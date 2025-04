Javier Milei irrumpió en un set televisivo para conversar con un economista español que admira

El presidente Javier Milei irrumpió este jueves en un set televisivo para conversar con el economista español -a quien el libertario admira y elogió en varias oportunidades- Jesús Huerta de Soto. El mandatario llegó acompañado por el vocero presidencial y candidato a legislador porteño, Manuel Adorni, y el diputado José Luis Espert horas antes de partir a Roma por el funeral del Papa Francisco. El Presidente sostuvo que la “economía viene viajando a una velocidad de 10%” y que el consumo “está volando”.

“Bueno, ¿qué es esto? ¡Una sorpresa!“, exclamó Huerta de Soto cuando Milei apareció en las cámaras mientras el economista español mantenía una entrevista. Entonces, el Presidente le replicó: “Vos me hiciste una sorpresa, ahora yo te hago una sorpresa”. En ese contexto, se abrazaron.

“Usted sabe lo que es tener al anarco-capitalista más importante del mundo”, dijo Milei con una notable sonrisa. El Presidente dijo en varias ocasiones que se inspiró en el economista para su plan para la Argentina. El conductor del programa, por su parte, aseguró que no estaba enterado de la irrupción del libertario y que se enteró cuando el auto se aproximaba al canal debido a las sirenas.

Milei junto al economista español Jesús Huerta de Soto.

Luego de tomar asiento en la mesa, Huerta de Soto continuó con su explicación sobre el anarco-capitalismo y afirmó que la sociedad “se regula sola” y que no es el Estado quien tiene que comandar lo que la gente tiene que hacer. A modo de aporte, Milei tomó la palabra y expresó: “¿Me permite una demostración? La contracara de esta sociedad que nosotros tenemos en nuestro ideal es el socialismo real, que ha generado caos, pobreza y ha asesinado a 150 millones de seres humanos. Por método del absurdo puedo demostrar que cuanto más Estado hay, menos puede planificar el ser humano, menos podemos trabajar en nuestro planes; el Estado es una interferencia”.

Al ser consultado sobre si se imagina al país sin Estado, Milei sostuvo: “No podés tener ausencia de Estado cuando el resto tiene Estado. Todos sabemos que podemos funcionar mejor sin Estado pero no es incentivo compatible porque cuando no tenés Estado te invaden”.

Tras ello, Huerta de Soto, en A24, continuó: “Si desde que nacés entrás en el sistema estatista; la educación es pública y te lavan el cerebro, automáticamente pensamos que el Estado es necesario y no lo es”.

En tanto, el Presidente hizo una cronología de su plan económico y mencionó el fin de la emisión y la baja de la inflación. Fue en ese contexto en que insistió que la “economía viene viajando a una velocidad de 10%” y que crece “como pedo de buzo”. También marcó que “se bajó 22 puntos la pobreza” y que “el salario real no para de crecer”.

“El ajuste es popular porque baja la inflación. Cuando baja, los más favorecidos son los más vulnerables. Yo entiendo que algunos periodistas y economistas que odian al liberalismo y traten de ningunear los resultados, pero están ahí, la gente sabe lo que está pasando. Los logros son impresionantes”, aseguró y renovó así sus críticas a la prensa y a los economistas que cuestionan las decisiones del Gobierno.

Por su parte, Huerta de Soto continuó con sus elogios al mandatario. “En la Argentina había un Estado hipertrofiado. Milei tiene las ideas muy claras y no va a parar en un plan de estabilización normal, va a ir más allá. El Estado supone violencia, quitar a unos para dar a otros. Es como una droga en vena, como por ejemplo el caso de los subsidios”, indicó.

José Luis Espert, Javier Milei y Manuel Adorni. @jlespert

En otro tramo de la entrevista, Milei habló de la salida del cepo para las personas físicas, que estableció una banda del dólar entre $1000 y $1400. “En nuestra gestión siempre planteamos la política desde el lado moral. Un ejemplo es el cepo. Desde analista a diputado y a Presidente siempre dije que el cepo era inmoral porque el Estado imponía el control y afectaba a las decisiones de la gente. No lo podíamos levantar el primer día. Para estar cubiertos necesitábamos US$15.000 millones. Muchos empezaron a especular de que en año electoral no íbamos a salir. Hicimos el acuerdo -el ingreso total es de US$49.000 millones- y abrí. Nosotros hacemos política desde el criterio moral”, dijo el Presidente.

Al mencionar que se cumplieron 500 días de gestión, Milei aseguró que es “el Gobierno más reformista de la historia” y elogió a sus candidatos de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad: José Luis Espert y el vocero presidencial Manuel Adorni, que estaban sentados en otra mesa del set televisivo.

“Vamos a ser como Suiza o Irlanda o mejor”, auguró y argumentó que se daría por “la convergencia a un nivel dinámico”. Fue en ese marco que dijo que quiere que “la Argentina sea un nuevo polo de inteligencia artificial”, además de afirmar que hoy los sectores clave de la economía son el petróleo y el gas.

Al hablar de consumo, Milei aseguró que “a nivel nacional, está volando” porque “hoy está cambiando la modalidad de consumir”. “Hoy los electrodomésticos se compran por Mercado Libre, no en el supermercado. Además, frente a la recuperación del ingreso, se están comprando bienes durables, como propiedades y autos. Los indicadores de consumo, como de supermercado o shopping, perdieron relevancia. El consumo está mucho más solido de [lo que se cree]”, indicó.

Los dichos de Macri

Tras sólo referirse a la economía, a Milei le consultaron sobre los recientes dichos del expresidente Mauricio Macri, quien expresó en Mar del Plata que “los dirigentes que tenían precio ya fueron comprados”, en referencia de los pases de dirigentes de Pro hacia La Libertad Avanza y ante la falta de un acuerdo entre ambos partidos en la provincia de Buenos Aires.

Guillermo Montenegro, Mauricio Macri y Cristian Ritondo en Mar del Plata PRO

En eso, Milei dio una tajante respuesta. “Entonces que traiga la factura y la muestre, ¿qué querés que te diga”, lanzó. Sobre su visión de un posible acuerdo de cara a las elecciones legislativas, el Presidente consideró: “Puede ser que un grupo minúsculo de Pro no quiera el acuerdo, pero para la Provincia marcha muy fuerte. No tengo ninguna duda que entre Espert, Cristian Ritondo y Diego Santilli pueden armar una estructura súper competitiva para arrebatarle la provincia de Buenos Aires al soviético, comunista y bolchevique [en referencia al gobernador bonaerense Axel Kicillof]”.

LA NACION