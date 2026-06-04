Quirno se reunió con el canciller de Francia y recibió el apoyo para la incorporación de la Argentina a la OCDE

PARIS - La Argentina mueve sus piezas en el tablero internacional. En tres días en París, el canciller argentino, Pablo Quirno, multiplicó sus contactos diplomáticos. Anunció la adhesión del país al Tratado Transpacífico, recibió el apoyo francés a su ingreso en la OCDE y fortaleció los lazos bilaterales a través de múltiples reuniones.

Quirno regresará mañana a Buenos Aires después de una intensa visita a París cargada de señales políticas, símbolo de la aspiración del gobierno de Javier Milei de reposicionar a la Argentina como un actor clave en el comercio internacional.

El canciller argentino, que participó en el XVIII Foro Económico Internacional de la OCDE sobre América Latina y el Caribe celebrado en París esta semana, defendió en su primera intervención ante la organización el giro liberal de la gestión de Milei, presentando a la Argentina como un socio fiable y reformista, comprometido con una transformación estructural de su economía.

Encuentro bilateral con el ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Noël Barrot y el canciller Pablo Quirno Firma una declaración para fortalecer la cooperación en la Antártida. @pabloquirno

Pero el momento culminante de la visita llegó con un anuncio que sorprendió por su rapidez de ejecución: Quirno entregó al ministro de Comercio e Inversiones de Nueva Zelanda, Todd McClay, la nota de intención formal para la adhesión de la Argentina al CPTPP (el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico).

Ese tratado comercial abarca una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo y afecta a más de 595 millones de personas. El bloque está integrado actualmente por Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, el Reino Unido, Singapur y Vietnam, y representa el 13 % del PIB mundial.

Otro momento importante de la visita se produjo el miércoles, cuando Quirno fue recibido por su homólogo francés, Jean-Noël Barrot, un encuentro que derivó en varios anuncios importantes. Tras celebrar “el dinamismo de los intercambios económicos y financieros” entre ambos países, destacaron la próxima organización de una “Semana Argentina” en París durante el segundo semestre de 2026. Ambos ministros abordaron también las perspectivas de profundizar sus alianzas en los sectores de la minería, la energía, la energía nuclear y la seguridad.

El canciller Pablo Quirno con el titular de la OCDE, Mathias Cormann

Respecto al expediente crucial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el ministro francés subrayó la creciente presencia de empresas francesas en Argentina, las cuales han invertido más de 2.600 millones de euros desde 2024 en diversos sectores. Una señal contundente de confianza económica que acompaña el respaldo político de París al proceso de adhesión de Buenos Aires.

En un comunicado, la cancillería francesa consideró que “la reunión con Barrot brindó la oportunidad de reiterar el apoyo de Francia a la adhesión de Argentina a la OCDE”, la organización que agrupa a los países más desarrollados.

Asimismo, permitió a ambos ministros “firmar una declaración de intenciones destinada a fortalecer la cooperación en la Antártida y reafirmar el compromiso de ambos países con la preservación de la integridad del Tratado Antártico”. Para el año 2048, se volverá a negociar la explotación comercial de los recursos de la Antártida.

“El valor de la soberanía antártica no se defiende únicamente con documentos jurídicos o declaraciones diplomáticas. Se sostiene con presencia efectiva, y la presencia efectiva depende de la logística”, afirma el texto.

El canciller Quirno compartió con sus interlocutores los avances de la agenda de reformas impulsada por la Argentina bajo la presidencia de Milei, así como los progresos realizados en el proceso de adhesión a la OCDE. Ese proceso alcanzó un hito importante a finales de 2025, cuando una misión de la OCDE encabezada por el secretario general, Mathias Cormann, se trasladó a Buenos Aires para analizar la incorporación del país a la organización.