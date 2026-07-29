Quirno se refirió a la tensión con Brasil y dio detalles de la visita de la titular del FMI

El canciller Pablo Quirno se refirió este miércoles a la tensión diplomática que se generó entre la Argentina y Brasil luego de que el presidente Javier Milei insultara al mandatario Lula da Silva en un acto en el país vecino. “Tenemos que enmarcar este último episodio en una serie de otros hechos que vienen ocurriendo entre los países por una serie de diferencias políticas e ideológicas”, dijo el funcionario, que intentó bajarle el tono al problema al indicar que el Gobierno no piensa en cortar relaciones.

“No hay ninguna chance de que desde nuestro lado se rompa la relación. Nosotros no lo llevamos al plano institucional”, aclaró el ministro de Relaciones en una entrevista en Radio Mitre.

“No hay ninguna chance de que de nuestro lado se rompa la relación. Nosotros no lo llevamos al plan institucional”, aclaró el canciller Pablo Quirno sobre la tensa situación entre los gobiernos de Argentina y de Brasil Ricardo Stuckert/ Presidencia Brasileña - AFP

De acuerdo a la visión del canciller, el Presidente solo “participó de un acto partidario porque evidentemente apoya a la familia Bolsonaro en Brasil”. “Decimos que no se puede influenciar en las campañas electorales de cada país, pero Brasil lo hizo. Olvidémonos de Milei; el gobierno de Alberto Fernández también se llevó mal con el de Bolsonaro; hay una diferencia ideológica marcada”, prosiguió el funcionario. Quirno dijo que desde el Gobierno no van a responder a las declaraciones de Lula y de sus funcionarios. “Ellos quieren que salga de una manera la elección y nosotros de otra”, agregó.

Luego que el gobierno de Brasil convocara al embajador que tiene en Argentina, Julio Bitelli, para conversar sobre la relación diplomática, Quirno dijo que esperan que el funcionario regrese al país “para seguir desarrollando la extensa agenda comercial”.

Respecto de la visita a la Argentina de la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, indicó que el Gobierno tiene una relación excelente con la funcionaria, que siempre “valoró lo que se está haciendo por el país”. “Desde noviembre de 2023, antes de ganar las elecciones, le dijimos al organismo que teníamos este plan de gobierno a pesar de que a veces en el FMI no estaban seguros de que lo íbamos a hacer; su estadía en el país está en ese marco”, agregó el canciller.Asimismo,o destacó que la economista estuvo en Vaca Muerta “para ver in situ el potencial que despliega la Argentina".

Respecto de la visita a la Argentina de la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, indicó que el Gobierno tiene una relación excelente con la funcionaria, que siempre “valoró lo que se está haciendo por el país”. FMI

En tanto, luego de que el diputado Máximo Kirchner, hijo de la expresidente, dijera que Georgieva es quien gobierna el país, Quirno respondió: “Él no votó el acuerdo de su propio gobierno; más claro, echemos agua”.

La bandera de Malvinas en el Mundial y la relación con Inglaterra

Al ser consultado si la bandera sobre las Islas Malvinas que mostró un grupo de jugadores argentinos en el Mundial tras la victoria ante Inglaterra perjudicó en algo la relación con ese país, Quirno aseguró que “para nada”.

Al ser consultado si la bandera sobre las Islas Malvinas que mostró un grupo de jugadores argentinos en el Mundial tras la victoria ante Inglaterra perjudicó en algo la relación con ese país, Quirno aseguró que “para nada”.

“Primero, porque la bandera dice una verdad. Parémonos ahí. Lo que pudo haberle molestado al Reino Unido es la amplificación que le da el lugar y el momento en que se dio. Fue una cuestión espontánea de una bandera que se tiró de la tribuna y los jugadores la desplegaron. No hay ninguna intención adicional más allá de esa”, se explayó el canciller, que aseguró: “¿Cómo vamos a ver con malos ojos una verdad?”.

Luego dijo que es “completamente falso” que un funcionario del Gobierno le haya pedido disculpas al embajador inglés por la exposición de la bandera. “No pedimos disculpas, no tenemos por qué pedir disculpas. No hay crisis diplomática con el Reino Unido”, aseguró.

Para el funcionario del gabinete de Milei, “es evidente que hubo una campaña antiargentinos [tras el Mundial] que se diseminó rápidamente por las redes sociales y con cuestiones comprobablemente falsas”. “Por esas mismas vías se generó el recule en chancletas porque, por ejemplo, salió Rosalía, a la que le empezó a doler el bolsillo, a pedir disculpas”, marcó.

Incidente con un barco inglés

“Tuvimos un incidente diplomático en los días, en la semana previa al partido Argentina-Inglés, con un barco inglés que, a nuestro juicio, no pidió los permisos que están reglados por el acuerdo de Madrid. Esa nave pasó por el estrecho de Magallanes entre el 4 y el 8 de julio”, contó Quirno respecto de ese hecho.

El canciller aseguró: “No se pidieron los permisos en los tiempos y en las formas en las que nosotros consideramos que tienen que hacerlo”. Para el funcionario, eso se trató de “un incidente diplomático que no debería ocurrir porque, justamente, en aras de tener una solución diplomática y pacífica del conflicto, esto no contribuye”.

“Según la versión de quienes tenían a cargo el buque, llevaban pertrechos a la Antártida. Todos sabemos que la campaña antártica se inicia a fin de octubre o principio de noviembre. Es por eso que nosotros elevamos una nota de protesta”, cerró Quirno.