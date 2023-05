Quién ganó las elecciones 2023 en Salta

escuchar

Gustavo Sáenz consiguió su segundo mandato como gobernador de Salta en la elección 2023 de la provincia, al imponerse en el escrutinio provisorio: el actual titular del Poder Ejecutivo local logró el reconocimiento de al menos el 47 por ciento de los votantes, lo que lo consagró por sobre los otros candidatos con una diferencia contundente.

Sáenz revalida, de este modo, su mandato con la misma fórmula que lo llevó al poder en 2019: fue acompañado de Antonio Marocco, que seguirá siendo el vicegobernador. Ambos fueron a las urnas con la Alianza Gustavo Gobernador, integrada por el partido que Sáenz fundó, Identidad Salteña (PAIS), y los frentes Unidos por Salta y Vamos Salta.

Tal como refleja el operativo a cargo del Tribunal Electoral de Salta, en segundo lugar, quedó Miguel Nanni, postulado por la agrupación política Juntos por el Cambio, quien obtuvo el 17,62 por ciento de los sufragios escrutados. En tanto, el tercer puesto lo ocupó Emilio Estrada, del Frente Avancemos, quien cosechó el 16,12 por ciento de los votos.

La elección transcurrió sin incidentes en esta jornada dominical. El sistema utilizado para votar fue la Boleta Única Electrónica, que rige en la provincia desde 2011, y el escrutinio fue rápido: antes de las 20 ya estaba escrutado el 98 por ciento.

Tras emitir su voto, Sáenz se expresó en Twitter y celebró: “Hoy los salteños estamos viviendo una jornada que consolida nuestra democracia. Me da mucho orgullo ver a los salteños participando y defendiendo nuestro derecho”.

Hoy los salteños estamos viviendo una jornada que consolida nuestra democracia 🗳



Esta mañana, voté en el colegio secundario 5080, Dr. Manuel A. Castro. Me da mucho orgullo ver a los salteños participando y defendiendo nuestro derecho.#Elecciones2023 #SaltaElige pic.twitter.com/TifFUDJrb3 — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) May 14, 2023

Del mismo modo, Nanni escribió: “Gracias a los militantes y fiscales que están cuidando los votos de todos los salteños. Vamos por la esperanza”.

#YaVoté

Gracias a los militantes y fiscales que están cuidando los votos de todos los salteños.



Vamos por la esperanza 💪 pic.twitter.com/Sgha8P1NRQ — Miguel Nanni (@NanniMiguel) May 14, 2023

Según los cálculos de la Justicia Electoral local, la participación ciudadana representó un 69,55 por ciento. Las personas que no hayan ido a votar y no estén exentas de hacerlo según la legislación salteña tendrán que justificar su ausencia o cumplir la sanción correspondiente a quienes no se presentaron a este acto democrático.

Las repercusiones del triunfo de Sáenz

El ministro de Economía, Sergio Massa, fue uno de los primeros dirigentes en saludar a Gustavo Sáenz por lograr la reelección. El funcionario quiso mostrar la buena relación que tiene con el mandatario y publicó, a través de Twitter, dos fotos en las que se lo ve abrazado al gobernador electo. Asimismo, escribió: “Felicitaciones querido Gustavo Sáenz. Trabajar por el desarrollo minero y por la promoción de las economías regionales que generan trabajo para tu gente, tuvo premio. Te abrazo como cada fin de año hace muchos años. PD: está claro que sos mejor gobernador que cantante”.

Felicitaciones querido @GustavoSaenzOk.

Trabajar por el desarrollo minero y por la promoción de las economías regionales que generan trabajo para tu gente, tuvo premio.

Te abrazo como cada fin de año hace muchos años.

PD: está claro que sos mejor gobernador que cantante. pic.twitter.com/Pg6LG1l2Jv — Sergio Massa (@SergioMassa) May 14, 2023

También el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aprovechó la ocasión para dedicarle un tuit al salteño. “Felicitaciones a @GustavoSaenzOK, releecto gobernador de Salta y a Juntos por el Cambio por la elección que hicieron! ¡Qué importante el uso de Boleta Única Electrónica para que todos podamos tener los resultados más rápido y de forma más transparente! ¡Felicitaciones a todos los salteños!”, escribió el precandidato a presidente.

Felicitaciones a @GustavoSaenzOK, releecto gobernador de Salta y a Juntos por el Cambio por la elección que hicieron! Qué importante el uso de boleta única electrónica para que todos podamos tener los resultados más rapido y de forma más transparente! Felicitaciones a todos los… — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) May 14, 2023

