Comenzaron las elecciones estudiantiles en la UBA, en un contexto marcado por los recortes de Milei

En un clima recalentado por la decisión del gobierno de Javier Milei para frenar la actualización de los salarios docentes y los programas de becas contemplados en la ley de financiamiento universitario, que el oficialismo impugnó ante la Corte Suprema de Justicia, comenzaron esta semana las elecciones estudiantiles en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La votación se extiende hasta el viernes en las 13 facultades de la UBA y las proyecciones de distintas fuentes universitarias anticipan que el resultado afianzará el liderazgo del Frente Reformista –una alianza de radicales, socialistas, peronistas no kirchneristas e independientes– y ratificará el perfil opositor al Gobierno.

Las principales disputas se esperan en Filosofía y Letras, donde la lista kirchnerista El Colectivo (La Cámpora y Patria Grande) desplazó por poco margen hace dos años a la izquierda, que fue dividida, y en Veterinaria, donde el Partido Obrero defenderá el único bastión que le queda al trotskismo en la UBA.

Votación en la Facultad de Ciencias Económicas Instagram

La elección es obligatoria para los 304.000 alumnos de la UBA, aunque no todos tienen regularidad. Hace dos años votaron poco más de 160.000.

El Frente Reformista mantiene el control de ocho de las trece facultades: Derecho, Ciencias Económicas, Medicina, Psicología, Farmacia y Bioquímica, Odontología, Ingeniería y Agronomía. El kirchnerismo, a través de listas referenciadas con La Cámpora (Máximo Kirchner) y Patria Grande (Juan Grabois), predomina en cuatro: Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), Ciencias Sociales, Filosofía y Letras y Ciencias Exactas. La izquierda, que hasta 2019 dominó el mapa estudiantil en la UBA solo controla el claustro en Veterinaria. En varias facultades, el Frente de Izquierda, que responde a Myriam Bregman, compite con otras listas de vertientes cercanas, como Ya Basta, de Manuela Castañeiras (Nuevo MAS)

En momentos en que la comunidad universitaria enfrenta los recortes presupuestarios del Gobierno, intentará hacer pie en la UBA la agrupación Somos Libres, la expresión universitaria de La Libertad Avanza, que presenta listas en cinco facultades: Ingeniería, Medicina, Ciencias Económicas, Ciencias Sociales y Farmacia y Bioquímica. La corriente libertaria compite por tercera vez en la UBA y responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la legisladora porteña Pilar Ramírez.

Clase abierta frente al Congreso por el presupuesto Universitario Ricardo Pristupluk

La expresión universitaria en el peronismo se identifica principalmente con La Cámpora. Pero también tiene ganado un espacio La Mella, identificada con Patria Grande (Grabois), especialmente en Ciencias Sociales. No se observa, en cambio, una influencia del gobernador bonaerense Axel Kicillof, que se inició en la política en la universidad y más allá de que su ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, es profesor en la Facultad de Ciencias Económicas, lo que podría dar pie a una incipiente construcción.

Como ocurre cada cuatro años, con la votación estudiantil −a la que seguirán luego las votaciones de los claustros de graduados y de profesores− se pone en marcha el proceso que derivará a fin de año en la renovación de los decanos de las 13 unidades académicas y en la elección de los consejeros que participarán de la asamblea universitaria para consagrar al futuro rector de la universidad. El actual titular, el médico Ricardo Gelpi, está habilitado para acceder a un nuevo mandato, aunque no definió aún si buscará su reelección.

Se puso en marcha el proceso eleccionario en la Universidad de Buenos Aires Instagram

“No debería haber grandes cambios en la relación de fuerzas”, estimó un observador que conoce el paño de la UBA. La elección se desarrolla durante toda la semana, hasta el viernes, aunque en algunas facultades se concentra la votación en dos días (en Farmacia, martes y jueves, y en Odontología, miércoles y jueves) e incluso en una sola jornada (en Ingeniería, el miércoles).

El debate universitario

La caída del salario docente, que el Frente Reformista estima en un 50%, se suma a otros indicadores negativos, como la reducción del presupuesto y del número de becas universitarias, atribuidos a la gestión de Milei. “El conflicto pone a todos del mismo lado”, estiman cerca de la conducción de la UBA, al asignarle un carácter plebiscitario a los resultados de la votación.

A diferencia de la izquierda combativa, la conducción reformista de la UBA desestima los paros de profesores y de los no docentes. “Se evita la toma de facultades y se promueve, en cambio, el paro ‘a la japonesa’, como la protesta realizada la semana pasada en la plaza Houssay, donde alumnos, profesores y médicos ofrecieron clases públicas y servicios de salud gratuitos a la comunidad, que beneficiaron a más de 6000 vecinos”, explicaron a LA NACION.

“Los paros son funcionales al Gobierno, que quiere desfinanciar y paralizar a la universidad”, declaró hace unos días el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, una voz influyente en el Consejo Superior, donde ocupa un asiento en representación del claustro de profesores.

Las principales fuerzas de la UBA reclaman al gobierno de Milei la convocatoria a paritarias, como lo fija el artículo 5 de la ley de financiamiento sancionada por el Congreso en octubre pasado y que la administración libertaria impugnó ante la Corte Suprema. La misma norma obliga a una recomposición y actualización automática de las becas estudiantiles.

Las elecciones en la UBA se extienden hasta el viernes Instagram

La apuesta libertaria

En 2024, Somos Libres se había presentado como expresión del mileísmo en cuatro facultades: Medicina, Ciencias Económicas, Ingeniería y FADU. Ahora suman presencia en Farmacia y en Ciencias Sociales, pero declinaron postular candidatos en FADU. “Priorizamos ahora las facultades en las que pensamos que nos puede ir mejor”, explicó a LA NACION Juan Martín Agosti, líder de la corriente en Medicina, donde en 2024 duplicaron los votos que habían logrado en 2022.

“La expectativa es salir segundos en Medicina y en Económicas, y pelear el primer puesto en Ingeniería”, arriesgó Agosti.

Somos Libres es parte de Universitarios por la Libertad, agrupación nacional que empezó a competir en distintas universidades, como Rosario, donde La Libertad Avanza conquistó algunos consejeros y delegados.

Frente al debate sobre el financiamiento universitario, el referente de Somos Libres dijo que “los estudiantes están muy preocupados por conocer lo que propone el Gobierno: auditorías, manejo transparente del presupuesto, una ejecución más eficiente y una apertura parcial de la facultad cuando hay paros docentes”, resumió.