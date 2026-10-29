Quiénes son los dos empleados de Yacyretá que ayudaron a Santiago Caputo en Misiones para el operativo Bolsonaro

En medio de la trama que confirmó la presencia del asesor Santiago Caputo en la provincia de Misiones durante la fuga del excandidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro sobresalieron dos nombres: Jorge Omar Waisman y Orlando Ignacio Palacio. Ambos estaban junto al asesor de Javier Milei cuando fueron interceptados por un control policial, en los dos vehículos de Entidad Bilateral Yaciretá (EBY) en la que ambos se desempeñan.

A Waisman lo llaman “Jorguito”. En las redes mostró un perfil activo cuando era policía en la ciudad de Miami, Estados Unidos, lo que se dio hasta el año pasado. Fue allí también donde ambos se conocieron y trabaron una amistad. A diferencia de Waisman, Palacios allí habría tenido actividades vinculadas al automovilismo.

De acuerdo a distintas fuentes del propio oficialismo consultadas por LA NACION, ambos fueron señalados como personas cercanas a Caputo. El entorno del asesor también así lo reconoció.

Jorge Waisman, el jefe de Seguridad de Yacyretá que auxilió a Caputo en Misiones

El operativo que alcanzó a los tres se produjo en la madrugada de este miércoles, cuando la policía frenó a una camioneta Ford Ranger, color blanco, por la ruta 12 proveniente de Puerto Iguazú, desde donde despegó Bolsonaro rumbo a Miami. El vehículo lo conducía Waisman, quien fue identificado como “jefe de seguridad” de la Entidad Binacional Yacyretá.

El convoy también estaba integrado por una Toyota Hiace, color blanco, que conducía Palacios, a quien el control ubicó como asesor de la Secretaría General de la Entidad Binacional. Caputo iba con él.

La camioneta donde viajaba Santiago Caputo

Según pudo reconstruir LA NACION, Waisman fue designado en el segundo trimestre de este año como Jefe de Seguridad e Informaciones de la Entidad Binacional Yacyretá, que Argentina comparte con Paraguay.

Waisman tiene un perfil activo en las redes. Por Instagram, por ejemplo, ofrecía asesoramiento en cuestiones migratorias en la ciudad de Miami, donde trabajaba como policía. Lo hacía uniformado, con su apellido bordado en la remera. También, en otras de las historias o videos, se lo ve en la playa de Bal Harbour.

Llegó al organismo binacional a través de Palacios. Ambos se conocieron y trabaron amistad mientras vivían en Estados Unidos, según contaron fuentes al tanto de sus llegadas y vínculos internos.

Además de Palacios y Waisman, en el organismo también mencionan a Manuel Chavarría como una tercera persona que responde al asesor de Milei. Chavarría es consejero en el organismo y fue nombrado por decreto presidencial.

Jorge Waisman, jefe de seguridad Yacyretá

A diferencia de Waisman y Palacios, que están en Misiones, Chavarría reside en Buenos Aires y no participó del operativo.

Palacios, según cuentan en Gobierno, llegó a Caputo a través del legislador bonaerense Agustín Romo, uno de los leales del estratega.

Según cuentan en el oficialismo, Palacios vivía precisamente en Miami cuando le llegó la oferta para sumarse a la estratégica entidad ubicada en la frontera con Paraguay. En Miami se habría dedicado al negocio del automovilismo.

Después de su desembarco, sumó a sus filas a Waisman, quien dejó entonces sus días de policía en Florida.

“A Palacios lo puso Santiago y fue Nacho el que trajo a Waisman por sus conocimientos como policía”, dijo un vocero del oficialismo. “Pero ninguno es una piedra fundamental. Nacho es asesor y Waisman es un personaje peculiar”, añadió otro de los consultados.

El nuevo Jefe de Seguridad e Informaciones de Yacyretá, Jorge Omar Waisman, encabezó una reunión con fuerzas de seguridad de Ituzaingó para fortalecer el trabajo conjunto en la protección integral de la Central Hidroeléctrica ⚡🤝 pic.twitter.com/eptljHSFND — EBY Argentina - Entidad Binacional Yacyretá (@YacyretaAr) May 15, 2026

Sus comienzos en el organismo se hicieron públicos en mayo, cuando la propia cuenta de la red social X del organismo, en la que se lo nombraba como “nuevo Jefe de Seguridad e Informaciones”. Desde entonces, cuentan distintas voces del oficialismo, que “no bajó el perfil.