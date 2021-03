Reacciones opositoras al nombramiento de Martín Soria, el nuevo ministro de Justicia

Luego de que se conociera este lunes la designación del diputado Martín Soria como ministro de Justicia, tras la salida de Marcela Losardo, el arco opositor se expresó rápidamente en redes sociales.

En Twitter, los mensajes de los referentes opositores comienzan a compartirse, a poco de conocerse la noticia. La diputada nacional Mariana Zuvic escribió un breve mensaje y calificó a Soria de ser el “ministro de la impunidad”.

Oficialmente se anunciará el MINISTERIO DE IMPUNIDAD. — Mariana Zuvic (@MarianaZuvic) March 15, 2021

También, opinó de manera similar el exministro de Cultura Pablo Avelluto que, en diálogo con canal TN, analizó que la decisión del mandatario se trata de garantizar “la impunidad de una sola persona”, en una clara referencia a la situación judicial que atraviesa la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Mientras que el diputado Fernando Iglesias escribió a penas unas horas después. En su cuenta publicó una foto en la que se ve al nuevo ministro junto con la vicepresidenta apuntando con el dedo hacia algo que se desconoce en la imagen. Junto a la foto, el funcionario acotó: “Les presento al nuevo ministro de Justicia. Las caras lo dicen todo. Muy a tono con #Elpeorgobiernodelahistoria”.

Les presento al nuevo ministro de justicia. Las caras lo dicen todo.

Muy a tono con #ElPeorGobiernoDeLaHistoria pic.twitter.com/BTeRlSqCON — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) March 16, 2021

Por su parte, la diputada nacional Graciela Camaño se expresó luego de conocer la noticia. “¿De qué se sorprenden? Ustedes mismos dijeron que era él el candidato. Era un número puesto. No hay mucha opinión para dar, espero que haga un buen trabajo y que no sigamos con este discurso a estar camorreando con el Poder Judicial, que nos podamos sentar y resolver los problemas para la gente”, dijo. Y agregó, sobre el flamante ministro: “Conozco su trayectoria, se lo ve sólido, no solamente compartí el zoom del recinto, también las comisiones que están vinculadas con el Poder Judicial. Pesan mucho las causas penales de los dos expresidentes, Mauricio Macri y Cristina Kirchner. Está todo muy confuso, muy mezclado, pero vamos a ir viendo”.

También, el diputado nacional del PRO por la ciudad de Buenos Aires Pablo Tonelli conjeturó que la designación de Soria es parte del un plan del Gobierno de avanzar en contra de la Justicia. “Para controlarla, para amedrentar y, en la medida de lo posible, dominar a los jueces independientes. Es decir, nada bueno espero de esta designación”, reconoció en diálogo con canal TN.

En la misma línea, apuntó contra el nuevo ministro. “Soria se ha caracterizado por múltiples denuncias, por múltiples acusaciones, contra jueces, contra dirigentes políticos. No me parece que tenga la prudencia, la mesura y el equilibrio que uno desearía que tenga un ministro de Justicia”.

Por último, resaltó el trabajo de la exministra Losardo. “Había sido muy prudente y no se había sumado a algunas embestidas de dirigentes del kirchnerismo”, concluyó.

La izquierda también se manifestó al respecto. El dirigente del partido obrero Néstor Pitrola opinó en su cuenta de Twitter: “La designación de Soria cierra momentáneamente la segunda gran crisis de gabinete. El golpe sufrido por Albero Fernández no tiene reversión. La designación abrirá un nuevo capítulo de la larga lucha para pavimentar la “salida política” de las causas por corrupción que afectan al kirchnerismo”.

El diputado kirchnerista será el nuevo ministro de Justicia y ocupará así una de las sillas más sensibles del gabinete, en medio de la guerra del kirchnerismo con los tribunales. Así lo definió Alberto Fernández tras diez días de incertidumbre.

El diputado de Río Negro era el candidato más firme que analizó Fernández, pero el mandatario seguía analizando hasta la semana pasada otras posibilidades. La otra alternativa fuerte era Marisa Herrera, especialista en derecho civil y una de las expertas que integró el consejo consultivo de juristas que le recomendó al Presidente nuevas reformas judiciales.

La salida de Marcela Losardo de la cartera había sido confirmada por el Presidente el lunes de la semana pasada, en una entrevista televisiva, pero a pesar de haber anunciado el recambio, el jefe de Estado no resolvía quién iba a ocupar ese lugar.

