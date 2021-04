Restricciones: cacerolazos en la ciudad de Buenos Aires tras los anuncios de Alberto Fernández

Luego de una semana cargada de incertidumbre en el marco de un sostenido aumento de casos de coronavirus, el presidente Alberto Fernández anunció un endurecimiento de las restricciones establecidas tan solo hace días, especialmente dirigidas ahora para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Su mensaje despertó un mar de cacerolazos en la ciudad de Buenos Aires. Incluso en frente de la casa de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Solo desde ventanas en Recoleta, Palermo y Belgrano, vecinos no tardaron en sacar cacerolas en rechazo a las medidas anunciadas por el Presidente esta noche. En Colegiales, algunos hasta optaron por lanzar insultos desde balcones, según pudo constatar este medio. Sobre la avenida del Libertador, los conductores tocaron bocinas.

En un mensaje grabado desde la Quinta de Olivos, donde Fernández cumple su último día en aislamiento tras haber contraído el Covid-19, el Presidente anticipó que a partir de las 0 del viernes próximo la circulación queda restringida desde las 20 a las 6 hasta el 30 de abril en el AMBA.

Las clases presenciales, algo que se había prometido mantener como prioridad, también quedaron suspendidas. Todo tipo de actividad que no sea considerada esencial queda prohibido, y –según indicó el mandatario- se aumentarán los controles para asegurar el cumplimiento de esta norma.

Cacerolazo Recoleta

En la intersección de Juncal y Uruguay, en el edificio donde tiene un departamento la vicepresidenta Cristina Kirchner, sus vecinos también salieron a rechazar los anuncios. Por la calle, transeúntes dirigían insultos hacia arriba con puños en alza. A pocos metros, en un bar de la zona, comensales disfrutaban de lo que tal vez sea la última comida nocturna durante -al menos- las próximas dos semanas.

LA NACION consultó a dos oficiales de la Policía de la Ciudad que patrullan el barrio porteño de Recoleta por el impacto de estas medidas. “No puede ser que no podamos aprender a convivir con el virus”, dijeron casi a coro Daniel y Angélica, quienes se agarraron con pesar sus rostros cuando supieron que el Presidente anunció la suspensión de clases presenciales.

Cacerolazos en el Obelisco contra las medidas anunciadas por el gobierno nacional Enrique García Medina

Una joven que escuchó por encima la conversación desde el mostrador abierto de un pequeño restaurante comenzó a sacudir su cabeza. “Realmente no sé qué voy a hacer, me estoy enterando por vos; no tenemos tiempo ni para preparanos”, dijo con enojo, mientras que prefirió preservar su nombre.

Si bien había trascendido la idea de extender la restricción en el horario nocturno, el anuncio del presidente Alberto Fernández cayó como una fuerte sorpresa en la sociedad cuando detalló que las clases presenciales también se verían afectadas. “He decidido tomar una serie de medidas imperiosas para garantizar el proceso vacunatorio y que el sistema sanitario no se sature”, explicó, al justificar la decisión.

El regreso a la virtualidad que estableció el Presidente va en contra de las declaraciones de su ministro de Educación, Nicolás Trotta, quien ayer reafirmó la necesidad de “priorizar la escuela” en su esquema de “presencialidad parcial”.

En el marco de una nueva reunión del Consejo Federal de Educación (CFE), Trotta había dicho: “Ponderando el efectivo cumplimiento de los protocolos y la relevancia de la priorización de la escuela como un espacio cuidado, de bajo contagio, para contener y acompañar a las niñas, niños y adolescentes”.

De acuerdo al anuncio del Presidente, a partir de las 0 horas del viernes, quedan además interrumpidas las actividades recreativas, sociales, culturales, deportivas y religiosas en lugares cerrados. Además, las actividades comerciales en el área metropolitana deberán cerrar a las 19.

Cacerolazo Palermo

Cacerolazo Belgrano

Cacerolazo

Cacerolazo Barrancas de Belgrano

Cacerolazo Vicente López

Cacerolazo Avellaneda

Cacerolazo Villa Urquiza

Cacerolazo Cañitas 2

