Resultados de las elecciones 2023 en Chaco, en vivo: seguí el recuento de votos de hoy

Este domingo 18 de junio, los ciudadanos chaqueños asisten al cuarto oscuro para las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) que definirán los candidatos a gobernador y vice en la provincia.

que definirán los candidatos a gobernador y vice en la provincia. A su vez, se votan 16 diputados provinciales, con sus respectivos suplentes. Además, los municipios eligen intendentes y concejales.

En base a los resultados de esta jornada, los candidatos compartirán en las elecciones generales que tendrán lugar el próximo 17 de septiembre, y en caso de ocurrir la realización de una segunda vuelta esta será el 8 de octubre.

16.30 | Hasta las 15, ya había votado el 35% del padrón

Según consignó Télam, las PASO de Chaco transcurrían esta tarde con normalidad. Alrededor de las 15 hs, el 35 por ciento del electorado ya votó. Además, ya casi la totalidad de precandidatos se acercaron a las urnas, como es el caso del gobernador Jorge Capitanich, Analía Rach Quiroga (candidata a vice y compañera de fórmula de Jorge Capitanich), Juan Carlos Polini (precandidato a gobernador de Juntos por el Cambio), entre otros.

La jornada está atravesada por la desaparición de Cecilia Strzyzowski, que mantiene en vilo a la sociedad chaqueña.

Votó la vicegobernadora chaqueña Analía Rach Quiroga

16.10 | Cuál es la sanción para quienes no vayan a votar en la elección de Chaco

La Constitución Provincial de Chaco indica que el voto es “universal, libre, igual, secreto, obligatorio e intransferible”. Por lo tanto, las personas que no se presenten al acto electoral recibirán una multa.

De acuerdo al artículo 123 de la Ley Electoral, esta sanción será de entre $50 a $500 y se aplicará al elector mayor de 18 años y menor de setenta 70 años de edad que hoy no emitan su voto y que no lo haya justificado ante la Justicia Electoral.

Sin embargo, esto no aplica en los casos previstos por la ley por la cual las personas se ven obligadas a ausentarse en las elecciones. Estas deberán justificar los motivos por los cuales no pudieron emitir su voto ante el Juez de Paz del domicilio o Tribunal Electoral dentro de los 60 días de la respectiva elección para no pagar la multa. Además, esta multa quedará asentada en el Registro de Infractores, la cual se deberá pagar consecuentemente.

Elecciones 2023 en Argentina: ¿Qué pasa si no votás?

15.48 | ¿Cuándo empezó la veda electoral en Chaco?

Como ocurre siempre antes de una elección provincial, la veda electoral comenzó a regir en las 48 horas previas a la apertura de los colegios electorales, que ocurrió a las 8 horas de este domingo. De esta forma, las prohibiciones y regulaciones de este período están en vigencia desde el pasado viernes 16 a partir de las 8 de la mañana y se extenderán hasta tres horas después de que se cierren los comicios.

15.26 | Qué se vota en las elecciones de Chaco

En esta ocasión, los chaqueños se acercan a las urnas para definir gobernador, vice y 16 diputados provinciales, con sus respectivos suplentes. Además, los municipios eligen intendentes y concejales.

15.00 | ¿A qué hora cierran las mesas de votación en Chaco?

Las mesas de votación en Chaco se abrieron a las 8 de la mañana para recibir a los electores. Se mantendrán de esa forma hasta las 18, momento en que se deben cerrar todos los comicios.

