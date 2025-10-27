Resultados en Entre Ríos: quién ganó las Elecciones 2025

En la provincia de Entre Ríos, los comicios de este 26 de octubre definieron tanto bancas de Diputados como de Senadores nacionales. A continuación, se pueden consultar la distribución de esos espacios en el Congreso y los resultados actualizados para cada una de las categorías.

Los datos difundidos por la Junta Nacional Electoral indican que, con el 97% de las mesas escrutadas, se registran los siguientes resultados para cada categoría:

Resultados para Senadores

Alianza LLA encabeza la votación con el 52.43% de los votos, seguido por Fuerza Entre Ríos con el 35.69%. Completan la lista Ahora la Patria (27251 votos), Partido Socialista (23692 votos) y FIT-U (14019 votos). Resultados para Diputados Por su parte, en Diputados, Alianza LLA lidera con el 52,91% de los sufragios, seguido de Fuerza Entre Ríos, que obtiene el 34,41%.Más atrás se ubican Partido Socialista (25.032 votos), Ahora la Patria (24.668 votos) y FIT-U (17.169 votos). Este domingo 26 de octubre se renovaron la mitad de Diputados (127 bancas) y un tercio del Senado (24 bancas) a nivel país. Esta jornada electoral no fue precedida por las PASO, ya que el Senado las suspendió al menos este año. Además, se implementó por primera vez la Boleta Única Papel, reglamentada por Decreto 1049/2024. El escrutinio preliminar arroja que en la provincia de Entre Ríos se han sufragado 769.903 votos, lo que representa el 96,71% previsto para estas Elecciones 2025. En cuanto a los votos en blanco, se han contado un total de 26.889 votos (3,37%), mientras que también se registran 66 votos impugnados y 25.299 nulos. Lista por lista, en Diputados Alianza LLA | 363.544 votos

Fuerza Entre Ríos | 236.433 votos

Partido Socialista | 25.032 votos

Ahora la Patria | 24.668 votos

FIT-U | 17.169 votos Lista por lista, en Senadores Alianza LLA | 389.600 votos

Fuerza Entre Ríos | 265.254 votos

Ahora la Patria | 27.251 votos

Partido Socialista | 23.692 votos

FIT-U | 14.019 votos Entre Ríos implementó la Boleta Única por primera vez En los comicios de este domingo, se eligieron cinco bancas para diputados y tres para senadores, por las que compitieron un total de siete listas. Además, por primera vez en la historia de la provincia, se implementó la Boleta Única de Papel (BUP) para los cargos nacionales. El gobernador Rogelio Frigerio acordó una alianza con LLA, por lo que la boleta para diputados la encabezó Andrés Laumann, y para senador, Joaquín Benegas Lynch. Por el lado del peronismo, Guillermo Michel lideró la boleta de Fuerza Entre Ríos para diputados, y para senadores, lo hizo Adán Bahl.