Reapareció Cristina Kirchner: a tres años del atentado en su contra, saludó a la militancia y llamó a votar por Fuerza Patria

La expresidenta Cristina Kirchner salió esta noche al balcón de su casa en San Telmo, donde cumple su condena en prisión domiciliaria, y saludó a la militancia que se congregó para apoyarla a tres años del atentado en su contra.

El Partido Justicialista de la ciudad de Buenos Aires y el Instituto Patria organizaron una caravana que comenzó este lunes a las 18 horas con eventos en dos puntos de encuentro y, que desde las 20 horas, se movilizó a San José 1111.

La convocatoria se realizó en coincidencia con el tercer aniversario del ataque que sufrió la exmandataria el 1 de septiembre de 2022, cuando Fernando Sabag Montiel gatilló un arma frente a su cara en la puerta de su domicilio de Recoleta. La bala no salió, pero el episodio fue calificado como un intento de magnicidio y dio lugar a una causa judicial que aún permanece en trámite.

El acto de este lunes reunió a militantes y dirigentes que marcharon bajo la consigna “Ni muerta, ni presa. Libre e inocente”. La concentración culminó frente a la vivienda de Cristina Kirchner, donde la expresidenta salió al balcón y saludó a la multitud.

Durante la jornada también se difundió un audio de Cristina Kirchner en el que llamó a votar por Fuerza Patria el próximo 7 de septiembre.

En el mensaje, dirigido especialmente a los vecinos de Lomas de Zamora, destacó que durante su gobierno se ejecutaron obras hidráulicas como la canalización del arroyo del Rey y el entubado del Unamuno. “¿Ustedes se imaginan obras así, hoy con Milei?“, dijo.

”El avance de cloacas y agua que hicimos con AySA cuando la recuperamos, ahora no solo lo interrumpieron sino que además de vuelta está en venta. Es como la Argentina circular", señaló también en ese audio. Y agregó: “Estamos en una etapa muy difícil”.

La organización de la movilización comenzó en la sede del PJ porteño, en la calle San José 181, donde se reunieron referentes de Fuerza Patria junto a militantes juveniles. Entre los asistentes estuvieron el senador nacional por la ciudad de Buenos Aires Mariano Recalde; el diputado nacional Itai Hagman; la exministra Kelly Olmos; y la secretaria general de La Cámpora, Lucía Cámpora.

Una de las consignas que congregó a la militancia fue el pedido de libertad de Cristina Kirchner.

Recalde, además, publicó un mensaje en la red social X en el que expresó: “Hoy, a tres años del intento de asesinato a Cristina, seguimos exigiendo Justicia, que se termine el pacto de impunidad y se sepa quiénes idearon y financiaron el atentado”.

Otro de los puntos de concentración fue el Instituto Patria, en la calle Rodríguez Peña 80. Allí se desarrolló la charla titulada “La bala que no salió, el fallo que sí saldrá”, con la participación del ministro de Justicia bonaerense Juan Martín Mena; la periodista Irina Hauser; el dirigente Carlos Zannini; y la exministra de Cultura Teresa Parodi.

Desde esos dos lugares partieron columnas que, al caer la noche, confluyeron en la esquina de la casa de Cristina Kirchner. La militancia marchó con cánticos, banderas y pancartas, y se mantuvo en el lugar hasta que la expresidenta apareció para saludar desde el balcón.