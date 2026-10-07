Revocaron la condena dictada contra cuatro periodistas de LA NACION en Formosa

Una jueza de Formosa revocó ayer las condenas dictadas contra cuatro periodistas de LA NACION a quienes les habían impuesto una pena de cinco días de prisión tras publicar un informe sobre pobreza en la provincia. El argumento del fallo condenatorio había sido que ejercieron el periodismo sin los debidos permisos.

La nueva sentencia fue dictada por la jueza de apelaciones de Las Lomitas Gabriela Soledad Plazas, que absolvió de culpa y cargo a los periodistas Lautaro Martín Guillamondegui, Micaela Urdinez, Joaquín Rajadel y Javier Federico Corbalán.

Revocó lo dispuesto hace 20 días por el juez de Paz de Las Lomitas, Omar Padilla, exconcejal peronista ligado al gobernador Gildo Insfrán, que los había encontrado responsables de haber violado el artículo 73 del Código de Faltas de Formosa, por haber desarrollado una actividad sin contar con la autorización previa y por carecer de un carnet para ejercer el periodismo. Dos requisitos que no son exigibles. Padilla había condenado a cada uno a cinco días de cárcel sustituibles por una multa de $282.550.

En el fallo de hoy, Plazas advierte que la calidad o no de periodista se define “por actividad y no por la posesión de algún título habilitante” y recuerda que la Constitución de Formosa “señala enfáticamente que es inviolable el derecho que toda persona tiene de expresar libremente sus ideas y opiniones y de difundirlas por cualquier medio, sin censura de ninguna clase” y que advierte que “ninguna ley ni autoridad podrán restringir la libre expresión y difusión de las ideas”.

La jueza entendió que, por ende, exigir credencial previa como condición para informar constituye una vía indirecta de censura y vulnera la propia jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia, la libertad de expresión protegida por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos.

Los periodistas que ahora fueron absueltos habían viajado a Formosa y mostrado las condiciones precarias en las que vive un pueblo originario. Forman parte de “Hambre de Futuro”, una sección de LA NACION que visibiliza realidades de personas que viven en la pobreza y, para eso, sus periodistas recorren todos los rincones de la Argentina. “Hambre de Futuro” dedicó varios capítulos a la situación de comunidades formoseñas y uno de ellos fue el que motivó las actitudes amenazantes de la policía de Insfrán y la condena judicial.

La periodista Micaela Urdinez encabezó la cobertura de LA NACION en Formosa

La sentencia que había fijado las penas fue apelada por la defensa de los periodistas, que denunció una “grave e inaceptable afectación a la libertad de expresión” mediante una forma de censura indirecta. Señaló que sus defendidos ejercieron la profesión de periodistas en forma lícita, amparados por la Constitución Nacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los estándares internacionales en la materia.