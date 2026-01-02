Reparto de recursos: el 2025 cerró con un alza del 1,7% de los giros automáticos del gobierno de Milei a las provincias

CÓRDOBA.- Las transferencias automáticas que realizó el gobierno de Javier Milei a las provincias crecieron un 1,7% en términos reales en el último año respecto de 2024. En tanto, los giros discrecionales tuvieron un alza del 32,3% en términos reales y se concentraron, sobre todo, en el mes de diciembre pasado, cuando la Casa Rosada buscó apoyos para lograr la sanción del presupuesto en el Congreso.

En los automáticos hay comportamientos distintos entre los componentes de los envíos. Los recursos por coparticipación federal terminaron sin variación en la comparación interanual, mientras que por el conjunto de Leyes y Regímenes Especiales se registró una caída 3,5% interanual real. Fueron los fondos por Compensación del Consenso Fiscal los que empujaron el crecimiento, ya que tuvieron un incremento acumulado real del 79,7%.

Un análisis de Politikon Chaco señala que, al medir en moneda constante, el 2025 cerró con mejoras de las transferencias automáticas frente a 2024 pero quedó por debajo de todos los años desde 2018 a 2023; lo mismo ocurre al observar solamente los envíos por coparticipación.

El presidente Javier Milei, acompañado por su Gabinete, durante un encuentro con los gobernadores en la Casa Rosada

Si se mira el total de las jurisdicciones, la mayoría de las provincias finalizaron el 2025 con variación positiva (salvo Santa Fe que finalizó sin cambios 0,0%), aunque también con muy importantes brechas en los desempeños.

En el extremo superior del ranking quedaron Salta (4,3%), Buenos Aires (3,9%), Misiones (2,3%); Tucumán (2,2%) y Neuquén (2,1%). En el otro extremo de la tabla se ubicaron la ciudad de Buenos Aires (0,2%), San Luis (0,2%) y La Pampa, Córdoba y Santa Fe, las tres con 0,1%.

Al poner la lupa en el mes de diciembre, cuando se discutió el presupuesto 2026 y la ley de “inocencia fiscal” en el Congreso, se detecta que los giros automáticos aumentaron 3,3% real interanual. También en este apartado fueron los recursos por Compensación del Consenso Fiscal los que empujaron la suba. Fueron unos $ 326.443 millones (5,7% del total), lo que refleja un incremento del 103,4% real interanual (y un alza del 67,8% mensual), aunque su impacto fue muy heterogéneo por jurisdicciones.

En el mes en que la Casa Rosada negoció con los gobernadores la aprobación del presupuesto 2026, Salta recibió $17.084 millones en dos giros; Catamarca, $6.562 millones; Chaco, $14.428 millones; Entre Ríos, $6.213 millones; Jujuy, $3.304 millones; Mendoza, $13.689 millones; Misiones, $13.388 millones; San Juan, $9.140 millones y Tucumán, $2.721 millones.

En estos casos puntuales, los giros superaron ampliamente el promedio mensual habitual. Por ejemplo, Chaco recibe entre $8.000 millones y $9.000 millones mensuales de compensación por el Consenso Fiscal y en un solo día recibió $14.428 millones.

Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta y San Juan tuvieron alzas mayores al 200% en términos reales, pero otras como Buenos Aires, Córdoba, Formosa, La Rioja, Río Negro, Santa Fe y Santiago del Estero no llegaron al 50% de variación.

Discrecionales

De las transferencias discrecionales, la ciudad de Buenos Aires concentró el 47% de los envíos del año. Por detrás, se ubicaron la provincia de Buenos Aires (19,6% del total), Chaco (4,4%), Neuquén (3,4%) y Tucumán (3%).

Por el contrario, San Luis y La Pampa se posicionan en el fondo del ranking, con una participación del 0,3% en cada caso.

Politikon Chaco insiste en que el fuerte rebote respecto al 2024 se explica en buena medida por la baja base de comparación que dejó ese año. El pico se registró en Catamarca -186,4%-, donde Raúl Jalil es un aliado importante de los libertarios en el Congreso. En tanto, cuatro distritos registraron caídas -encabeza Santiago del Estero, con 11%-.

Raúl Jalil (Catamarca), uno de los aliados que privilegió el gobierno nacional en el reparto de recursos Ricardo Pristupluk

En comparación con el 2023, las transferencias quedan muy por debajo. La excepción es la ciudad de Buenos Aires, donde los fondos no automáticos (por impacto de la cautelar) crecen 95,7%, pero en el resto las caídas van entre 54% y 95%.

Respecto a los ATN, la ejecución alcanzó los $207.500 millones. Tucumán, donde Osvaldo Jaldo es otro gobernador peronista alineado con la Casa Rosada, fue el más beneficiado: recibió $35.000 millones.

El Fondo ATN totalizó en el año con $ 948.036 millones; con lo que su ejecución fue del 21,9%, ubicándose por encima del 2024 (7,3%) pero por debajo del 2023 (77,6%), entre otros. Quedaron en manos de la Nación $ 740.536 millones.