Un legislador de Javier Milei denunció persecución política por una multa de la Comisión Nacional de Valores

Ramiro Marra, youtuber financiero y legislador porteño de La Libertad Avanza -el espacio que lidera Javier Milei-, denunció a la Comisión Nacional de Valores (CNV) por “persecución política” luego de recibir una multa de $2 millones, según dijo, por realizar “recomendaciones financieras”.

“Han decidido ponerme una multa por un video de Youtube donde hacía recomendaciones, donde ellos dicen que yo no tenía la idoneidad para poder hacerlo”, anunció Marra en un video que publicó en su canal. Según su relato, a partir de una normativa de la CNV de 2013 se requería idoneidad para trabajar como corredor de bolsa. “A los que trabajaban previamente, le dieron la idoneidad. A mí me la habían dado. Por motivos administrativos, me la sacaron hace dos años. Al año, me pusieron un sumario por este video. Consecuencia de eso, la multa”, sostuvo Marra.

“Lo tomo de manera directa como una persecución política. Como saben, asumí como diputado hace nueve días. Me estoy dedicando a la política porque estoy cansado de que las cosas no funcionen en este país”, dijo el youtuber, que juró como legislador porteño tras las elecciones donde Milei consiguió 17 puntos en la ciudad de Buenos Aires. “A ellos parece que les molesta que me involucre en política. Por supuesto que me lo tomo como cuestiones políticas”, agregó Marra y anunció que apelará la medida, que consideró “histórica”.

Marra dijo que está “enojado”, “triste” y “preocupado” y consideró que la multa también atenta contra la libertad de expresión. “¿Cómo puede ser que la CNV me haya puesto una multa por un video de Youtube, por algo que acusan que es un problema administrativo de ellos? Están yendo contra la libertad de expresión”, sumó.

“¿En serio tienen gente en la CNV para ver videos de Youtube?”, se preguntó Marra y consideró: “Lo único que hacen es perseguir. Esto es persecución, no es joda”.

Queremos denunciar persecución política de parte de la Comisión Nacional de Valores contra nuestro Diputado @RAMIROMARRA.

Por haberse metido en política y defender las ideas de la libertad, le pusieron una multa de $2 millones de pesos.

Vamos a pelear contra este apriete político — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) December 21, 2021

Consultados por este diario, la CNV prefirió no contestar a las acusaciones de Marra, que recibieron el apoyo de Milei. El diputado nacional compartió un tuit de La Libertad Avanza que comunicaba: ”Queremos denunciar persecución política de parte de la Comisión Nacional de Valores contra nuestro Diputado Ramiro Marra. Por haberse metido en política y defender las ideas de la libertad, le pusieron una multa de $2 millones de pesos. Vamos a pelear contra este apriete político”.