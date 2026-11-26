Los titulares de dos registros del automotor en Córdoba fueron removidos de sus cargos tras detectarse irregularidades vinculadas a fondos que debían ser asignados al Estado nacional. Según explicó el Ministerio de Justicia en las resoluciones 568/2026 y 570/2026, publicadas este jueves en el Boletín Oficial, el perjuicio económico de la maniobra podría ser mayor a 337 millones de pesos.

Por un lado, a través de la Resolución 570/2026, la cartera a cargo de Juan Bautista Mahiques, apartó de su cargo a María Claudia Luraschi, que era titular del Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Córdoba N° 21. En la normativa, el ministerio señaló que se le inició un sumario administrativo en el que se le reprochó el incumplimiento de depositar “íntegra y oportunamente” en favor de las administración los remanentes de recaudación de una serie de liquidaciones.

De acuerdo al documento, Luraschi no depositó liquidaciones por $35.000.000 en julio de 2024, $32.216.795,40 en agosto de 2024, y $12.671.864 en el período que comprende entre el 1° y el 17 de febrero de 2025. En total, el perjuicio fiscal contra el Estado nacional fue de $132.309.057.

Tras la acusación, la titular hizo un descargó en el que argumentó que la omisión de los depósitos no consistió en una maniobra de apropiación o desvío de fondos, sino a una “situación de imposibilidad económica derivada del desfinanciamiento que atravesaba el registro seccional a su cargo”.

“La deuda acumulada no ha sido realmente controvertida por parte de la sumariada, sino explicada desde una óptica que pretende ser exculpatoria, al sostener que debió utilizar los fondos para el pago de sueldos, cargas sociales, alquiler, servicios, mantenimiento e insumos indispensables para preservar la continuidad del servicio en el registro seccional, sin haber obtenido beneficio personal”, detalló el Ministerio de Economía.

Además, la cartera comprobó que Luraschi posee antecedentes previos vinculados a “incumplimientos de similar naturaleza a los analizados”. “Esta circunstancia agrava su situación y debe ser especialmente ponderada a la hora de valorar su conducta y la entidad del reproche disciplinario que corresponde formular”, expresó y dispuso su remoción del cargo.

Por otra parte, el Ministerio de Justicia también apartó de su cargo a Roberto Francisco Longo, quien era titular del registro seccional de la propiedad del automotor de Villa Carlos Paz N° 1.

En este caso, la decisión se tomó por irregularidades similares, pero, en cambio, los perjuicios al Estado nacional fueron por $205.030.505 y, a su vez, el sumariado no presentó ningún descargo.

Según la normativa, a Longo se le reprochó el incumplimiento de sus tareas al no depositar $36.606.290 correspondiente a julio de 2024, $43.115.920 en agosto de 2024, $13.142.399 en septiembre de 2024, 20.544.488 en octubre de 2024, 14.490.554 en octubre de 2024, 26.636.135 en enero de 2025, y $28.468.836 en mayo de 2025.