Javier Milei, el candidato de la Libertad Avanza, fue ayer duramente criticado luego de que se difundiera un video en el que utiliza la palabra “mogólico” para insultar a una persona, entre otros improperios. Desde la Asociación de Síndrome de Down de la Argentina (Asdra) se señaló que es un término discriminatorio y violento, repudio al que se sumó Clara Muzzio, candidata a vicejefa de Gobierno porteño en la fórmula de Jorge Macri, que es madre de un bebé con síndrome de Down.

En un video difundido ayer en el programa de Viviana Canosa en la señal LN+, se ve a Milei hacer referencia al economista liberal Roberto Cachanosky como “mogólico, imbécil, tarado”. Asdra emitió entonces un comunicado, en el que indicó: “Históricamente el término mogólico se ha utilizado históricamente en relación a las personas con síndrome de Down y su uso como agravio es discriminatorio”.

📰ASDRA repudia el uso de la palabra #mogólico por el candidato a presidente Javier #Milei https://t.co/gjpYjBCLD3 — 📣ASDRA SíndromeDown (@sindromedown) September 6, 2023

Además, la asociación manifestó su “profundo rechazo al uso de esa palabra como insulto por parte del candidato a presidente por La Libertad Avanza Javier Milei”.

En el video difundido ayer por la noche, cuya fecha es de 2019, se ve al libertario que obtuvo un 30% de los votos en las PASO de agosto y que ganó ampliamente en unas 16 provincias, proferir insultos con tono exasperado hacia Cachanosky por críticas en su contra.

“Ese mismo boludito lo que empezó a hacer es decir la batalla cultural, la batalla cultural. A ver pedazo de mogólico, imbécil, tarado. La batalla cultural tampoco se puede dar, porque hay algo llamado censura. Te recuerdo que hasta hace poco las reuniones de liberales se hacían en un ascensor, y sobraba espacio”, afirmó Milei hablándole a lo que parece un teléfono celular. “Perdón por el término mogólico”, completó después de su descargo con insultos.

Hace poco, desde Asdra se había desarrollado una campaña en la que se subrayaba que el término mogólico era discriminatorio y violento .

“El término mogólico es una tergiversación del término mongólico que, a su vez, derivó del mongolismo, el concepto que acuñó el médico británico John Langdon Down en 1866 para describir el síndrome de Down por las similitudes en los rasgos físicos que él encontró en las personas con síndrome de Down con los mongoles”, señaló en su comunicado la asociación.

“Incluso, todavía existen en la actualidad organizaciones que tienen muchos años trabajando con personas con síndrome de Down y que llevan en su nombre la palabra mogólico. Cuando decimos la palabra mogólico hacemos referencia a este origen. La palabra mogólico suele usarse para insultar haciendo referencia a la falta de inteligencia de la persona a la cual se dirige. Es decir, sitúa a los individuos en parámetros de normalidad-anormalidad y entiende a la discapacidad intelectual como algo fuera de lo normal, incorrecto u objeto de burla”, destacaron.

El video comenzó a circular por las redes sociales y recibió la crítica de muchos usuarios hacia Milei. Más tarde se sumó el rechazo de la actual ministra de Espacio Público e Higiene Urbana de la Capital y candidata a vice jefa de Gobierno porteño por Juntos por el Cambio, Clara Muzzio, que es madre de un bebé con síndrome de Down.

Desde un video en Instagram, Muzzio se solidarizó con todas las personas con síndrome de Down y con todas las familias, y señaló: “Un verdadero líder debería sembrar la paz y no la violencia y discriminación, que sea empático y celebre las diferencias y aprenda de lo distinto. Tiene que predicar con el ejemplo y la humildad, qué Argentina queremos construir y reconstruir con esta violencia”.

“Por supuesto repudio totalmente estas palabras que me generan un enorme dolor al igual que a miles de familias que todos los días trabajamos por la inclusión y por los derechos de nuestros hijos”, subrayó Muzzio.

Silencio de Milei

Por el momento, Milei no hizo referencia a la viralización de sus insultos contra Cachanosky. Con ironía, en ese momento, el economista escribió “Dudo que haya ganado alguna batalla cultural. Su productor teatral es Nito Artaza y [Nito] sigue usando los mismos argumentos a favor del Estado benefactor”.

Durante los años 2018 y 2019, Artaza trabajó como productor del economista en El Consultorio de Milei, en el Teatro Picadilly. Allí se analizaba la coyuntura política, económica y social del país con cierto humor, una obra que incluyó la participación de, entre otras figuras, la hermana de Milei, Karina.

Vea, dudo que haya ganado alguna batalla cultural. Su productor teatral es Nito Artaza y sigue usando los mismos argumentos a favor del estado benefactor

Si no pudo convencer a su productor teatral, va a ganar una batalla cultural? No me haga reír! https://t.co/yeL0DFPFL1 — Roberto Cachanosky (@RCachanosky) February 8, 2019

