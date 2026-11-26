El juez federal Daniel Rafecas resolvió que la denuncia por presunto lavado de dinero contra Federico Beligoy, director nacional de Arbitraje de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), se investigue junto con la causa sobre los fondos de esa entidad. Se trata del expediente que se inició por las sospechas sobre la quinta de Villa Rosa, en Pilar, y que hoy llega hasta las finanzas de la asociación que preside Claudio “Chiqui” Tapia.

“Los hechos aquí denunciados podrían constituir un eslabón más de la operatoria que se investiga como sospechosa”, escribió Rafecas. Según el juez, eso es así “en la medida en que el posible origen ilícito de los fondos empleados por el denunciado podría remontarse a aquellos recursos presuntamente desviados de la Asociación del Fútbol Argentino”.

Rafecas quedó a cargo de ese expediente tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia que ordenó que no siguiera interviniendo el juzgado federal de Campana. El máximo tribunal le devolvió la causa a Rafecas, después de idas y vueltas sobre qué tribunal debía investigarla.

Inmueble a nombre de Beligoy en Villa Devoto Collage

La denuncia contra Beligoy la presentó el 17 de noviembre el legislador porteño de la Coalición Cívica Facundo Del Gaiso, y una semana después presentó una ampliación.

Fue después de que LA NACION informara sobre las adquisiciones inmobiliarias de Beligoy. Entre esas compras, la de un departamento en Villa Devoto, escriturado una semana antes del Mundial, y la de una casa en el country Saint Thomas, en 2023. Esto se suma a los pagos por dos departamentos en La Plata, en 2024. El jefe de los árbitros nunca respondió a las consultas de LA NACION.

Según relató el juez, Del Gaiso expuso un crecimiento patrimonial de Beligoy “que no se correspondería con sus ingresos conocidos”, con compras de “inmuebles en esta ciudad, en La Plata y en un barrio privado de Esteban Echeverría, de rodados de alta gama y de participaciones societarias”. También citó que Beligoy “habría percibido de la AFA, desde 2020, más de $420.000.000 en efectivo y mediante transferencias”.

Federico Beligoy árbitro

Para Rafecas, ese dinero es el punto de contacto entre las dos causas. “Uno de los ejes centrales de la presente denuncia son los fondos que Beligoy, como Director Nacional de Arbitraje, habría recibido desde 2020 de la propia Asociación del Fútbol Argentino, en efectivo y mediante transferencias desde cuentas de la entidad”, escribió. “Es justamente la reintroducción de fondos que habrían sido desviados de AFA en el circuito económico formal lo que constituye el objeto de la causa CFP 5277/2025”.

El juez agregó que el mecanismo atribuido a Beligoy coincidiría con el que ya se investiga. “El uso de estructuras societarias, la adquisición de inmuebles y rodados de alto valor, en parte registrados a nombre de terceros; la eventual utilización de dinero no declarado”, citó como algunas de las maniobras. Por eso concluyó que “investigar estos sucesos de manera aislada podría importar una visión fragmentada de un mismo fenómeno criminal”. Señaló además que la prueba a producir es “en buena medida, común” para los dos expedientes y que tramitar las causas por separado implicaría “el riesgo de que se dicten decisiones contradictorias sobre una misma plataforma fáctica”. La conexidad se funda en los artículos 41, inciso 2°, y 42 del Código Procesal Penal.

La denuncia de Del Gaiso se basó en una serie de movimientos que dio a conocer LA NACION. Registros internos de la AFA, secuestrados por la Justicia en la sede de la entidad, muestran que Beligoy cobró más de $420 millones desde 2020. Entre noviembre de 2020 y abril de 2022 recibió pagos en efectivo que, actualizados por inflación, superan los $300 millones. Después, los pagos siguieron por transferencias bancarias justificadas como “asesoramiento” y “seminarios”, que actualizadas superan los $120 millones.

El country Saint Thomas, donde Beligoy figura con una propiedad a su nombre Collage

En esos mismos años, el jefe de los árbitros sumó propiedades. Una semana antes del Mundial escrituró el departamento a estrenar en Villa Devoto, con terraza propia y dos espacios en el subsuelo. Según el Registro de la Propiedad Inmueble, declaró haber pagado US$490.000, muy por debajo de los valores de mercado de la zona. En 2024 desembolsó US$261.490 por dos departamentos en La Plata. Y desde febrero de 2023 figura como dueño de una casa en la parcela 176 del country Saint Thomas, en Canning. Fuentes del mercado inmobiliario estiman su precio entre US$700.000 y US$900.000. A valores de mercado, su patrimonio, según lo detectado, rondaría los US$2 millones.

La causa de la quinta

La causa a la que ahora se suma la de Beligoy empezó por una denuncia de la Coalición Cívica contra Luciano Nicolás Pantano, un monotributista, y su madre jubilada, Ana Lucía Conte. Ambos figuran como compradores de la quinta de Villa Rosa a través de Real Central SRL, y los investigadores sospechan que en realidad pertenece al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.

En los allanamientos que ordenó Rafecas al comienzo del caso se secuestró una flota de vehículos, junto con elementos que apuntaban a Toviggino como dueño real de la quinta, entre ellos un bolso y una placa homenaje con su nombre y una pintura con su rostro. Pantano, además, tenía a su nombre una tarjeta corporativa de la AFA con un gasto promedio de $50 millones por mes en 2025.

En la AFA siempre rechazaron las acusaciones contra sus autoridades por este caso.