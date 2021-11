Reapareció Gabriela Michetti y defendió a Mauricio Macri: “La acusación no tiene sentido”

La exvicepresidenta Gabriela Michetti reapareció públicamente y viajó a Dolores para manifestarle su apoyo al expresidente Mauricio Macri, quien será indagado este miércoles por el juez Martín Bava en la causa por presunto espionaje a los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan. En diálogo con los medios, la exfuncionaria defendió la inocencia del líder de Juntos por el Cambio (JxC) y aseguró que la investigación que se sigue contra su gestión “no tiene sentido”.

“Además de haber sido mi jefe y mi compañero de fórmula, [Macri] es una persona que creo que merece todo nuestro acompañamiento, porque siempre ha sido muy generoso”, sostuvo Michetti minutos antes del mediodía y agregó: “Confío totalmente en nuestro equipo. Si te ponés a razonar el tema, no tiene sentido, y creo cuando no se encuentran cosas como las que han buscado para ver cómo ensuciar, finalmente queda a la vista que terminan haciendo cosas que no tienen ni sentido común”.

Más tarde, la exvicepresidenta afirmó que pone “las manos en el fuego” por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, quienes estaban a cargo de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el Gobierno de JxC y se encuentran procesados en la causa, y volvió a argumentar en defensa de Macri: “No tiene ningún sentido que acusen a un expresidente de la Nación, que estaba todo el día dedicado -y me consta porque estaba todo el día al lado de él- en viajes, en las provincias, en el exterior, trabajando en la Casa Rosada con miles de reuniones. No cierra por ningún lado”.

A diferencia del jueves último, cuando Macri encabezó un acto previo a la fallida indagatoria frente a Bava, este miércoles no hubo banderas, ni bombos ni micros. Michetti, que fue una de las ausentes de la semana pasada, viajó hoy a Dolores junto a un puñado de dirigentes del círculo más cercano del exmandatario. Entre los presentes estuvieron el intendente local, Camilo Echevarren, uno de los organizadores del acto del jueves último; el candidato a diputado, Hernán Lombardi; y los legisladores Cristian Ritondo y Álvaro González.