Reelección indefinida de intendentes: el massismo anticipó su rechazo al proyecto de Kicillof y se abrió un debate en la UCR

LA PLATA.- Los intendentes de la provincia de Buenos Aires quedaron en el centro de la escena luego de que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, avalara la derogación que prohibió la reelección indefinida para jefes comunales.

Con el objetivo de fortalecer su armado electoral de cara a la disputa por la Casa Rosada en 2027, Kicillof pidió que la Legislatura trate el proyecto que elimina el límite de dos mandatos consecutivos para los cargos municipales.

Tras los dichos del gobernador, el oficialismo pretende acelerar la discusión parlamentaria. Todas las miradas quedaron depositadas sobre la postura que adoptarán el Frente Renovador, que lidera Sergio Massa, y la UCR, los bloques que tienen la llave para destrabar la aprobación de la reforma. Ambas fuerzas habían impulsado la ley sancionada durante el gobierno de María Eugenia Vidal para poner fin a las reelecciones indefinidas. Por lo pronto, libertarios y macristas anticiparon su rechazo con duras críticas a Kicillof.

“No hay una posición unánime. Algunos creen que los vecinos deciden quién los gobierna y otros consideran que es necesario limitar las reelecciones”, sostuvo el intendente de Rauch, Maximiliano Suescun, en diálogo con LA NACION.

Suescun es uno de los referentes de la UCR en Buenos Aires y preside el Foro de Intendentes Radicales, que aún no se expidió sobre la propuesta de Kicillof de modificar la ley que puso fin a la reelección eterna.

Kicillof, junto a Maximiliano Suescun, presidente del foro de intendentes radicales, durante una reunión pasada

Desde que Kicillof reiteró su deseo de eliminar el límite de dos mandatos consecutivos para jefes comunales, la política bonaerense quedó en estado de ebullición. En 2027, 80 de los 135 intendentes de la provincia no podrían presentarse en los próximos comicios en caso de que se mantenga vigente la ley sancionada durante el gobierno de Vidal.

De los alcaldes que están limitados por la ley, 53 pertenecen a Unión por la Patria y 27, a la UCR o al vecinalismo.

Intendentes cercanos a Kicillof discutieron la reforma durante una reunión en el Banco Provincia FNR

Ayer el tema se abordó informalmente durante una reunión en el Banco Provincia. Allí solo se vieron las caras los alcaldes peronistas. La mayoría está de acuerdo con la reforma y reclaman celeridad para derogar la ley. No obstante, la bancada del PJ exhibe diferencias internas en el Senado.

Hay un punto clave a resolver en el oficialismo: la ley se votó con el aval del Frente Renovador que ahora preside en forma rotativa la Cámara de Diputados y que por ahora exhibe señales de que no pretende revisar su posición a favor de eliminar las reelecciones indefinidas.

Juan Cuattromo, durante la cumbre en el Banco Provincia FNR

Kicillof necesita que sus aliados municipales en el mapa bonaerense puedan continuar en sus cargos y empujen su candidatura presidencial en 2027. El gobernador no solo busca contentar a los intendentes que pertenecen al Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio que lanzó para posicionarse en la disputa por la Casa Rosada. Kicillof también mantiene excelentes vínculos con muchos de los radicales, quienes exhiben una postura más dialoguista en la Legislatura que la nueva oposición de La Libertad Avanza (LLA).

El gobernador apoya un proyecto para derogar la ley que puso fin a la reelección eterna que fue presentado por la senadora Ayelén Durán, cercana al ministro Andrés “Cuervo” Larroque.

Ayelén Durán es una senadora que militó en La Cámpora y que se pasó a las filas del Movimiento Derecho al Futuro. Por caso, la iniciativa tiene el aval de Sergio Berni, presidente del bloque en el Senado y un dirigente cercano a Cristina Kirchner en el ecosistema del peronismo.

Rechazo del massismo

En la Cámara baja, los diputados del Frente Renovador observan los movimientos preparatorios del Senado- donde la mayoría de los integrantes del bloque son kirchneristas- mientras discuten si acompañarán un cambio de paradigma. En caso de que Kicillof no logre derogar la ley sancionada por Vidal, 17 de los 51 intendentes peronistas de Buenos Aires no podrán ir por un nuevo mandato.

Sergio Massa fue uno de los impulsores ideológicos de la ley en 2016, cuando estaba enfrentado con el kirchnerismo. De hecho, Rubén Eslaiman, su alter ego en la Legislatura, fue el autor de la iniciativa para terminar con las reelecciones indefinidas.

“Soy el autor de la ley que limitó las reelecciones. Hablaría muy mal de mí borrar con el codo lo que escribí con la mano. Votaremos por la negativa cualquier iniciativa en contrario de la ley sancionada”, afirmó Eslaiman ante la consulta de LA NACION.

Según Eslaiman, los 17 intendentes del massismo también rechazan la idea de derogar la ley que puso fin a las reelecciones. “Mi posición es la misma que la de mi conductor Sergio Massa y todo el Frente Renovador que presido en la provincia de Buenos Aires”, subrayó.

Dudas en el radicalismo

Los radicales están en una posición incómoda. De los 27 intendentes de ese partido, 16 quedarán inhabilitados para postularse por un nuevo mandato en las elecciones del año próximo. Por eso, deben resolver si mantienen la postura que fijaron durante la gestión de Vidal o apoyan la derogación que impulsa Kicillof. El posicionamiento de la bancada radical podría ser clave en la Cámara de Diputados.

Varios radicales se verán las caras el jueves próximo en la localidad de Lobos, donde se desarrollará un encuentro del Foro Regional de Intendentes para el Crecimiento y el Desarrollo.

El cónclave de Lobos no fue convocado para discutir oficialmente la derogación de la ley 14.836 sancionada en 2016 para establecer el límite de una sola vez a las reelecciones de los alcaldes. Pero, dado que se esperan 60 intendentes, no hay dudas de que comenzarán a gestarse posiciones transversales en la antesala del debate parlamentario.

Mientras tanto, Kicillof baja un mensaje de “acompañamiento” a los municipios, con el fin de exhibirse como la contratacara del gobierno de Milei. El oficialismo considera que la Nación abandonó a los intendentes.

Mientras el peronismo busca votos para reinstaurar la reelección indefinida de intendentes, La Libertad Avanza anticipó que no acompaña la modificación de la ley. Un intendente de esta fuerza -Diego Valenzuela- quedará sin posibilidad de ir por la releección.

En tanto el Pro, la fuerza que lidera Mauricio Macri, también anticipó su rechazo al intento de derogar la normativa impulsada por Vidal. “Rechazamos de plano este nuevo intento del Kirchernismo de derogar el límite a las reelecciones en la Provincia. Volver a los cargos eternos es un retroceso para la democracia”, expresó el partido de Macri.

“Kicillof quiere dar marcha atrás para blindar a su tropa de intendentes y sostener su fantasía presidencial. Le importa su armado para 2027, no su calidad institucional ni los bonaerenses” argumentó la fuerza amarilla, que tiene siete alcaldes vedados a ir por un nuevo mandato, en un comunicado difundido en las últimas horas bajo el título: “No vamos a permitir que la Provincia vuelva atrás”.