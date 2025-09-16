Un fallo judicial frena por ahora el intento de Luis Barrionuevo de ir por otra reelección

La pelea entre Luis Barrionuevo y Dante Camaño no tiene visos de aflojar. La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió ayer suspender las elecciones de la Unión de Trabajadores del Turismo Hoteleros Gastronómicos de la Argentina (Uthgra), previstas para este jueves tras hacer lugar a una medida cautelar solicitada por la agrupación opositora lista Gris/Naranja, que lidera el excuñado del hisótico líder gastronómico.

La decisión, firmada por los jueces Carlos Pose y Gabriela Alejandra Vázquez y a la que tuvo acceso LA NACION, suspende momentáneamente el proceso electoral de la Uthgra, al mando de Barrionuevo desde 1985. El líder sindical ejerce el liderazgo sobre 55 de las 56 seccionales del país. Con la que mantiene conflicto es con la de Capital, donde manda Caputo hace 42 años.

Con 83 años, Barrionuevo se encaminaba en las elecciones de este jueves a ser reelegido por otro mandato (2025-2029). La misión parecía sencilla, ya que no tiene oposición por la conducción nacional. Sin embargo, se interpuso un recurso de queja de Camaño, que solicitó la medida cautelar por entender que se había violado su derecho a participar en la futura elección de autoridades del sindicato.

El fallo declara viable la medida cautelar, basándose en dos presupuestos:

1- Peligro en la demora: se consideró indiscutible debido a la inminencia del acto eleccionario, que estaba previsto para este jueves.

2. Verosimilitud del derecho: este aspecto surge de las resoluciones adoptadas por la Junta Electoral, que llevaron a la exclusión de ciertas personas.

La Cámara sostuvo que, en circunstancias dudosas o de emergencia como la planteada, debe primar el principio de libre elección de las autoridades y la transparencia del acto electoral.

La disputa entre Barrionuevo y Camaño lleva cuatro años, cuando se rompió la alianza que político-familiar que los había unido durante cuatro décadas. En 2021, Barrionuevo impulsó una lista opositora para quedarse con la seccional Capital, que tiene 90.000 de los 350.000 afiliados que tiene Utghra en todo el país.

Dante Camaño y Luis Barrionuevo

Como sucede en muchos gremios en los que los liderazgos son eternos, la oposición surge dentro del propio oficialismo. El retador de Camaño en 2021 fue Humberto Ballhorst, por entonces secretario de Organización de la seccional porteña. Actualmente, Ballhorst es hombre de Barrionuevo y es quien encabeza las presentaciones judiciales para intervenir la seccional donde Camaño por ahora resiste.