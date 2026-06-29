Quién es Nicolás Trombino, el nuevo novio de Jesica Cirio, al que sumaron a la investigación judicial

Nicolás Ariel Trombino es el nuevo actor que se sumó a la novela judicial que se escribe desde que se conoció el viaje a Marbella de Martín Insaurralde y Sofía Clerici, hace tres años, a bordo del yate El Bandido.

Luego de que el expediente por presunto enriquecimiento y posible lavado por parte del exintendente de Lomas de Zamora se agitara con el video de Jesica Cirio exhibiendo millones de dólares en un vestidor, la Justicia dispuso un allanamiento en el departamento de la modelo, en el barrio de Palermo, y secuestró drogas y armas que serían del nuevo novio de Cirio.

Trombino, de 41 años, con quien la modelo espera su segundo hijo, quedó así alcanzado por la causa y se incorporó a una trama que entremezcla las travesías de Insaurralde en el Mediterráneo, fotos y videos cargados de indiscreción, sospechas patrimoniales y ahora estupefacientes y armamento.

Radicado en Guernica, Trombino es un empresario con trayectoria ascendente en el mundo de los supermercados mayoristas. Su recorrido en el rubro comenzó en 2012, cuando se inscribió como proveedor del Estado en la provincia de Buenos Aires para comercializar alimentos, bebidas y tabaco y quedó habilitado para operar en los partidos de Presidente Perón y Almirante Brown.

Al año creó un fideicomiso junto a su pareja de aquel entonces, Marina Hebe Grecco, el hijo de ambos, Thiago, y Victorio Agustín Bocchio, del mundo del transporte.

Nicolás Trombino

Con tres camiones Iveco declarados como patrimonio, la sociedad quedó habilitada para realizar mandados, cobranzas, asesoramiento inmobiliario y operaciones financieras. Fue domiciliada en El Paraíso, un elegante country con golf, ubicado en Presidente Perón, cuyo club house funciona en una casona del siglo XIX que perteneció a Torcuato de Alvear.

El club house de El Paraiso

En 2017 vendría Mayorista Olti. La cadena inició sus actividades en Guernica, como un salón de ventas de productos de almacén, limpieza, perfumería y bebidas. Con el tiempo se expandiría hacia el municipio de Tigre, con un nuevo local mayorista que inauguró en 2022.

Las sociedades a nombre de Trombino son dos: Mayorista Surglam S.R.L., creada en 2014, de la que es gerente y socio junto a Javier Alejandro López Da Silva; y Grupooltiar S.A., constituida en 2020, de la cual es socio junto a Gerardo Giuliano.

Olti

La primera de ellas trabó relación comercial con la Municipalidad de Salta en 2022, cuando se convirtió en la única oferente en una licitación y resultó adjudicataria para proveer artículos de limpieza por un monto total de $4.506.250, según los registros que vio LA NACION.

Celebrando Noche de Brujas con Vero y Nico en Madero. Placer total. @Veruojeda25 @Nikitrombino 👻👻👻👻👻💀👾 pic.twitter.com/ja2t3Cy6lv — Fernando Maldonado (@MaldonadoFer10) October 30, 2016

La actividad societaria de Trombino no termina ni en el norte ni en el sur del conurbano. En 2021, junto a dos socios, creó en los Estados Unidos OltivaGroup Incorporation, una sociedad radicada en Miami y diseñada para “cualquier y todo negocio lícito”, según dice su acta de creación, una fórmula habitual en las sociedades de ese tipo.

La sociedad está activa, según los registros del estado de Florida. Su último reporte corresponde a abril de este año y registra un cambio en la composición de la sociedad.

Horacio Quinto Ferro Méndez dejó de ser el presidente de OltivaGroup, cargo que asumió Trombino, junto con el de CEO.

En 2024, Oltiva Group estaba conformada por Trombino y Horacio Quinto Ferro Mendez

Desde el sábado pasado, la causa que revisa las cuentas de Cirio e Insaurralde alcanzó también a Trombino. En el allanamiento ordenado por la Justicia al departamento de la modelo, la policía secuestró una escopeta de repetición marca Akkar, modelo Stopping Power, calibre 12, número de serie 173/174, y una pistola Glock, modelo 19, calibre 9 milímetros. También se hallaron cajas de municiones CBC, calibres 9 milímetros y 12, y los cargadores de la Glock.

Además, los investigadores encontraron dos bolsas: una contenía una sustancia en polvo de color rosa, de 0,83 gramos, y la otra, una sustancia granulada y amarronada, de 1,57 gramos. La sustancia rosa podría corresponder a la droga conocida como tusi o cocaína rosa.