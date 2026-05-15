Quiénes son los tres fallecidos por el choque entre una camioneta y un camión en Córdoba

Tres adultos murieron este jueves por la mañana tras chocar contra un camión. El accidente ocurrió en el cruce de las rutas nacional 8 y provincial 3, cerca de la localidad de Canals, Córdoba.

Las autoridades confirmaron que las personas fallecidas se trasladaban en una camioneta Chevrolet Tracker y el conductor del vehículo fue identificado como Oscar Ignacio Rivarola, de 70 años. Lo acompañaban Miguel Ángel Paulasso, de 81 años, y Mónica Bianchi, también adulta mayor, según informó el medio Diario Uno.

Los tres ocupantes murieron en el momento del choque por la contundencia misma del impacto. Por su parte, el conductor del camión, un Volkswagen con acoplado, fue identificado como Rodolfo Stancich, de 67 años y oriundo de Cavanagh; recibió asistencia médica por golpes menores y una fuerte crisis nerviosa.

El choque se produjo minutos después de las 8 en un sector de la red vial diseñado como un cruce en “T”. Esta intersección fue catalogada históricamente como un punto peligroso debido a sus vías de acceso laterales.

El cruce es considerado como peligroso por los locales

Según la reconstrucción policial, la camioneta circulaba por la ruta provincial 3 e intentó ingresar a la ruta nacional 8. En ese momento se produjo la colisión contra el camión que transitaba por la vía de mayor tamaño. La camioneta quedó reducida a “una masa de hierros” por lo que los servicios de emergencia no pudieron realizar maniobras de rescate para salvar a las víctimas.

Personal de la Policía Caminera, bomberos voluntarios y efectivos de la Policía Judicial trabajaron en la zona para desviar el tránsito y retirar los vehículos involucrados. La Fiscalía de Instrucción de La Carlota inició una investigación que incluye peritajes técnicos y la búsqueda de filmaciones para determinar las responsabilidades del hecho.

Alerta vial en Córdoba

Este episodio forma parte de una gran cantidad de choques registrados durante 2026 en la provincia. Los datos oficiales indicaron que en las primeras dos semanas de mayo murieron 20 personas en accidentes de tránsito en territorio provincial y, con este último suceso, la cifra de víctimas fatales ascendió a 139 en lo que va del año.

Como quedó uno de los patrulleros tras la embestida Policía de Córdoba

Uno de los choques registrados ocurrió hace unos días en la ruta 9, cuando un camión con acoplado impactó contra un operativo policial que realizaba un corte preventivo.

El vehículo de carga impactó contra dos patrulleros, dos camionetas y un colectivo de larga distancia que se encontraban detenidos sobre la banquina. Como consecuencia, una mujer que viajaba como acompañante en el camión falleció en el acto.

Además otras nueve personas debieron ser trasladadas al hospital, entre ellas el conductor del camión, cinco efectivos policiales y tres pasajeros del ómnibus. Personal de bomberos voluntarios y peritos judiciales trabajaron en el lugar para asistir a los heridos e investigar las causas que desencadenaron este accidente en las rutas cordobesas.