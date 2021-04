Restricciones: el irónico mensaje del titular de la Cámara de Discotecas al Presidente

Luego de publicarse hoy el Decreto de Necesidad y Urgencia, que establece una serie de medidas para la contención de los contagios del coronavirus, entre las que se encuentran la suspensión de las actividades de Casino, Bingo, Boliches o cualquier salón de fiestas, el titular de la Cámara Empresaria de Discotecas y Entretenimiento de CABA (Cedeba), Omar Capalbo, expresó su preocupación y “hartazgo” en relación a la restricción. “Se habló que se cierran las discotecas. Perdón, señor Presidente, ¿cuándo estuvieron abiertas?”, ironizó.

“Desde el principio de la pandemia somos bares, no discotecas, están prohibidas las discotecas, es insólito lo que dicen”, señaló con indignación el empresario. “El 35% de las discotecas desaparecimos”, Horacio (Rodríguez Larreta), Presidente (Fernández), no nos señalen con el dedo. La nocturnidad no es el mal de todo, necesitamos soluciones completas que nos den la posibilidad de poder subsistir”, resaltó Capalbo, dirigiéndose al jefe de gobierno porteño y al mandatario.

“Tuvimos dos o tres meses con los chicos cruzando la Gral. Paz para ir a bailar. Esos son los principales focos de contagio que hemos tenido. Lo veo al gobernador la Provincia hablando libre de cuerpo y mirando para el costado cuando él permitió cerrar hasta las cinco o seis de la mañana”, apuntó Capalbo.

“Las discotecas están agonizando, muriendo (...) Estuvieron cerradas durante toda la pandemia, por ello decimos que somos bares y nos dieron el 10% de la capacidad”, continuó el empresario, quien en su descargo también relató la reunión que tuvo con el jefe de gobierno porteño.

“Le dije que en Provincia están trabajando hasta las 6 de la mañana y nosotros hasta las 2. Los chicos nuestros se contagiaron en Provincia. Averigüen la cantidad de pibes que se contagiaron y venían acá porque nosotros cerramos a las 2″, contó Capalbo sobre aquella oportunidad.

“¿Hasta cuándo nos van a hacer creer que son tres semanas? No se da más, no damos más. En algún momento alguien tiene que escucharnos. Mezclaron clandestinidad con nocturnidad”, concluyó al respecto el empresario.

LA NACION