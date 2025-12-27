En el Senado, los gobernadores aportaron los votos necesarios para aprobar el presupuesto

CÓRDOBA.- Con el apoyo clave de los gobernadores peronistas alineados en esta oportunidad con la Nación, el presidente Javier Milei logró que el Congreso sancionara el primer presupuesto de su gestión.

En la votación en general del Senado, jugaron con los libertarios los legisladores que responden a Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y a Gustavo Sáenz (Salta); también acompañaron los dos del misionero Hugo Passalaqua.

La votación por capítulos -el mismo esquema que siguió Diputados- que logró imponer La Libertad Avanza (LLA) evitó rechazos al artículo 30 que recorta fondos a educación y ciencia y que hubiera obligado a una nueva sesión en Diputados, que era lo que buscó evitar el oficialismo.

Hubo negociaciones durante toda la jornada, de las que participaron, además de Patricia Bullrich, nuevamente el ministro del Interior, Diego Santilli; Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y el asesor Eduardo “Lule” Menem. Todos ellos -que responden a Karina Milei- mantuvieron contactos con los gobernadores para evitar sobresaltos y garantizarle al Presidente la sanción en esta jornada.

También en Diputados los senadores que responden a los gobernadores norteños votaron a favor en general, pero lo hicieron en contra del Capítulo XI. Después del tratamiento en esa cámara, los mandatarios apuntaron que el oficialismo falló en los cálculos y, convencido de que tenía los votos garantizados, ni siquiera hizo llamados para cotejar qué posición asumirían los diputados respecto del segmento de la ley que incluía la derogación de las leyes de financiamiento educativo y emergencia para discapacidad.

Antes de esa sesión, la Casa Rosada agilizó los giros de Aportes del Tesoro de la Nación (ATN) y, desde entonces, lo que se registró fue un goteo más intenso de los fondos por compensación de consenso fiscal sobre los que las provincias reclaman deudas por falta de actualización.

Por primera vez, la Argentina aprobó un Presupuesto con equilibrio fiscal y aumentos de partidas por encima de la inflación en áreas prioritarias.



Un paso fundamental para seguir avanzando en las transformaciones que lidera el Presidente @JMilei.



Quiero subrayar la… pic.twitter.com/OmvH5dGOCp — Diego Santilli (@diegosantilli) December 27, 2025

Desde la consultora Politikon Chaco, Alejandro Pegoraro explicó a LA NACION que estos recursos -que integran las transferencias automáticas- tienen a diario una distribución “muy pareja porque se basa en un cálculo teórica mensual”, pero este mes aumentaron de manera notoria para algunos distritos.

Salta recibió $17.084 millones en dos giros; Catamarca, $6.562 millones; Chaco, $14.428 millones; Entre Ríos, $6.213 millones; Jujuy, $3.304 millones; Mendoza, $13.689 millones; Misiones, $13.388 millones; San Juan, $9.140 millones y Tucumán, $2.721 millones. En estos casos puntuales, los giros hasta el 23 de este mes superan ampliamente el promedio mensual habitual. Por ejemplo, Chaco recibe entre $8.000 millones y $9.000 millones mensuales de compensación por el Consenso Fiscal y en un solo día recibió $14.428 millones.

Los dos senadores de Provincias Unidas -donde confluyen los gobernadores de Córdoba, Santa Fe, Chubut, Jujuy, Santa Cruz y Corrientes- votaron divididos, la cordobesa Alejandra Vigo se abstuvo y el correntino Carlos “Camau” Espínola votó a favor, al igual que la chubutense Edith Terenzi, quien no se incorporó y se mantiene en el monobloque Despierta Chubut. El vínculo de la Rosada con este grupo de gobernadores no es homogéneo; los de las provincias del centro entienden que sigue el oficialismo sigue privilegiando a los norteños.