Reeligieron a Barrionuevo al frente del sindicato de los gastronómicos: lleva 40 años y tendrá mandato por 4 años más

Luis Barrionuevo, secretario general de la Unión de Trabajadores del Turismo Hoteleros Gastronómicos de la Argentina (Uthgra), fue reelegido este lunes al frente del gremio, cargo en el que ya cumplió 40 años. El nuevo mandato es hasta 2029.

“En estos 40 años le dimos al trabajador y a la familia lo mejor y le podemos dar mucho más, y ese fue uno de los temas de Capital Federal. Hay con qué hacerlo y eso es lo que no se hacía”, dijo el gremialista en alusión a la seccional de la ciudad de Buenos Aires de su gremio, donde es fuerte su excuñado, Dante Camaño, con quien tiene una interna feroz.

Este año, Camaño había obtenido una medida cautelar que le impidió a Barrionuevo ir por una nueva reelección en septiembre, cuando lo tenía previsto originalmente. Esa decisión judicial de la Cámara de Apelaciones del Trabajo consideró que había elementos para creer que se estaba impidiendo la participación de los candidatos de la lista gris naranja, opositores al histórico líder gastronómico.

Envalentonado con el triunfo, Barrionuevo, que fue diputado y hoy no tiene un rol preponderante en la política nacional, dijo este lunes: “El camino que me espera seguramente va a ser la política. Generar una alternancia en el país. Es bueno preservar la democracia y buscar alternativas”. La Uthgra posteó en X ese tramo del discurso.

Cuando termine su nuevo mandato, Barrionuevo tendrá 87 años.