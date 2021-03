“Reflexión crítica”. Cómo se hizo y qué plantea el libro de Mauricio Macri

El expresidente Mauricio Macri se prepara para volver al centro de la escena política la semana próxima, con el lanzamiento de su libro Primer tiempo , donde revisa con una mirada retrospectiva sus cuatro años de gestión en la Casa Rosada. “Es una reflexión crítica. Va a generar mucho debate”, anticipan en su entorno.

En diciembre de 2019, pocos días antes de que dejara el poder, Macri convocó al entonces secretario de Cultura, Pablo Avelluto, a una reunión a solas. Le mostró un puñado de hojas con apuntes y anotaciones. Eran ideas sueltas, con reflexiones y recuerdos de su paso por la Presidencia. Ese día comenzaron a darle forma al bosquejo de un libro de memorias.

Poco después, Macri y Avelluto retomaron el proyecto. En ese momento decidieron sumar al equipo al periodista Hernán Iglesias Illa, uno de los estrategas comunicacionales de la gestión de Cambiemos y autor de Cambiamos, un libro que describe los entretelones de la campaña presidencial de Macri de 2015.

Con el objetivo de reconstruir en detalle el testimonio personal de Macri sobre sus cuatro años de la administración de Cambiemos, Avelluto e Iglesias Illa mantuvieron decenas de encuentros con el fundador de Pro para recolectar material, desde información hasta anécdotas. Ya con el kirchnerismo de nuevo en el poder y con Macri en el llano, se juntaban en las oficinas que armó el exmandatario en Olivos, a metros de la residencia presidencial, o en Los Abrojos, la quinta familiar de los Macri. También se conectaban vía Zoom cuando el expresidente se encontraba en el sur del país o durante sus viajes al exterior en plena pandemia, por su rol como titular de la Fundación FIFA. Fueron alrededor de “cien horas” de conversaciones con Macri, quien decidió escribir el libro en primera persona.

Con experiencia en el mundo editorial, Avelluto e Iglesias Illa se encargaron de “pulir” y corregir el texto. En paralelo, recopilaron y chequearon datos para avanzar con el proyecto, que llevó unos quince meses de trabajo. “No hubo un proceso en el que uno escribe y otro edita, sino que fue un trabajo de pasar de la oralidad a la escritura”, señalan cerca del expresidente, quien se encargó de darle el “tono final” a sus memorias. “Lees el libro y es Macri. Crudo y puro en ese sentido”, cuenta un exfuncionario que accedió a fragmentos del libro, que tendrá el sello de editorial Planeta.

En el entorno del expresidente remarcan que estuvo “muy entusiasmado” y “comprometido” con el proyecto de escribir las memorias de su gestión. Y que se mostró dispuesto a realizar una autocrítica de su paso por la Casa Rosada . “Estaba muy enfocado y nunca decayó. En la medida que se fue trascribiendo, él lo fue corrigiendo y revisando. Fue un proceso de muchas reelaboraciones”, cuentan cerca de Macri, quien evalúa presentar su obra el jueves 18 de marzo en el Centro de Exposiciones de la Ciudad, al lado de la Facultad de Derecho. Como hizo Cristina Kirchner con Sinceramente en la antesala de la campaña de 2019, el exmandatario realizará una gira por varias ciudades del interior del país en un año electoral para hablar de su legado.

Cerca del expresidente afirman que las memorias de Macri “no se parecen en nada” al best seller de Cristina Kirchner. “Mi percepción es que no es lo mismo que busca Mauricio. No se parece ni en el tono ni en la finalidad. Sinceramente es un libro de campaña. Más que un análisis de su propia gestión, es un discurso largo de Cristina”, comenta un excolaborador del fundador de Pro.

Cuentan que el título del libro fue “una idea” del expresidente. Quiso buscar una “metáfora futbolera” para dar a entender que “el partido no terminó”. El partido es, para Macri, “la lucha contra el populismo”. En su entretiempo -y desde el llano-, el referente de Pro y uno de los creadores de Juntos por el Cambio considera “que hay mucho para reflexionar sobre lo que se hizo bien y mal” durante su gestión y en qué aspectos habría que “profundizar”. Pero sus colaboradores aseguran que Macri no buscó sugerir que busca una segunda oportunidad en la Presidencia con el título de sus memorias. “Hay una experiencia y un aprendizaje que no deberían ser dejadas de lado”, resalta un estrecho colaborador del expresidente.

“Una mirada crítica”

En el prólogo explica por qué decidió hacer las memorias de su gestión. “Sabía lo que quería expresar sobre la sociedad, los sindicatos, la Iglesia y la Justicia. Son sus palabras y su visión. Es muy personal”, cuenta un colaborador estrecho de Macri.

A lo largo de 304 páginas y unos trece capítulos, Macri “revisa” distintos aspectos de su mandato para hacer un balance, con una visión autocrítica. “Tiene una reflexión crítica de la gestión. Es una mirada personal sobre lo que él vivió y los aprendizajes de toda esa experiencia”, anticipan desde la mesa chica del expresidente.

Primer tiempo arranca la noche del 9 de diciembre de 2019, con un relato de Macri sobre su último día como presidente. A partir de ese momento, se sumerge en un análisis de su política económica -insisten en que hará una autocrítica-, su vínculo con los sindicatos y los caciques del PJ, entre otros ejes de su gestión. En ese punto, adelantan, Macri evalúa por qué considera que no pudo avanzar con acuerdos con el peronismo, después de su victoria en las legislativas de 2017. “Hay muchas revelaciones y miradas al detalle sobre cómo fueron las cosas que vivió en ese momento”, anticipan.

Con esa mirada retrospectiva, Macri examina su vínculo con otros dirigentes de peso en la Argentina –”los grandes protagonistas”–, tanto rivales como aliados. En ese punto, muestra “su orgullo” por el lugar protagónico en Juntos por el Cambio que tienen el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, o María Eugenia Vidal.

Además, le dedica varios párrafos de sus memorias a la dura derrota de las PASO de 2019 frente a Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Allí reflexiona sobre “lo que significó para él” ese revés electoral y cómo logró “reencontrarse” con distintos sectores de la sociedad y sus votantes a partir de las marchas “Sí, se puede”. “Fue la reconversión de Mauricio”, apuntan.

En uno de los capítulos, Macri opina sobre el primer año de gestión de Fernández, evalúa la situación económica y el impacto de la pandemia del coronavirus. En ese parte del texto habla sobre los banderazos contra el Gobierno que se realizaron durante la cuarentena, en general, alentados por el macrismo duro. Cerca del exmandatario afirman que no pudo incluir en ese tramo el escándalo por el “vacunatario vip”, el caso que eyectó a Ginés González García del Ministerio de Salud. “No llegó a entrar porque fue posterior al cierre”, se lamentan.

El libro –estiman que tendría una primera tirada de 30 mil ejemplares– estará disponible a partir del 17 o 18 de marzo en todas las librerías del país. En la tapa, cuentan, habrá una foto de Macri. “Va a ser una sorpresa”, dicen.