grita, camina de un lado a otro, baja del escenario y hasta imita el aleteo de un pájaro para que sus alumnos lo entiendan: siempre hace falta una teoría -dice- para darle sentido al conocimiento, aunque la mayoría de las veces el resultado puede ser “trágico”.

“¿Qué es lo que pasa? Que la inmensa mayoría de la gente dispone de teorías falsas, teorías absolutamente erróneas. Burdas ideologías que los llevan a interpretar el mundo al revés”, lanza en una frase que en la Argentina podrían ser atribuídas a Milei.

Si YouTube popularizó sus clases, el desembarco de Milei en la Casa Rosada multiplicó sus alumnos: este año se abrió una lista de espera porque su maestría completó todos los cupos, cuentan fuentes académicas. La Argentina, además, se volvió un tópico recurrente para el profesor español.

Nuestro país es el primero que pretende aplicar las recetas de esta escuela económica ultraliberal, lo que despierta la continua atención de esta cofradía de “austríacos”, que sus detractores califican como una “secta”. Por eso, personajes hasta ahora desconocidos para el público europeo son ejemplos habituales de estas clases.

El líder de VOX, Santiago Abascal, y el presidente Javier Milei en Madrid en mayo A. Pérez Meca - Europa Press

“En el orden más complejo de las ciencias, todo quisqui tiene su opinión: (Sergio) Massa, el papa Francisco, el doctor (Pedro) Sánchez, ¡por Dios!”, grita el economista, que engalana la voz para referirse al presidente español.

“¿Usted quiere que se suba el salario mínimo? Sí, sí. ¿Usted qué cree que hay que hacer con esto otro? Es tan compleja la sociedad que realmente podemos entender muy poco. Paradójicamente, esto da pie a que cada uno tenga su opinión para solucionar los problemas del mundo”. Suelta frases que cualquier libertario podría reconocer como “papá Estado” o “la batalla contra el estatismo”.

La clase se sumerge en la pirámide de Hayek, pura teoría científica, un postulado con casi un siglo de antigüedad. Aparece algún bostezo aislado y susurros entre los alumnos del fondo; el tema se torna repetitivo, pero el profesor hace lo imposible por sostener la atención. Y lo logra.

Una escena difundida en YouTube se repite en sus clases: toma un billete de 10 euros de su billetera y lo rompe en pedacitos ante la sorpresa de los más jóvenes. “Usted, ¿por qué se ríe? Pero si esto es una mierda. Es un trozo de papel, un pedazo de celulosa con un poco de tinta. ¿Por qué se ponen nerviosos?”, provoca. Y se sube a un pupitre para lanzar los papelitos al aire ante las risas de los estudiantes.

El dinero -asegura- tiene un valor subjetivo, aunque en su caso personal esos 10 euros representan poco y nada. Huerta de Soto es uno de los 350 españoles más ricos, según el ránking del diario El Mundo. Es propietario de España SA, una aseguradora que heredó de su abuelo, una compañía que maneja activos por 800 millones de euros. La empresa cuenta con más de 30 inmuebles, la mayoría en Madrid y Lisboa, que le aportaron una renta de 10 millones de euros en 2022, según el medio.

Huerta de Soto se deslumbra con Milei: dice que es el político libertario ideal y que, cuando termine su gestión, debería recibir el premio Nobel de Economía, como el propio Presidente postuló hace un tiempo.

“Se ha convertido en un modelo. Porque él, como economista consumado, ha sido capaz de darse cuenta con humildad, de que solo se puede entender el mundo que nos rodea siguiendo el enfoque dinámico, empresarial y creativo de la Escuela Austríaca. Hoy nos toca rendir homenaje a un hombre que no tiene miedo, que no duda en inmolarse en su sed por cambiar el mundo”, dijo en junio en su discurso frente a Milei.

Milei y Jesús Huerta de Soto

Huerta de Soto termina la clase agitado y vuelve a su despacho. Se sienta en su escritorio y pone música clásica en su radio portátil. Si su cátedra es una referencia para los libertarios del mundo entero, su despacho se ha convertido en una escala obligada para algunos funcionarios argentinos.

Hasta acá llegó tiempo atrás la ministra Sandra Pettovello, para reunirse con el mentor de Milei. La foto se colgó en la cuenta del Ministerio de Capital Humano para que circule en las redes, terreno fértil para los libertarios.

Caminar en su despacho es una prueba de equilibrio. Se trata de dar pasos entre decenas de libros; manuales de economía y separatas de su autoría ordenados en el suelo, que reparte al primer curioso que aparezca. Asoma en su escritorio un pequeño busto del economista austríaco Ludwig von Mises, el autor de la “biblia libertaria”, estatua que lleva a sus clases de los miércoles.

-¿Se pueden aplicar las teorías de la economía austríaca en un contexto como el argentino?, pregunta LA NACION.

-¿Y a mí qué me importa eso? Yo me muevo en el mundo de las ideas. Eso es lo único que me importa, responde.

Las paredes están atestadas de fotos con economistas. Los nombra de memoria, sin tomar aire, como si fuera la formación de su querido Real Madrid. Desde la comodidad de su sillón cuenta que, aunque no le gusta moverse de España, viajará a la Argentina el próximo abril. “Sería ingrato rechazar la invitación, porque tú no te imaginas los miles de mensajes que me llegan desde Argentina. Desde que ganó Milei, me escribe muchísima gente para agradecerme”. Aceptó la invitación de la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, que le entregará un honoris causa en Buenos Aires. Milei está invitado.

