Respaldo contra todos: los libertarios fueguinos apoyaron la baja de aranceles

EL CALAFATE.- Mientras en Tierra del Fuego arrecian las críticas por la eliminación de aranceles a la importación de productos electrónicos y la Unión Obrera Metalúrgica cumple el segundo día de paro por tiempo indeterminado, los principales referentes de La Libertad Avanza se expresaron a favor de los anuncios impulsados por el gobierno de Javier Milei. Los legisladores Agustín Coto y Santiago Pauli salieron a respaldar públicamente la decisión. Lo hicieron con matices, pero con un mensaje común: el cambio es una oportunidad.

Coto, jefe del bloque libertario de la Legislatura fueguina, fundador de Republicanos TDF y con línea directa con Karina Milei, hizo su propia lista de las ocho razones por las que las medidas que aún no fueron publicadas en el Boletín Oficial no solo no perjudican a la provincia, sino que abre una oportunidad inédita para su desarrollo. “Los productos van a bajar de precio. Las cosas van a salir más baratas para todos”, escribió en la red social X, frente a las advertencias de crisis que lanzó el oficialismo provincial encabezado por el gobernador Gustavo Melella.

Agustín Coto X: @agustcot

El legislador apuntó contra el sistema de distribución que obliga a los productos fabricados en la isla a recorrer miles de kilómetros antes de volver a venderse localmente. “A partir de ahora, los 47 millones de argentinos podrán comprar a Tierra del Fuego directamente, revolucionando el comercio en la isla”, celebró. Y remarcó que los beneficios impositivos de la ley 19.640 que exime de IVA, impuesto a las ganancias, impuesto a los bienes personales y aranceles de importación sigue vigente. “No se toca y nunca estuvo en discusión, como prometió [Milei]”, afirmó.

En diálogo con LA NACION, Coto aseguró que hay un aspecto de los cambios propuestos que no se está teniendo en cuenta. “Ahora desde Tierra del Fuego cualquier productor grande o chico va a poder vender al resto del país, a través de courier, antes no se podía, se debía ‘exportar’ dentro del propio país, con esta reforma esto se acabaría”, aseguró el principal referente de Milei en la provincia.

En línea con las políticas nacionales, aseguró: “Bajar impuestos, la promesa central de nuestro presidente, junto a destruir la inflación, son y serán el eje de su gestión y son principios no negociables”. Y apuntó a los gobiernos provinciales y municipales por intentar generar confusión en la población “porque no quieren perder sus privilegios, no sea cosa que los fueguinos les preguntemos en qué se gastan los impuestos de la gente”.

Sobre la ley de promoción 19.640, aseguró que las medidas anunciadas no la involucran, que sigue vigente: “No se toca, nunca estuvo en discusión, es la ley que nos exime de IVA de impuesto a los bienes personales y aranceles de importación y sigue vigente y desearía que lo estuviera para todo el resto del país”.

Santiago Pauli Twitter

En paralelo, el diputado nacional libertario Santiago Pauli, en declaraciones a medios locales, reconoció que “hubo empresas que se llenaron de plata durante años” al amparo del régimen de promoción industrial. “Bienvenido sea. Pero si ante el menor cambio se levantan o se van, hay una discusión de fondo que tenemos que dar”, advirtió.

Pauli puso el foco en la necesidad de que las empresas fueguinas sean competitivas sin depender del proteccionismo. “No somos responsables de que Mirgor o NewSan sigan ganando plata o la pierdan. Lo que va a suceder es que los productos fabricados en la provincia van a poder ser vendidos directamente. No solo los electrónicos, sino todos”, explicó en declaraciones a FM Origen.

Ambos referentes coincidieron en un punto clave: la medida no debe leerse como una amenaza, sino como una oportunidad para repensar el modelo productivo fueguino. En una provincia donde el régimen industrial es casi sinónimo de identidad regional, sus palabras no pasaron desapercibidas.

Mientras el gobierno provincial evalúa judicializar la medida y los sindicatos anuncian movilizaciones, los libertarios fueguinos se alinean con la Casa Rosada y apuestan a que el mercado, sin aranceles, encuentre su equilibrio. Para este viernes están previstas asambleas en la puerta de las fábricas, en tanto que este jueves en Río Grande la CGT determinó un paro provincial para el 21 de mayo, al que se plegaron todos los sindicatos.

Por su parte, el gobernador Melella mantuvo una reunión multisectorial provincial de la que participaron vía remota diferentes sectores sindicales privados y estatales y organizaciones civiles que mostraron preocupación ante las posibles consecuencias negativas sobre la industria fueguina.

Por su lado, el camporista Walter Vuoto, intendente de Ushuaia, convocó a reunión de emergencia junto al gabinete municipal y el equipo económico para evaluar el impacto de las medidas. Durante el encuentro, el intendente se comprometió a “acompañar cada esfuerzo del gobierno provincial y a trabajadores y trabajadoras para enfrentar este nuevo proceso”.