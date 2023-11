escuchar

Los resultados de las elecciones 2023 definieron un balotaje, o segunda vuelta, que deberá disputarse el 19 de noviembre entre Sergio Massa y Javier Milei, quienes fueron el primer y segundo candidato más votado respectivamente.

Según los artículos 97 y 98 de la Constitución Nacional, para que un candidato se imponga en primera vuelta debe sumar el 45 por ciento de los votos totales u obtener al menos el 40 por ciento y superar al contrincante más cercano por más de 10 puntos porcentuales de diferencia. Cómo no ocurrió eso en esta ocasión, se debe llevar a cabo una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados en los comicios generales, que en este caso son representantes de Unión por la Patria y La Libertad Avanza.

Es que, con más del 98 por ciento de las mesas escrutadas, el candidato del oficialismo y actual ministro de Economía se impuso con el 36,68% por ciento de los votos. Detrás quedó La Libertad Avanza, representada por Javier Milei, que reunió el 29,99 por ciento de las voluntades del electorado.

Fuera de la segunda vuelta quedó Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, que logró 23,83 por ciento de los votos. Mientras tanto, mucho más lejos quedaron Juan Schiaretti, de Hacemos, con 6,78 por ciento, y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, Myriam Bregman, quedó última con el 2,66 de las adhesiones.

Cuándo es el balotaje para definir presidente

En el ballottage, se elige entre los dos candidatos que más votos obtuvieron en las elecciones generales del 22 de octubre AFP

El calendario electoral prevé que la segunda vuelta se debe hacer el 19 de noviembre. Se determinó esta fecha porque, según indica la Constitución Nacional, el balotaje se debe llevar a cabo “dentro de los 30 días de celebrada la anterior”.

Durante esa jornada, al ingresar al cuarto oscuro sólo encontrarán dos boletas: la de Sergio Massa y la de Javier Milei, que son los dos candidatos con la mayor cantidad de votos logrados en los comicios generales de este domingo 22 de octubre.

El ganador del balotaje será quien ocupe el sillón de Rivadavia, sin importar la diferencia de votos entre ambos postulantes.

Cuándo es el debate del balotaje

Según está establecido por el calendario electoral, el tercer debate presidencial que habrá entre los dos contendientes está programado para el domingo 12 de noviembre y se llevará a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este fue el escenario del segundo debate presidencial que se hizo antes de las elecciones generales.

En los próximos días, la Cámara Electoral Nacional (CNE), que es el organismo a cargo de la organización del encuentro entre Sergio Massa y Javier Milei, dará a conocer las temáticas que se tratarán y los moderadores de esta instancia.

¿Puedo votar en el balotaje si no lo hice en las elecciones generales?

Si alguien no votó en las elecciones generales y figura en el padrón electoral, tiene el derecho y la obligación de votar en la segunda vuelta del 19 de noviembre. Sin embargo, debe justificar su inasistencia a las internas ante la Secretaría Electoral que le corresponde dentro de los 60 días posteriores de la elección, para no quedar inscripto en el Registro Nacional de Infractores al Deber de Votar.

De cuánto es la multa por no votar

Quienes no hayan asistido a las urnas y no justifiquen su ausencia ante las autoridades electorales no pueden ser designados para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección y, además, les corresponde una multa.

En el artículo 125 del Código Electoral se dispone que la multa es de entre $50 y $500. En caso de que el elector no la pague, no podrá realizar gestiones o trámites ante los organismos estatales nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante un año.

Sin embargo, además de que quedaron desactualizadas en cuanto a su monto, el Estado no intima a los infractores a pagar las multas.