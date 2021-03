Represión en Formosa: cómo se gestaron los incidentes por el regreso a la fase 1

La ciudad de Formosa se vio envuelta hoy en un escenario de manifestaciones que derivó en una fuerte represión policial, con varios heridos y detenidos, entre ellos, Maximiliano Galarza y Julieta González, periodistas que cubrían el descontento social por las restricciones ante el avance del coronavirus. Los formoseños salieron a la calle a gritar “queremos trabajar”, luego de que ayer, el gobierno de Gildo Insfrán anunciara el regreso a la fase 1 de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) en la capital provincial, tras reportar 17 casos positivos de Covid-19.

A pesar de que se dieron a conocer casos de personas demoradas en la comisaría primera de la capital, la jueza de turno de Formosa, Laura Karina Paz, negó que existieran detenciones. “Recién me están informado respecto de los hechos ocurridos. Tengo entendido que hay lesionados, y esas son las principales actuaciones que tengo de los datos. No tengo información respecto de detenciones todavía”, dijo la magistrada a TN. En cuanto al traslado a la comisaría de la periodista González, aseguró: “No está detenida bajo mi orden”. Las palabras de la jueza no coincidían con las imágenes de uniformados cargando personas en los camiones policiales.

La marcha “fue un eslabón más en la cadena de medidas arbitrarias y absurdas que tomó el gobierno de Gildo Insfrán”, dijo a LA NACION el concejal formoseño Miguel Montoya (Juntos por el Cambio), quien detalló: “La movida se convocó por redes sociales el día de ayer, cuando decidieron volver a fase 1. Fue impulsada por comerciantes, profesionales independientes y pequeños emprendedores, que viven de la propiedad privada y no aguantan más”.

Montoya es también el abogado a cargo de defender a la periodista González, de Radio Parque, quien fue trasladada a la comisaría primera por no contar con su credencial de personal esencial, mientras se encontraba cubriendo los sucesos. Según indicó a LA NACION, hay al menos 20 detenidos tras la movilización. “No quiero arriesgar un número, pero debe haber al menos 20. Vi desfilar a varios en la comisaría primera, y habrá otros tantos en otros centros policiales”, sostuvo el concejal.

Según Montoya, fueron alrededor de 4000 personas las que se acercaron a la casa de gobierno provincial a reclamar libertad para trabajar. “No aguantan más porque el gobierno saco el manual de populismo y anunció, días atrás, un aumento del 42% a los estatales, mientras que a los privados no les tiran ni una soga”, dijo, en referencia al incremento salarial que dispuso Insfrán para los empleados públicos, el segundo acuerdo más alto a nivel país, después del de Santiago del Estero, que arregló una suba del 47%.

“La manifestación estuvo encabezada por mujeres, en su gran mayoría comerciantes el casco céntrico de la ciudad de Formosa y muchas madres, porque el gobierno también anuló el regreso a la presencialidad escolar tras detectar un caso de coronavirus entre el personal administrativo de una escuela privada”, continuó Montoya.

El concejal afirmó que la “inusitada” represión policial surgió luego de que “un grupo de personas infiltradas que nunca estuvieron en ningún reclamo y que fueron los que iniciaron el conflicto, tirando huevos a la policía, quien respondió con un nivel de violencia inusual”. A pesar de sí existir manifestaciones menores en Formosa, Montoya aseguró que en la provincia “no estamos acostumbrados a la represión”. La policía utilizó gases lacrimógenos, gas pimienta y balas de goma.

La concejal Gabriela Neme, del peronismo disidente Nuevo País, una de las principales referentes que, desde hace tiempo, encabezan las denuncias por violación de derechos al gobierno de Insfrán, también participó de la marcha y acusó a la policía formoseña de lastimarlos tanto a ella como a su hijo. Junto a una foto de ambos, escribió, en Twitter: “Así se maneja Gildo Insfrán. Nos lastimaron, pero la violencia no va a callar nuestro grito de libertad. Hoy estoy mas fuerte que nunca para seguir poniéndome del lado de la gente. #NoNosCallamosMas #FormosaLibreYA #RenunciaInsfran”.

Horas antes, Neme había advertido: “Formosa vuelve a Fase 1 por 17 casos positivos . Alguien puede decir todavía que acá no hay violación sistemática a los derechos humanos? Alberto Fernández necesitamos medidas nacionales urgente nos están matando bajo la mirada del país. Ya es tiempo de que actúen. Formosa Libre Ya”.

Zunilda Riquelme, una mujer que estuvo varada la semana pasada durante un día entero al costado de la ruta 11, esperando entrar a Formosa, dijo a LA NACION: “Si yo no estuviera en aislamiento iba a estar en la manifestación, con mil gusto. No es hora de que estemos quietos en nuestra casa. Hay que levantarse y salir a la calle. Allí está mi familia”. La mujer pudo regresar a su casa días atrás, tras permanecer un año en Santa Cruz, sin poder ingresar a su provincia natal.

Reclamo por viviendas

En paralelo, en distintos focos de la capital continúan, desde hace tres semanas, los acampes de familias que reclaman por una solución habitacional. En su mayoría mujeres solteras, con hijos, han cortado las rutas para pedir al gobierno de Insfrán la entrega de módulos habitacionales, en el marco de un programa que comenzó hace siete años y quedó truncado.

“Nos agarraron cuatro lluvias y nadie nos da soluciones. Presentamos los papeles que corresponden para que nos den la asignación de nuestras casas. Tenemos hijos discapacitados y estamos acá hace tres semanas. Nadie viene a darnos unas solución”, dijo a LA NACION una de las manifestantes que permanece, hace días, en la salida norte de la capital.

El gobierno habría prometido a las familias la entrega de lotes de 10x20 y 10x30 metros, con agua, luz, una habitación construida y un baño; pero la vivienda nunca llegó y, desde 2017, no se adjudican casas. Habría más de 400 construcciones abandonadas, según explicó a LA NACION el concejal radical Fabián Olivera.

Para atenuar el impacto de las protestas, el Estado formoseño aceleró la entrega de algunos módulos, pero, lejos de que eso brindara calma, el reclamo se intensificó, porque las familias fueron trasladadas a viviendas sin puertas, ventanas, ni desagües. “El gobierno improvisó algunas entregas de módulos con ventanas rotas, abandonados, sin sortearlas, como debería hacerse, y a dedo. Sin agua. Eso empeoró el enojo de la gente”, detalló el referente del radicalismo, que desde hace tiempo hace un seguimiento del programa de solución habitacional de la provincia.

Denuncias de entidades periodísticas

Tras los sucesos de hoy, distintas organizaciones periodísticas insistieron en las denuncias por la restricción de la libertad de prensa en Formosa, tal como lo vienen haciendo hace tiempo. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas se refirió. en Twitter, a la agresión y detención de los periodistas Galarza y González, respectivamente, e indicó: “La enumeración de esos hechos refleja las características de un serio debilitamiento institucional que limita gravemente el rol del periodismo libre y que en definitiva termina afectando a los ciudadanos formoseños, y por ende la calidad de la democracia en esa provincia”.

Por su parte, la presidenta de Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia), Silvana Giudici, escribió: “#Formosa no tolera más la arbitrariedad y dictadura. Repudio la represión y las agresiones a quienes reclaman libertad. Detuvieron a periodista formoseña #julietagonzález Insfrán vuelve a Fase I para eliminar a la prensa de las calles y esconder la represión”.

