Proponen la construcción de un túnel submarino para unir la isla de Tierra del Fuego con el continente: ¿qué tan real es?

Unir la Isla Grande de Tierra del Fuego con el continente puede volverse una realidad, luego de que políticos chilenos reavivaran esta iniciativa que contempla un trabajo conjunto con la Argentina para construir un túnel submarino de cuatro kilómetros en la zona de Primera Angostura, el estrecho más cercano entre los dos territorios.

Este objetivo tiene como fin mejorar la conectividad del paso vehicular entre la parte continental de Chile y la Argentina hacia la isla. Además, se busca un reemplazo al transporte en barcazas o ferrys que dependen del buen clima para cruzar por el Estrecho de Magallanes. Con el túnel se verían beneficiadas ambas naciones y el flujo de personas y comercio podría aumentar.

El proyecto del túnel binacional en Tierra del Fuego podría costar entre 500 millones y 1500 millones de dólares (Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

El proyecto fue presentado para avanzar en un estudio de viabilidad en junio de 2025 dentro del Plan de Desarrollo de Zonas Extremas 2025–2035 del gobierno de la Región de Magallanes, Chile. Allí se contempla el anexo: Construcción alternativa de conectividad sector Primera Angostura – Bahía Azul, Provincia de Magallanes y Tierra del Fuego.

De esta manera, el paso bajo nivel comenzaría en la provincia de Santa Cruz y finalizaría en Tierra del Fuego, beneficiando a los dos países. Según los medios fueguinos, el proyecto fue reavivado el mes pasado por el gobernador de la Región de Magallanes, Jorge Flies, quien hasta ahora tiene una idea clara y sólida, a diferencia de los argentinos.

La obra tiene estipulado conectar 3,7 kilómetros entre Punta Delgada (Santa Cruz) y Bahía Azul (Chile). Ese es el punto más cercano entre los dos extremos y por donde se asegura que es viable la construcción del paso.

Actualmente, se realizan transportes en ferry que conectan las costas. Según Del Pueblo, 600 vehículos hacen uso diariamente de este servicio y un aproximado de 2150 personas. Sin embargo, el cruce tiende a suspenderse ante las condiciones climáticas, por lo que el viaje se retrasa y los turistas pueden quedar varias horas en espera.

Los desafíos del túnel fueguino

Se estipula que la obra puede requerir entre 500 millones y 1500 millones de dólares, pero al tratarse de un plan de proyección binacional es esperable que los dos países se repartan los gastos.

Asimismo, es necesario un estudio profundo sobre el suelo rocoso que forma el lecho del Estrecho de Magallanes, además de la presión del agua y las corrientes. Al tratarse de una región cordillerana, la presencia de sismos también representa una amenaza.

Construir un túnel bajo el agua tiene sus desafíos, por ello ingenieros noruegos evaluaron la posibilidad de uno en el Estrecho de Magallanes (Foto ilustrativa) (Fuente: Túnel Ryfylke en NoruegaKampreHarex)

Según se supo, ingenieros noruegos analizaron la propuesta, ya que en su propio país cuentan con una geografía similar y varios túneles submarinos que conectan ciudades. De acuerdo a los sondeos preliminares, las condiciones serían factibles para que se construya un paso de tales características, aunque deben asegurarse las políticas de seguridad y control del estado de la estructura una vez finalizada, además de los planes de emergencia y evacuación.

Por el momento no existe una confirmación al respecto de que vaya a concretarse el túnel en el Estrecho de Magallanes, por lo que aún se preserva en el resguardo de un ideal.