La advertencia de Marcela Pagano para los Menem y una chicana que incluyó a Karina Milei

La diputada nacional Marcela Pagano lanzó fuertes acusaciones contra el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional y mano derecha de Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem. En una plataforma de streaming, la exintegrante de La Libertad Avanza denunció haber recibido amenazas por chat y advirtió: “Les digo a los Menem: los hago responsables de lo que les pase a mi hija y a mi familia”.

En la misma línea, calificó a los dirigentes riojanos como “lo peor y lo más sucio que tiene el Gobierno”, dijo que se esconden “debajo de la falda” de la hermana del Javier Milei y sostuvo que si el Presidente no se desprende de ellos, “lo van a arrastrar no sólo a él, sino también a la gobernabilidad y al país entero”.

Durante su paso por Gelatina, Pagano -hoy parte del bloque “Coherencia”- recordó cómo comenzaron las tensiones dentro de La Libertad Avanza tras haber asumido su banca. “La primera diferencia que tuve fue en la conducción de la Cámara por parte de Martín Menem. Básicamente nos pedía que fuéramos ñoquis”, aseguró.

También reprochó la falta de iniciativa de sus compañeros de bancada: “Presenté más de 50 proyectos de ley y creo que eso tampoco les gustó. El resto de los diputados de LLA no presentaron propuestas. Yo me metí en esto para ser seria. Si no tengo ideas o propuestas, no tengo nada que hacer sentada en una banca”.

En ese repaso, también relató su primer enfrentamiento con Martín Menem, en el marco de la conformación de la comisión de Juicio Político. “Martín Menem pretendía poner a alguien que le respondiera a él. Yo era una piedra en el zapato porque no soy una marioneta manipulable”, y recordó que su nombre había sido propuesto por Oscar Zago con el aval de Milei, pero que finalmente se frustró por la interna oficialista.

Según la legisladora, ese clima terminó “expulsándola” del espacio. “Me expulsaron con el desprecio a aquellos que veníamos a construir. Se jactan de ser democráticos y pretenden eliminar al que piensa distinto. Son cosas que no hemos visto ni en el Watergate”, afirmó. Y agregó: “La casta son ellos, los Menem, la gente podrida que vino a hacer negocios. El que trajo a los borrachos del poder, que se los lleve”.

La diputada Marcela Pagano al final de la sesión en la que Guillermo Francos presentó su informe Nicolás Suárez - LA NACION

Pagano se refirió a los audios que se le atribuyen al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, donde se mencionan presuntas coimas en el organismo. Sostuvo que dentro del oficialismo los casos de corrupción son un “secreto a voces” y volvió a apuntar contra los Menem: “Se hablaba de cómo ellos venían a hacer negocios en el Estado. Me parece verosímil que haya una estructura para robar al Estado”.

En ese contexto, los acusó de “esconderse debajo de la pollera de Karina” tras la difusión de grabaciones editadas y y obtenidas de manera clandestina. “Cuando tenían que hablar de lo que les gustaba, Martín Menem era el primero en poner la cara. ¿Por qué no salió ahora?”, le recriminó al presidente de la Cámara de Diputados.

“Me parece verosímil que haya una estructura para robar al Estado. Están a tiempo de revertirlo. Puede ser que Javier y Karina no supieran. Ahora saben. Ahora está sobre la mesa. Ahora hay que tomar decisiones. Esto es una suerte de Titanic. Meten primera con el iceberg ahí y dale para adelante. A mi me preocupa mucho”, aseveró.

Los primos Eduardo "Lule" Menem y Martín Menem Santiago Filipuzzi

Y cerró con un mensaje de cara a los comicios legislativos de septiembre y octubre: “Mi miedo es que baje el nivel de participación. Ojo con pensar también que hay políticos que tienen públicos fieles. Acá la gente vota en función de lo que siente. Yo siento que hay mucha decepción. Ojalá me equivoque”.