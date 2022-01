Quién es Ramiro Marra y en qué gastará su sueldo de legislador de la Ciudad

“En lo único en que no fueron liberales en mi casa es en que yo fuese liberal y de Boca”, dice Ramiro Marra, de 39 años y sonríe. Su oficina tiene lo esperable de un bróker de bolsa: cuatro monitores para seguir las cotizaciones de los principales papeles del mundo e indicadores económicos, dos notebooks ahora apagadas, una calculadora, y una televisión en la que se ve un noticiero. Pero también lo que no: billetes con su rostro, un cartel que advierte que está prohibido quejarse, un muñeco con su cara y cuerpo, su retrato en caricatura que le regalaron, todos los billetes de la historia argentina, un reloj de arena, dos patinetas eléctricas con la que a veces incluso se mueve en la oficina para divertirse y una colección de distintas latas de coca cola que “simbolizan el capitalismo”. Si hay algo que Marra no quiere ser o parecer es alguien tradicional. Lo aburre.

Lleva puesta una remera colorida al cuerpo, pero al poco tiempo se la cambia por otra para las fotos. ¿Si no la uso ahora, cuándo? Me la regaló un seguidor”, espeta. Tiene algo particular claro: Who the fuck is Ramiro Marra? (¿Quién mierda es Ramiro Marra?), dice en letras blancas sobre un fondo liso negro. “Soy de todo un poco, pero liberal siempre”, dice. Broker, youtuber financiero (término que él mismo inventó a modo de broma), escritor, conductor de un podcast, diputado. Y la lista podría seguir.

Marra ingresó como legislador de la Ciudad en diciembre pasado por el partido de Javier Milei, La Libertad Avanza. En su lugar de trabajo hay también una foto junto a él, abrazados, del día del acto en el Luna Park cuando se convirtieron en la tercera fuerza en Capital Federal con el 17,05% de los votos y una gorra del partido. A Milei lo conoce desde hace 19 años cuando fue su profesor de microeconomía en la universidad de El Salvador, en donde se recibió de licenciado en Mercados de Capitales. Después hizo un MBA en el San Andrés, un posgrado de Políticas Públicas en el Di Tella, y un curso ejecutivo intenso en la Singularity University que duró diez días y le costó 15 mil dólares.

“Voy a hacer público lo que voy a hacer con mi sueldo. No entiendo por qué los otros diputados no muestran qué hacen con la plata del Estado. Voy a depositar mi sueldo en una cuenta de inversión, la que solo va a estar destinada a esos fines para hacer el proceso transparente y claro. Ahí se va a poder ver cómo evoluciona la cuenta y en qué se invierte. Yo creo que el mercado es la herramienta para sacar adelante a la Argentina”, adelanta luego de Milei sorteara su sueldo de diciembre y hará lo propio todo los meses.

Ramiro Marra, legislador. Buenos Aires DIEGO SPIVACOW / AFV

Al ser consultado si la inversión será solamente en empresas argentinas, responde que no necesariamente, sino que se trata de que generen valor o estén relacionadas con el país. Lo ejemplifica con Barrick Gold, que es una multinacional, pero tiene sede en el país. Y promete no ese dinero de inversión no está pensando para beneficios personales, pero acto seguido aclara que en algún momento puede ser usado para defender las ideas de la libertad.

¿De cuánto es tu dieta de legislador?, pregunta LA NACION. “No lo sé con exactitud. En diciembre cobré por 21 días, ya que asumimos el 10, 231 mil pesos brutos, pero pueden haber estado incluidas vacaciones. Calculo que el sueldo es de entre 300 y 400 mil pesos brutos”, informa.

Broker y youtuber

Marra tiene 298 mil seguidores en Instagram, casi 98 mil en Twitter y 195 mil suscriptores a su canal de Youtube. Empezó a hacer videos en enero de 2018 como idea para promocionar las finanzas personales, el mercado de capitales y también la empresa familiar Bull Marquet, donde tiene hoy su oficina. Pero pronto se dio cuenta, viendo a youtubers que seguían sus sobrinos que convenía simplemente hacer videos como si le hablase a amigos y a no clientes. Descontracturados y simples. “Fue una prueba y resultó. Nadie hacía algo así con el tema de las finanzas”, señala.

Cuando tenía ocho años su papá, Daniel, le prometió que cuando las acciones del banco francés llegaran a los siete pesos le compraría el barco de playmóbil que tanto quería. Aún recuerda ese día. La economía y el mercado siempre estuvieron presentes en la casa de los Marra.

Contador, profesor en la UCA y empresario pyme, Daniel, de 74 años, tuvo una empresa de productos químicos y otras de cintas adhesivas. A los 20 años también había trabajado para un bróker y siempre fue inversor. “Su sueño era ser bróker de bolsa. Lo desarrollamos juntos con mis hermanos y mis padres.”, cuenta.

En el 2000 nació Bull Market, bróker fintench, empresa que hoy cuenta con 200 mil clientes y 100 empleados. Ramiro Marra estaba en el último año del colegio cuando la empresa fue creada y recuerda haber pasado casi todas las tardes de los días semana ahí. En ese entonces había que escribir la orden de compra, no existía eso de hacerlo con un solo click. Tenía que poner, por ejemplo, OFC (oferta de compra), el papel PC que era Pérez Compac y después se convertiría en Petrobras, la cantidad y el precio. Sus tres hermanos (él es el del medio) también participaron de su creación: Lautaro David, Francisco Emanuel y María Noel. Su madre María Cristina Moreiras es profesora de historia y pilar fundamental del proyecto. Tiene además de Nuestros Ancestros Gallegos, que cuenta su historia familiar, otros dos libros publicados.

Daniel Marra no está más en el día a día de la empresa. “Ahora se dedica al trading (posiciones cortas de menos de 24 horas, es decir operar diariamente en el mercado). Le voy a mandar un mensaje”, dice. ¿Cuánta plata perdiste hoy?, le escribe un WhatsApp para provocarlo. La repuesta en formato de audio no tarda en llegar. “¿Pero vos sos boludo o te hacés? ¿O estás con tu hermano que te dice cuánta plata estoy ganando?”, le retruca.

A sus 74 años Marra padre sale a correr y va al gimnasio tres veces por semana, y practica meditación trascendental dos veces por día. Sigue la línea de Deepak Chopra, el escritor y conferencista indio que sostiene como premisa que “meditar no es luchar contra un pensamiento, sino aprender a comprenderlo”.

Ramiro suele bromear al respecto y en uno de sus programas de podcast le preguntó si no era “de zurdo y hippie hacer meditación”. A lo que le respondió que un hombre de mercado puede hacer lo que sea. Fue allí donde dijo también que era lo que esperaba para su futuro. “Me siento muy contento cada vez que vuelvo a entrar en la empresa. Hasta hace un tiempo yo decía era el fundador y ahora digo que soy el cofundador gracias al apoyo de mi mujer y mis hijos que adaptaron la empresa a los tiempos modernos. Yo empecé en la bolsa del griterío y la tiza y por ello probablemente, de no ser por ellos, jamás podría haberla adecuado a estos tiempos. Ahora puedo terminar mis días con esto que me apasiona que es el trading y así espero morir. Quizá el último día de mi vida haciendo un trading ganador”.

Marra dice que le cuesta desconectar, que como buen liberal siente que se está perdiendo algo. En la biblioteca, al lado del libro Animales Políticos, de Mario N. Russo, Camino a la Estabilidad, de Domingo Cavallo, Análisis Técnico Bursátil, de Oscar Elvira y Xavier Puig, Psychonomics, de Martín Tetaz, La Argentina Devorada, de José Luis Espert, Cuentos chinos, de Andrés Oppenheimer, y un libro de Jorge Rial, está un texto intitulado Nunca Comas Solo, de Keith Ferrarazzi y Tahl Raz. Es uno de sus preferidos.

Ferrarazzi creció en una familia muy pobre, inmigrante italiana. “Me di cuenta que tenía que cambiar la actitud. El nepotismo, nacer en una familia rica, no es la clave del éxito. Crear tus propias relaciones es la clave de éxito. Yo crecí en la pobreza, la pobreza no es la ausencia de dinero, es la ausencia de acceso a la gente”, resume como premisa el autor y en una entrevista con El País de España contó cómo llegó a estudiar en Yale y ser el mejor en oratoria a pesar de no contar con recursos económicos. La historia podría resumirse así: iba todos los días a un campo de golf, llegaba media hora antes que nadie, aprendió los secretos del deporte, ayudó a una mujer de clase alta a mejorar su hándicap, esta la contacto con otra persona que lo ayudó y así se formó su red de contactos.