Con la reforma electoral como tema central, se reunió este martes en la Casa Rosada la mesa política, que no se encontraba desde el 20 de octubre. Enfocado en conseguir los votos, el Gobierno asumió que el debate en la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado puede extenderse más días, por lo que no saldría hoy el dictamen, como estaba previsto desde la semana pasada.

Según pudo saber LA NACION de fuentes al tanto, el oficialismo está dispuesto a introducir cambios que le permitan conseguir los votos para que prospere el proyecto. En la Casa Rosada entienden que la iniciativa es clave en el camino para la reelección del presidente Javier Milei. En La Libertad Avanza (LLA) saben que sacar las primarias le daría la lapicera a la secretaria general, Karina Milei, y complicaría la organización del peronismo, principal espacio opositor.

La dilación del debate se produjo sobre todo porque no están los votos para mantener en el texto el sistema de colectoras (que el oficialismo llama “adhesiones”), incluidas en el borrador y derivadas de un acuerdo con los gobernadores radicales. Voces que conocen las conversaciones afirman que el Gobierno trabaja a contrarreloj porque quiere tener consenso para la eliminación de las PASO y para las colectoras.

“El tema es si tenés los mismos votos para las dos cosas”, explicó una alta fuente libertaria al respecto.

Santiago Caputo llega a Rosada para la reunión de mesa política Ricardo Pristupluk

La expectativa máxima de la gestión Milei es llegar a sesión en el Senado el jueves de la semana que viene.

Este martes en Balcarce 50 volvieron a verse las caras Patricia Bullrich, la secretaria general, Karina Milei, y los primos Menem. Esa relación atraviesa un momento de fuertes chispazos por los planteos de la senadora, pero, de acuerdo a lo que averiguó LA NACION, en el encuentro Bullrich se alineó detrás de la iniciativa.

“Patricia habla sobre los temas de la gente, y ahí pide cambios en materia de economía, pero la reforma electoral la va a acompañar y va a conducir el debate”, afirmaron tras la reunión de mesa política fuentes que saben cómo se mueve la senadora. “Se trabaja mancomunadamente”, adhirieron en el karinismo.

La senadora Patricia Bullrich se abroqueló detrás de la iniciativa Ricardo Pristupluk

A esta altura, el mecanismo de “listas de adhesión” no es la única objeción de parte de los gobernadores y senadores aliados. “El proyecto va a recibir una serie de inputs, arranca hoy la conversación en comisión y se va a extender por los próximos días hasta que se cierre”, indicó a LA NACION una alta fuente de Balcarce 50.

Otra voz, también de la mesa chica, sostuvo a este medio: “Se avanza con algunas modificaciones. Nada grueso, sobre todo de forma”.

El toma y daca con las provincias se acrecentará a medida que pasen las horas porque con este proyecto no solo se juegan las alianzas y los fondos, sino también las chances de reelegir -o sea el poder- de los gobernadores y de Milei en las elecciones de 2027.

Martín Menem recibirá la reforma si pasa a Diputados Ricardo Pristupluk

Entre los popes del oficialismo todavía hay disidencias respecto a cuántos votos están asegurados. Mientras en la vertiente que comanda el jefe de Gabinete, Diego Santilli, están optimistas, otros sectores confían en que se pueden alcanzar los mágicos 37 senadores, pero aún muestran escepticismo.

El jefe de Gabinete encabeza las negociaciones de esta reforma que les prometió a los Milei.

Esta tarde, en Balcarce 50 tanteaban cómo venían los votos de los senadores cordobeses, que responden al gobernador Martín Llaryora, y tenían esperanzas con un acompañamiento de los misioneros comandados por el gobernador Hugo Passalacqua. Ambos espacios son fluctuantes en sus apoyos al Gobierno.

Pro demostró esta mañana que sigue como el aliado más fiel de Milei, ya que ratificó su respaldo a la suspensión de las primarias.

Santilli negocia con los gobernadores Ricardo Pristupluk

De la mesa política participaron Karina Milei, Santilli, Bullrich, el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el asesor presidencial Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

Además de los cambios electorales, en el mitin de este martes se analizaron los proyectos previstos para la sesión de mañana en la Cámara de Diputados, entre ellos la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la ley Malvinas y el acuerdo comercial Mercosur- EFTA.

Los funcionarios repasaron asimismo los temas que serán abordados en la sesión de este jueves en el Senado: la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), la ley Joaquín, la de cabotaje, la de inviolabilidad de la propiedad privada y la de discapacidad.