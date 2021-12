Ricardo Echegaray se quejó de ser el único condenado por Oil Combustibles: “No es lógico”

Acostumbrado a recibir buenas noticias de los tribunales federales de Comodoro Py, entre las cuales cuenta una veintena de absoluciones y sobreseimientos, Ricardo Echegaray dice estar “totalmente sorprendido” por el fallo que lo condenó a cinco años y ocho meses de cárcel en la causa conocida como Oil Combustibles, por defraudación al Estado, y desconcertado por la decisión que tomó el Tribunal Oral Federal 3 de absolver a quienes se sentaron con el en el banquillo de los acusados como partícipes de la maniobra, los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa.

Aunque no se conocerán los fundamentos de la sentencia hasta el 17 de marzo del próximo año, el extitular de la AFIP asegura que apelará la sentencia por ser “inconstitucional”.

–¿Alguien le dio a usted alguna orden para beneficiar a López y De Sousa?

–Era la política: mantener todos los mecanismos de planes de pago que permitan sostener la actividad económica, el empleo, la producción. Se sostuvo a lo largo de todo el proceso eso. No hubo indicación de darle a uno u a otro. A mí me cuestionan planes de pago generales y dos particulares. De los 1648 que se dieron, solo rechacé dos: uno que se solicitó en Ciccone, cuando pedía que haya quita de capital y de intereses, y otro que era de Electrofueguina, que me pedía quita de intereses y de multas. Todo el que pidió un plan de pago, persona física, jurídica, personalidad del espectáculo, empresarios, a todos se los di.

–¿Cómo fueron las horas posteriores al fallo? Tiene la feria judicial por delante hasta conocer los fundamentos de la sentencia.

–Tenemos que esperar hasta el 17 de marzo para saber por qué decidieron condenarme y por qué a los consortes de causa los absolvieron. Mi psiquis no tiene feria judicial. Me han llamado un montón de letrados, todos coinciden en que la sentencia es arbitraria e incoherente, que por más que escriban carillas o un libro queriendo sostener una acusación para mí se cae de maduro que el Poder Judicial no puede legislar sobre el Art 32. de la Ley 11.683. Daría la impresión de que van a tratar de sostener que dar planes de pago no estaría en la política tributaria sino dentro de la administración fraudulenta.

–¿De Sousa y López se comunicaron con usted después del fallo?

–No se pudo probar vinculación con ellos porque no tuve vinculación con ellos. A mí no me ha llamado ninguno, ninguno se comunicó conmigo. Estuvimos en un juicio. La lógica hubiera sido que se solidarizaran, pero no lo hicieron. El único político que me llamó fue el senador Oscar Parrilli, a título personal, dándome apoyo, a titulo personal. Yo con Cristina tuve mucho trato a lo largo de la gestión pero hace un tiempo que no hablo. Después cada uno puede hacer lecturas de dónde pueda venir el apoyo.

–¿Qué piensa de que ellos hayan sido absueltos y usted condenado?

–Me llama muchísimo la atención, como a mis letrados, que el juicio había terminado hace quince días, nos citaron para dar las últimas palabras, que son meramente formales, me convocaron a las 17 de la tarde pero se hicieron las 17 y transitaron 2 horas 40 más, que idas y vueltas. Ahí está claro que algo pasó. Mis abogados y yo no lo sabemos, me sorprendió totalmente la decisión del TOF 3, que la van a justificar, está todo bien, pero yo soy un ser humano y no conozco una situación donde habiendo un condenado le digan que van a decir dentro de tres meses que lo condenaron. Mi cabeza no funciona con el chip de la feria judicial, es un tiempo excesivo de un proceso que duró años.

–¿Y por qué razones cree que a Usted lo condenaron y a ellos los absolvieron?

–Más allá del criterio en un tipo penal, no resulta lógico ni coherente una fracturación de la conducta o de los hechos. Se tomarán ese tiempo para ver cómo lo justifican. Los jueces saben que cometieron una injusticia conmigo y lo saben porque son hombres de derecho y saben hasta dónde puede avanzar el Poder Judicial. ¿El Poder judicial está haciendo justicia o haciendo poder? Hasta ahora hizo más poder que justicia o derecho. Fernando Machado Pelloni, ni Andres Basso ni el juez Javier Ríos cuando miren su biblioteca van a ser conscientes de que conmigo tomaron una decisión muy injusta. A lo largo de todo el proceso no solo no me probaron que no cometí un delito sino que lo que hice estaba dentro de la ley. Espero obtener un resultado y que se diga lo que se dijo en el juicio, que todos hicieron todo en el marco de la ley. Nunca terminé una audiencia pensando hoy me fue mal, y estábamos convencidos de que nos declaraban la absolución. He tenido otros juicios orales y ahí sí tuve testigos contundentes en contra, pero ahora no. Estoy totalmente sorprendido por el fallo y con un daño psicológico brutal. No es lo mismo esperar los fundamentos de una absolución que de una condena. El daño psicológico es una condena adicional.

–¿Cree que CFK o el kirchnerismo le soltaron la mano?

–No. Pero yo me defiendo solo, no tengo un terrible bagaje, soy yo. Igual, más allá de las defensas técnicas yo veo que el tribunal tenía que condenar a alguien para justificar dos años y ocho meses de proceso

–Usted descargó la responsabilidad por lo ocurrido en el caso Oil en la línea técnica -en los funcionarios y empleados de la AFIP-, pero la AFIP retiró la querella en contra de esos funcionarios para el tramo que todavía está en primera instancia y aún no llegó a juicio oral. ¿Qué piensa de eso?

–No puedo decir nada, será la decisión política de la AFIP. Yo tampoco estoy diciendo que ellos hayan cometido un delito, ninguno de los funcionarios que intervinieron en todos los planes de pago generales y particulares cometió un delito porque hicimos todo en el marco de la ley. Lo que pueda justificar el TOF es tachado no solo en términos jurídicos por lo que me imputan, no solo la sentencia va a ser un cuestionamiento porque va a ser arbitraria, que descuartiza lo que es un hecho ilícito, sino que además es inconstitucional. Van a estar legislando sobre política económica y tributaria

–¿Todavía considera que fue víctima administrativo?

–Nunca encaré mi defensa por el lado del lawfare, sé que en todas las causas que tuve fui perseguido por Elisa Carrió, Alberto Abad, Patricia Bullrich y Laura Alonso, entre otros, los que me hicieron denuncias con un grupo de funcionarios de la AFIP, que son los mismos que armaron todas las auditorías posteriores, auditorías que son para mejoras de gestión. Pero ninguna de las auditorías calificó los hallazgos como graves o urgentes. La auditoría no está por encima del servicio jurídico.

–En las últimas horas se conoció que seguirá en su cargo de la AFIP mientras esta sentencia no esté firme, ¿es así?

–No es un cargo, yo soy un empleado raso. Y me enteré por los medios pero le mandé un mensaje a Mercedes Marcó del Pont agradeciendo. Tengo más de 30 años en la AFIP.