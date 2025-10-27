Resultados en San Juan: quién ganó las Elecciones 2025

En la provincia de San Juan, los comicios de este 26 de octubre definieron tanto bancas de Diputados como de Senadores nacionales. A continuación, se pueden consultar la distribución de esos espacios en el Congreso y los resultados actualizados para cada una de las categorías.

Los datos difundidos por la Junta Nacional Electoral indican que, con el 99,07% de las mesas escrutadas, se registran los siguientes resultados para cada categoría:

Resultados para Diputados

Por su parte, en Diputados, Fuerza San Juan lidera con el 34,41% de los sufragios, seguido de Por San Juan, que obtiene el 31,05%.Más atrás se ubican Alianza LLA (110.334 votos), Provincias Unidas (8.034 votos) y Cruzada Renov. (6.856 votos).

Este domingo 26 de octubre se renovaron la mitad de Diputados (127 bancas) y un tercio del Senado (24 bancas) a nivel país. Esta jornada electoral no fue precedida por las PASO, ya que el Senado las suspendió al menos este año. Además, se implementó por primera vez la Boleta Única Papel, reglamentada por Decreto 1049/2024.

El escrutinio preliminar arroja que en la provincia de San Juan se han sufragado 428.750 votos, lo que representa el 98,18% previsto para estas Elecciones 2025. En cuanto a los votos en blanco, se han contado un total de 4.549 votos (1,04%), mientras que también se registran 68 votos impugnados y 7.392 nulos.

Lista por lista, en Diputados

Fuerza San Juan | 146.000 votos

Por San Juan | 131.721 votos

Alianza LLA | 110.334 votos

Provincias Unidas | 8.034 votos

Cruzada Renov. | 6.856 votos

San Juan implementó la Boleta Única por primera vez

Los votantes de San Juan eligieron a tres diputados nacionales para renovar sus bancas en la Cámara Baja del Congreso de la Nación. Este proceso se llevó a cabo mediante la Boleta Única de Papel (BUP), que se implementó por primera vez.

En cuanto a las autoridades locales, San Juan ya celebró sus comicios en 2023, por lo que no se llevaron a cabo elecciones provinciales ni municipales.

El Frente Por San Juan (oficialismo provincial) presentó a Fabián Martín, actual vicegobernador; a Laura Palma, ministra de Gobierno; y a Federico Rizo, militante del Partido Bloquista. Por el Partido Justicialista (PJ) compitieron Cristian Andino, exintendente de 25 de Mayo; Romina Rosas, exintendente de Chimbas; y Fabián Gramajo, exintendente de Chimbas y exvicegobernador. En tanto, La Libertad Avanza llevó como principales postulantes a Gastón Briozzo, Nery Mingolla y Raúl Moreno.