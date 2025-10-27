Resultados en Chubut: quién ganó las Elecciones 2025

En la provincia de Chubut, los comicios de este 26 de octubre definieron tanto bancas de Diputados como de Senadores nacionales. A continuación, se pueden consultar la distribución de esos espacios en el Congreso y los resultados actualizados para cada una de las categorías.

Los datos difundidos por la Junta Nacional Electoral indican que, con el 86,34% de las mesas escrutadas, se registran los siguientes resultados para cada categoría:

Resultados para Diputados

Por su parte, en Diputados, Alianza LLA lidera con el 28,55% de los sufragios, seguido de Unidos Podemos, que obtiene el 27,94%.Más atrás se ubican Despierta Chubut (55.631 votos), Fza. del Trab. Chubutense (28.984 votos) y FIT-U (14.235 votos).

Este domingo 26 de octubre se renovaron la mitad de Diputados (127 bancas) y un tercio del Senado (24 bancas) a nivel país. Esta jornada electoral no fue precedida por las PASO, ya que el Senado las suspendió al menos este año. Además, se implementó por primera vez la Boleta Única Papel, reglamentada por Decreto 1049/2024.

El escrutinio preliminar arroja que en la provincia de Chubut se han sufragado 283.766 votos, lo que representa el 95,71% previsto para estas Elecciones 2025. En cuanto a los votos en blanco, se han contado un total de 7.154 votos (2,41%), mientras que también se registran 51 votos impugnados y 12.403 nulos.

Lista por lista, en Diputados

Alianza LLA | 78.978 votos

Unidos Podemos | 77.293 votos

Despierta Chubut | 55.631 votos

Fza. del Trab. Chubutense | 28.984 votos

FIT-U | 14.235 votos

Una jornada con múltiples definiciones

Este domingo, se llevó a cabo un referéndum vinculante para decidir si se eliminan los fueros para autoridades representativas y jueces. A nivel municipal, en Trelew y Esquel se eligieron los ciudadanos que integrarán el Consejo de la Magistratura; mientras que en Puerto Madryn, los votantes decidieron a través de una consulta popular si los jóvenes de 16 y 17 años podrán votar en las elecciones municipales.

Por otro lado, la provincia renovó dos bancas en la Cámara Baja del Congreso de la Nación, para las que compitieron ocho listas. El oficialismo provincial presentó a la diputada nacional del PRO Ana Clara Romero, mientras que el peronismo se dividió en dos: Unidos Podemos, que llevó a Juan Pablo Luque como primer candidato; y Fuerza del Trabajo Chubutense, que postuló a Alfredo Béliz. En tanto, Maira Frías fue la candidata de La Libertad Avanza.