Resultados en Misiones: quién ganó las Elecciones 2025

En la provincia de Misiones, los comicios de este 26 de octubre definieron tanto bancas de Diputados como de Senadores nacionales. A continuación, se pueden consultar la distribución de esos espacios en el Congreso y los resultados actualizados para cada una de las categorías.

Los datos difundidos por la Junta Nacional Electoral indican que, con el 96,72% de las mesas escrutadas, se registran los siguientes resultados para cada categoría:

Resultados para Diputados

Por su parte, en Diputados, Alianza LLA lidera con el 37,06% de los sufragios, seguido de Ren. de la Concordia, que obtiene el 30,10%.Más atrás se ubican Fuerza Patria (55.147 votos), Frente PAyS (49.312 votos) y Partido Fe (24.664 votos).

Este domingo 26 de octubre se renovaron la mitad de Diputados (127 bancas) y un tercio del Senado (24 bancas) a nivel país. Esta jornada electoral no fue precedida por las PASO, ya que el Senado las suspendió al menos este año. Además, se implementó por primera vez la Boleta Única Papel, reglamentada por Decreto 1049/2024.

El escrutinio preliminar arroja que en la provincia de Misiones se han sufragado 593.017 votos, lo que representa el 97,66% previsto para estas Elecciones 2025. En cuanto a los votos en blanco, se han contado un total de 8.607 votos (1,41%), mientras que también se registran 28 votos impugnados y 13.949 nulos.

Misiones votó por segunda vez en el año

Misiones volvió a las urnas para renovar tres de sus siete bancas de diputados en un comicio que permite medir la fuerza de los distintos espacios políticos locales y su proyección nacional.

El 8 de junio los misioneros eligieron diputados provinciales. El oficialista Frente Renovador de la Concordia, encabezado por Sebastián Macías, se quedó con el primer lugar al obtener el 28,6% de los votos, mientras que en segundo lugar quedó La Libertad Avanza (LLA), cuya lista lideraba el extenista Diego Hartfield, con el 21,9% de los sufragios.