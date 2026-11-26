El canciller Pablo Quirno le contestó este jueves al diputado nacional Miguel Ángel Pichetto luego de que criticara fuertemente su gestión tras sus dichos sobre las elecciones en Brasil. El legislador de Encuentro Federal había solicitado su interpelación durante la sesión de esta tarde en la Cámara baja.

“Cada vez más claro quiénes defendemos los intereses de la Argentina y quiénes los de otros países (en este caso Brasil)”, expresó Quirno a través de la red social X.

Durante la sesión, Pichetto recordó las declaraciones del canciller sobre los comicios presidenciales en el país vecino, donde Lula da Silva resultó triunfal y criticó la falta de responsabilidad de parte del ministro de Relaciones Exteriores. Tras ello, el gobierno de Brasil decidió no invitar al presidente Javier Milei a la cuarta asunción de Lula y retiró definitivamente a su embajador de Buenos Aires.

Las declaraciones de Pichetto

El legislador sostuvo que hay una “profundización de la crisis con la república hermana de Brasil”, que “impacta de lleno en el Mercosur y el principal socio de la Argentina”.

“Quiero expresar mi repudio a este personaje mediocre y limitado que tenemos como canciller de la Argentina, que asiste a programas donde tiene actitudes tilingas y habla tonterías respecto a un proceso electoral que ha sido reconocido hasta por Estados Unidos y el propio presidente Trump”, detalló durante la sesión.

Los exabruptos de Pichetto contra Quirno

Luego, planteó un pedido de interpelación a Quirno, que fue negado por La Libertad Avanza. “Para que venga a dar explicaciones de lo que acaba de hacer y no asista a programas televisivos donde dice tonterías”, expresó, y sumó, que es “el peor canciller de la historia argentina que profundizó la ruptura con el Estado de Brasil”.

El diputado compartió un recorte de su exposición en redes sociales y envió un mensaje más: “Pablo Quirno es el peor canciller que ha tenido la Argentina. Con sus declaraciones irresponsables ha profundizado la crisis con Brasil, nuestro principal socio comercial, poniendo en riesgo el Mercosur y el proceso de integración regional. La crisis con Brasil, la ruptura de relaciones y la afectación del Mercosur no pueden no ser tratadas por el Congreso. La Libertad Avanza y sus aliados se negaron a su interpelación”.

El comentario de Quirno

En el programa televisivo de Mirtha Legrand, conducido por su nieta Juana Viale, Quirno explicó que el gobierno libertario no había reconocido oficialmente la victoria de Lula da Silva en el balotaje del 25 de octubre pasado porque tenía “dudas” sobre la transparencia de los comicios.

“Hubo situaciones dentro del proceso electoral que ponían de alguna manera en duda toda la situación”, dijo, y agregó: “El que reconoce el resultado de la elección es el propio Tribunal Electoral brasilero, así que nosotros digamos sí o no, no cambia”.

El comentario de Quirno

Esa autoridad electoral brasileña dio por ganador a Lula da Silva frente a Flavio Bolsonaro por más de cuatro millones de votos.

El canciller argentino también argumentó que Brasil “sacó el embajador” argentino al recordar el retiro de Julio Bitelli en agosto, tras los insultos de Milei a Lula en el lanzamiento de la postulación presidencial de Bolsonaro.