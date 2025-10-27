Resultados en Chaco: quién ganó las Elecciones 2025

En la provincia de Chaco, los comicios de este 26 de octubre definieron tanto bancas de Diputados como de Senadores nacionales. A continuación, se pueden consultar la distribución de esos espacios en el Congreso y los resultados actualizados para cada una de las categorías.

Los datos difundidos por la Junta Nacional Electoral indican que, con el 94,79% de las mesas escrutadas, se registran los siguientes resultados para cada categoría:

Resultados para Senadores

Alianza LLA encabeza la votación con el 45.95% de los votos, seguido por Fuerza Patria con el 45.23%. Completan la lista Vamos Chaco (14443 votos), Partido del Obrero (9660 votos) y Fte. Integrador (8462 votos). Resultados para Diputados Por su parte, en Diputados, Alianza LLA lidera con el 45,67% de los sufragios, seguido de Fuerza Patria, que obtiene el 43,65%.Más atrás se ubican Vamos Chaco (16.112 votos), Fte. Integrador (12.864 votos) y Partido del Obrero (7.454 votos). Este domingo 26 de octubre se renovaron la mitad de Diputados (127 bancas) y un tercio del Senado (24 bancas) a nivel país. Esta jornada electoral no fue precedida por las PASO, ya que el Senado las suspendió al menos este año. Además, se implementó por primera vez la Boleta Única Papel, reglamentada por Decreto 1049/2024. El escrutinio preliminar arroja que en la provincia de Chaco se han sufragado 616.449 votos, lo que representa el 98,21% previsto para estas Elecciones 2025. En cuanto a los votos en blanco, se han contado un total de 13.227 votos (2,10%), mientras que también se registran 179 votos impugnados y 10.307 nulos. Lista por lista, en Diputados Alianza LLA | 251.755 votos

Fuerza Patria | 240.643 votos

Vamos Chaco | 16.112 votos

Fte. Integrador | 12.864 votos

Partido del Obrero | 7.454 votos Lista por lista, en Senadores Alianza LLA | 277.215 votos

Fuerza Patria | 272.889 votos

Vamos Chaco | 14.443 votos

Partido del Obrero | 9.660 votos

Fte. Integrador | 8.462 votos Segunda elección en el año en Chaco La provincia de Chaco renovó cuatro de sus siete bancas en la Cámara de Diputados, además de sus tres bancas de Senadores. Y, por primera vez, se implementó por la Boleta Única de Papel (BUP). Los chaqueños tuvieron comicios para el recambio en su legislatura el pasado 11 de mayo de 2025. En esa jornada, votaron para refrescar 16 de las 32 bancas de la Legislatura provincial. El ganador con el 45,20% de los votos fue Chaco Puede (Union Cívica Radical) en alianza con La Libertad Avanza. Sus principales candidatos fueron: Julio Ferro (subsecretario de Legal y Técnica de la provincia), Adrián Zukiewicz (referente libertario) y Susana Maggio (intendenta de Santa Sylvina). En segundo lugar quedó el Frente Chaco Merece Más, la oposición que lidera el ex gobernador Jorge Capitanich, con el 33,66%.