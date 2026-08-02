Reelecciones indefinidas: el oficialismo bonaerense niega que busque ampliar la Legislatura como parte de una reforma política para beneficiar a los intendentes

El Gobierno bonaerense y el bloque de diputados peronistas de la provincia negaron hoy que impulsen un proyecto de ley para ampliar la Legislatura hasta los 150 integrantes, entre diputados y senadores, como publicó este domingo LA NACION en base a fuentes del propio oficialismo provincial.

La información dio cuenta de una negociación en curso para habilitar las reelección indefinida de los intendentes, una postura que apoyan el gobernador Axel Kicillof y otros sectores internos del PJ bonaerense, pero que encuentra trabas para su debate y sanción en la Legislatura provincial.

Ante la dificultad para sumar el número suficiente, la alternativa evaluada en las conversaciones fue el de una ampliación de la cantidad de bancas. Esta opción se empezó a discutir en las comisiones de reforma política de ambas cámaras. “No se actualiza hace décadas. Hay una disparidad de representación de la séptima y de la octava respecto de la primera y de la tercera”, afirmó a LA NACION un legislador que dialoga con frecuencia con Kicillof.

“Desmentimos categóricamente la información publicada por el diario LA NACION sobre un supuesto proyecto para ampliar la cantidad de bancas de la Legislatura bonaerense. Exigimos rectificación”, afirmaron los diputados de Unión por la Patria (UxP) en un comunicado difundido esta tarde. El bloque de UxP, que encabeza el camporista Facundo Tignanelli, aseguró que no existe ninguna iniciativa de esas características en asuntos entrados de las comisiones de la Legislatura.

La misma línea sintonizaron en el Ejecutivo kicillofista, según se lo hicieron saber a este diario fuentes oficiales. “No refleja en absoluto la postura del poder Ejecutivo provincial ni del gobernador en particular”, señalaron desde el entorno del mandatario sobre la propuesta.

Desmentimos categóricamente la información publicada por el diario @LANACION sobre un supuesto proyecto para ampliar la cantidad de bancas de la Legislatura bonaerense. Exigimos rectificación. @mjluce pic.twitter.com/CTOlTpwHQU — Diputados Unión por la Patria - PBA (@diputadosuxp_ba) August 2, 2026

El sistema bicameral bonaerense está conformado por 92 diputados y 46 senadores. La información publicada por LA NACION dio cuenta de que el peronismo busca incorporar 12 legisladores por cámara y elevar a 150 la cantidad de representantes de la Legislatura (100 diputados y 50 senadores).

El argumento, rechazado por el peronismo provincial, es que se requeriría actualizar la cantidad de bancas por el crecimiento demográfico en el distrito. El artículo 69 de la Constitución bonaerense establece que la Legislatura puede elevar el número de sus miembros para llevar a 100 los diputados y el artículo 75 del mismo texto permite elevar hasta 50 los senadores.

En concreto el artículo 69 establece: “Esta Cámara de compondrá de ochenta y cuatro diputados. La Legislatura por dos tercios de los votos del total de los miembros de la Cámara podrá elevar esta cantidad hasta cien como máximo. Se determinará con arreglo de cada censo nacional o provincial debidamente aprobado el número de habitantes que ha de representar cada diputado”.

Mientras que el artículo 75 establece: “Esta Cámara se compondrá de 42 senadores. La Legislatura por dos tercios de los votos del total de los miembros de la Cámara podrá elevar esta cantidad hasta cincuenta, como máximo, estableciendo el número de habitantes que ha de representar cada senador, de acuerdo a lo prescripto en el artículo 69”.

Ambos artículos de la Constitución bonaerense fueron citados a LA NACION por las fuentes que amplificaron la información.

El último antecedente de ampliación de la Legislatura es de 1986, durante el mandato del presidente Ricardo Alfonsín y la gestión bonaerense de Alejandro Armendáriz. En ese momento se elevó de 84 a 92 la cantidad de diputados y de 42 a 46 los senadores.