Revelaron los nombres de tres de los 12 desaparecidos en La Perla que fueron identificados

CÓRDOBA.- Ya se conocen los nombres de tres de los doce desaparecidos identificados genéticamente a partir de restos óseos enterrados en La Perla, el centro de detención cordobés más emblemático durante la última dictadura. Se trata de Mario Alberto Nívoli, Ramiro Bustillo Rubio y Oscar Omar Reyes. Sus identidades fueron difundidas por la agrupación HIJOS de Córdoba.

El Juzgado Federal N° 3 de Córdoba comunicó esta semana que se logró la identificación genética de 12 personas que estaban desaparecidas, a partir de restos hallados durante excavaciones realizadas el año pasado en terrenos de la Guarnición Militar de La Calera, donde funcionó el centro clandestino de detención La Perla. El resultado surge de los análisis realizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), en colaboración con el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba.

Nívoli nació en Ucacha, a 250 kilómetros de la capital provincial, estudió Ingeniería Química en la Universidad Nacional del Litoral y militaba en la Juventud Universitaria Peronista. Además, trabajaba de técnico electricista. Fue secuestrado en la madrugada del 14 de febrero de 1977, en presencia de su familia, en su casa en barrio General Paz, de Córdoba capital. Tenía 28 años, un hijo de dos años y una bebé.

Bustillo Rubio era mendocino. Fue secuestrado en la tarde del 18 de octubre de 1977, en las calles de la ciudad de Córdoba. En ese momento tenía 27 años, cursaba el cuarto año de Ingeniería en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y militaba en el Partido Comunista. Tenía un hijo pequeño y su pareja esperaba el segundo. Permaneció cautivo en el Departamento 2 de Informaciones de la Policía de Córdoba (D2) y luego en La Perla.

En el caso de Reyes, era oriundo de Banfield, provincia de Buenos Aires, trabajaba como obrero en la empresa Fiat y militaba en el Partido Comunista. Estaba casado y era padre de cinco hijos. Fue secuestrado el 18 de octubre de 1977, por la tarde, cuando iba en su auto a una reunión del partido. En ese momento tenía 45 años y también pasó por el D2.

Los restos de los desaparecidos identificados fueron encontrados en el sector conocido como Loma del Torito. La Perla dependía del Tercer Cuerpo del Ejército que comandaba el general Luciano Benjamín Menéndez. El centro de detención funcionó entre mediados de 1976 y finales de 1978. Según el Archivo Provincial de la Memoria, pasaron por allí unas 2500 personas, la mayoría de las cuales permanecen desaparecidas.

Luciano Benjamín Menéndez, el hombre fuerte de la diictadura militar en Córdoba Archivo

Hasta el momento fue María Soledad Nívoli, la hija de Nívoli, la única familiar que habló. Declaró a Cadena 3 que siente “una sensación enorme de justicia (…). Mi papá dejó de ser desaparecido. Ahora soy huérfana de padre. Mi papá está muerto”.

Transmitió su deseo de “decirles a quienes secuestraron y mataron a mi papá que ya no pueden seguir cometiendo ese crimen”. Recordó, al respecto, que “lo siguieron cometiendo durante todos estos años al mantenerlo desaparecido”.