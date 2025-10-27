Resultados en Catamarca: quién ganó las Elecciones 2025

En la provincia de Catamarca, los comicios de este 26 de octubre definieron tanto bancas de Diputados como de Senadores nacionales. A continuación, se pueden consultar la distribución de esos espacios en el Congreso y los resultados actualizados para cada una de las categorías.

Los datos difundidos por la Junta Nacional Electoral indican que, con el 67,77% de las mesas escrutadas, se registran los siguientes resultados para cada categoría:

Resultados para Diputados

Por su parte, en Diputados, Fuerza Patria lidera con el 45,26% de los sufragios, seguido de Alianza LLA, que obtiene el 34,20%.Más atrás se ubican Somos Prov. Unidas (9.324 votos), Hacemos Renac. Cat. (4.771 votos) y MID (4.591 votos).

Este domingo 26 de octubre se renovaron la mitad de Diputados (127 bancas) y un tercio del Senado (24 bancas) a nivel país. Esta jornada electoral no fue precedida por las PASO, ya que el Senado las suspendió al menos este año. Además, se implementó por primera vez la Boleta Única Papel, reglamentada por Decreto 1049/2024.

El escrutinio preliminar arroja que en la provincia de Catamarca se han sufragado 156.834 votos, lo que representa el 97,23% previsto para estas Elecciones 2025. En cuanto a los votos en blanco, se han contado un total de 5.183 votos (3,21%), mientras que también se registran 29 votos impugnados y 4.354 nulos.

Lista por lista, en Diputados

Fuerza Patria | 68.652 votos

Alianza LLA | 51.872 votos

Somos Prov. Unidas | 9.324 votos

Hacemos Renac. Cat. | 4.771 votos

MID | 4.591 votos

Inédito sistema mixto en Catamarca

Por primera vez en las elecciones de Catamarca hubo dos urnas distintas, una para los cargos provinciales, que se eligieron con el sistema tradicional, y otra para los nacionales, en la que se implementó la boleta única de papel (BUP). A nivel provincial, se renovaron 21 bancas en la Cámara de Diputados y ocho del Senado de la provincia. Además, se eligieron concejales en 22 municipios, por un total de 48 cargos.

Con respecto al Congreso Nacional, se pusieron en juego tres bancas de la Cámara de Diputados. Las principales fuerzas que compitieron fueron la alianza Fuerza Patria Catamarca, La Libertad Avanza y el frente Somos Provincias Unidas.