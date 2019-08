La gobernadora posterga un paquete de medidas sociales a la espera de fondos nacionales Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

La cuerda tuvo un fuerte tironeo, otra vez, entre la provincia y la Nación. Los reclamos de fondos para la provincia de Buenos Aires y las medidas de impacto social que quedaron en stand by por el movimiento en los mercados fueron algunos de los tópicos más calientes que abordaron ayer la gobernadora María Eugenia Vidal con Mauricio Macri en una extensa reunión en la Casa Rosada.

Fue un encuentro largo y tenso, según pudo reconstruir LA NACION, en la que estuvieron presentes el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza (exministro de Economía de Vidal) y el presidente del BCRA, Guido Sandleris.

El equipo de Vidal había evaluado en los últimos días un paquete de ayuda social. Las partidas debían ser conversadas con la Nación. Pero por ahora esos anuncios no tienen fecha cierta. "Está todo en estudio, no vamos a anunciar nada que no podamos cumplir", advierten en el entorno de la gestión bonaerense. Hoy, el equipo de la provincia se dio cita en una reunión de gabinete ampliado.

Lacunza había decidido suspender -a nivel nacional- medidas sociales que estaban previstas para la semana de su asunción. El funcionario priorizó la estabilidad del dólar, antes de hacer nuevos anuncios. "Estamos cuidando los números fiscales en medio del pedido de desembolso al FMI, con el mercado midiendo todos los días cuánto gastamos, no es momento", señalan en el Gobierno.

En otras palabras, en el Gobierno advierten que no tiene sentido hacer anuncios de ayuda social en medio de la volatilidad que están mostrando los mercados, porque las medidas podrían verse licuadas por la devaluación rápidamente.

Viejos reclamos

En ese escenario, tensionado también por las conversaciones con el FMI, desde La Plata reeditaron en las últimas horas su reclamo por los casi $25.000 millones del Fondo del Conurbano. Un pedido antiguo que volvió a ser mencionado en el entorno de Vidal, en medio de la crisis económica y la adversidad política.

"Estamos cuidando los números fiscales en medio del pedido de desembolso al FMI", señalan en el Gobierno Fuente: AFP - Crédito: MANDEL NGAN

Cerca de la gobernadora hoy dejaron transcender que el Fondo del Conurbano es dinero "que le corresponde a la provincia" y que serviría, en principio, "para bajar el déficit del distrito" y dejar las cuentas de la provincia más ordenadas. Pero ayer, en las dos horas y media que la gobernadora estuvo con el Presidente no hubo avances con ese reclamo.

En la Casa Rosada, de hecho, rechazan que el Fondo del Conurbano esté hoy sobre la mesa. "No hay plata, y es inoportuno", subrayan.

El malestar con Fernández

Ayer Vidal abandonó Balcarce 50 a las 19, unos minutos antes de que partieran, juntos, Lacunza y Sandleris. El Presidente se retiró último. Se demoró unos segundos más porque se cruzó en el salón de los Bustos con el diputado Eduardo Amadeo. Hoy, Macri monitoreaba los mercados desde Olivos.

El candidato a vicepresidente, Miguel Pichetto, fue el portavoz elegido por el Gobierno para apuntar a Alberto Fernández como el responsable del martes negro en los mercados.

La reunión entre Macri y Vidal, aseguran las fuentes oficiales, estaba agendada desde hacía algunos días. Pero la suba del dólar y la caída de los mercados sumada a la ruptura de la tregua con Fernández le otorgó un condimento de crispación extra. El Presidente se exhibió visiblemente enojado las declaraciones del Frente de Todos tras su reunión con los enviados del FMI.

Así, la sintonía política que buscan dar Vidal y Macri de cara a las elecciones se ve atravesada por las tensiones económicas que acarrea, en ambas administraciones, la nueva crisis en los mercados. Los anuncios que hizo el Gobierno tras las PASO (deducción del IVA de la canasta básica y de la suba del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias) afecta especialmente a la recaudación de la provincia. Aunque la gestión de Vidal no explicitó ese reclamo públicamente, como sí hicieron los gobernadores peronistas.