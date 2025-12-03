Rechazan por unanimidad el pedido de un juez del caso Cuadernos para intervenir en otros juicios

El juez Germán Castelli, uno de los magistrados que lleva adelante el juicio por el caso de los cuadernos de las coimas se había ofrecido para ser suplente en otros juicios, pero sus superiores le negaron la solicitud porque le dijeron que debe abocarse a este proceso extenso y complejo.

En rigor, por escrito, solo le criticaron “la falta de estilo de su presentación” para hacer llegar su ofrecimiento y le recordaron que son ellos los que disponen las subrogancias, pero en el debate entre los magistrados se habló de la complejidad del juicio que tiene entre manos Castelli

Sorprendió el pedido de Castelli para subrogar en otros tribunales orales, cuando justamente sus colegas del Tribunal Oral Federal N° 7 decían que no podían sesionar sesionar mas de dos veces por semana a raíz de la cantidad de trabajo pendiente que los tenía “colapsados”.

Castelli había pedido subrogar en el Tribunal Oral Federal N° 6 porque concluía ahora su subrogancia en otro tribunal y porque su colega Enrqiue Méndez Signori también terminaba esa suplencia. Así, si se sumaba a ese tribunal no se alteraba la agenda del caso Cuadernos.

Causa cuadernos, audiencia del día 27 de noviembre

Sin embargo, su solicitud para subrogar en otros juicios del Tribunal Oral Federal N° 6 fue analizada por la Sala de Superintendencia de la Cámara Federal de Casación y fue rechazada por unanimidad.

Así lo votaron los camaristas Daniel Petrone, presidente de la Cámara, Gustavo Hornos, Mariano Borinsky, Carlos Mahiques y Ángela Ledesma.

Los jueces dijeron que no podrá ser suplente en otro tribunal mientras se desarrolla “este complejo y extenso proceso” de los cuadernos de las coimas.

Aún resta resolverse cómo será la dinámica definitiva de este juicio en el que Cristina Kirchner es la principal acusada como jefa de una asociación ilícita y hay otros 86 acusados entre exfuncionarios y empresarios y mas de 600 testigos.

Por ahora, el tribunal integrado porlos jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Castelli sesiona por Zoom dos veces por semana, de 9.30 a 13 los jueves y de 14 a 18 los martes.

La Cámara de Casación quiere que el tribunal sume mas días de audiencias y que no sean por Zoom, sino de manera presencial, por lo que les ofreció la Sala auditorio de Comodoro Py 2002, donde hay espacio para 200 personas y se puede usar todo el día, incluso durante la feria judicial.

Los jueces que intervienen en la causa por los cuadernos de las coimas Ricardo Pristupluk

Pero los jueces dicen que por ahora se quedan en el Palacio de Justicia, frente a la plaza Lavalle, donde tienen sus despachos y la causa. Por eso pidieron que para las indagatorias de los acusados les permitan usar la sala de la Cámara Federal donde se hizo el histórico Juicio a las Juntas , en la planta baja de los tribunales.

Todavía no hay nada definido y, mientras tanto, el proceso avanza de manera cansina con la lectura de la acusación fiscal de las seis causas que integran este megaproceso.

El volumen de la disputa quedó expuesto hace dos semanas, cuando los presidentes de las salas de la Casación convocaron a los jueces del tribunal a una reunión en Comodoro Py para abordar el asunto.

El juez Castelli decidió no ir, al argumentar que bastaba con la presencia de sus pares y que se encontraba trabajando en los fundamentos de otras causas.

El objetivo del encuentro fue explicitar las preocupaciones que la Casación guarda sobre la marcha del juicio y pedirles a los miembros del tribunal que activaran más audiencias semanales, incluso después de haberse aumentado la frecuencia de las audiencias a dos por semana.

Como gesto, los jueces de la Casación eximieron a los del tribunal de nuevos sorteos durante seis meses y reiteraron a los magistrados que desde el 10 de diciembre dispondrían de la nueva sala AMIA en Comodoro Py, lo que les permitiría rediseñar el cronograma y celebrar allí los debates presenciales, a un ritmo de tres audiencias por semana.