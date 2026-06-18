Rechazan apartar al juez que investiga a Tapia y Toviggino por la evasión de $19.353 millones

La Cámara en lo Penal Económico rechazó por tercera vez un pedido del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, para apartar al juez Diego Amarante de la causa en la que lo investiga por evasión, junto a Claudio “Chiqui” Tapia y el consejo directivo de la organización rectora del fútbol.

El camarista Roberto Hornos volvió a confirmar al magistrado Amarante al frente de la investigación por retención indebida de aportes.

La estrategia de la defensa había sumado además una denuncia del abogado de la AFA Gregorio Dalbón contra el magistrado (ya archivada) y una presentación ante el Consejo de la Magistratura donde le pidieron su juicio político.

El juez Diego Amarante

Ahora, la Sala A de la Cámara en lo Penal Económico consideró que no existen elementos objetivos que acrediten una enemistad, animosidad o aversión del magistrado hacia el dirigente, ni tampoco una pérdida de la imparcialidad con la que debe llevarse adelante la magistratura.

El fallo fue firmado por el camarista Hornos, que le impuso las costas a Toviggino.

La resolución es la tercera derrota consecutiva de Toviggino en su intento de apartar a Amarante del expediente que lo tiene procesado junto Chiqui Tapia. Las dos anteriores habían sido resueltas también por Hornos, que integra el tribunal junto a la jueza Carolina Robiglio.

Roberto Enrique Hornos magistrado argentino en el Poder Judicial. Actualmente, se desempeña como juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico (Sala B), tribunal que también preside durante el periodo 2025 Archivo

En esta tercera presentación, el abogado de Toviggino, Marcelo Rocchetti, alegó que el juez Amarante incurrió en una nueva manifestación de enemistad manifiesta al dar un “tratamiento diferenciado” a dos presentaciones llegadas el mismo día.

La primera es una denuncia de “forum shopping” que la defensa radicó ante el propio juzgado. La segunda, una ampliación de la denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra Tapia, Toviggino y otros dirigentes.

Mientras la presentación del organismo recaudador fue enviada al fiscal de manera inmediata, la presentación de la defensa, según dijo Rochetti, fue ignorada.

Ante un pedido de pronto despacho, el magistrado respondió con un escrito que Rocchetti calificó de irónico y oscuro.

Hornos no le dio la razón. Señaló que la pretensión de que una denuncia contra el propio juez tramite ante ese mismo juzgado “no se compadece con criterio de lógica procesal alguno”.

Y dijo que aun si pudiera discutirse la corrección del trámite otorgado a la ampliación de la ARCA, las partes cuentan con recursos específicos para impugnarlo. La recusación, subrayó, no puede convertirse en un mecanismo para desplazar al juez natural de la causa.

El juez Amarante procesó a Tapia y Toviggino en marzo de 2026 por la presunta retención indebida de $19.353 millones en aportes previsionales e impuestos nacionales no depositados entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

El 11 de marzo, apenas terminada la indagatoria de Toviggino −que ingresó a los tribunales de Avenida de los Inmigrantes rodeado de un operativo de seguridad y se retiró en una camioneta sin patente−, el abogado de la AFA Dalbón anunció que iba a denunciar al juez.

Radicada por sorteo en el Juzgado Federal N° 12, a cargo de Julián Ercolini, con intervención del fiscal Eduardo Taiano, la causa fue archivada por inexistencia del delito.

Dijo el abogado que Amarante habría impedido la salida del país de Tapia aun sabiendo que el presidente de la AFA tenía un rol en las gestiones para repatriar al gendarme Nahuel Gallo, detenido en Venezuela.

En mayo, el abogado también presentó una denuncia ante el Consejo de la Magistratura contra Amarante, a quien acusó de haber mantenido presuntas “coordinaciones extraprocesales” con funcionarios de ARCA en la causa AFA.

Hornos, que hoy firmó el rechazo de la tercera recusación, integra el tribunal que también deberá revisar los procesamientos dictados por Amarante.