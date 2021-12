Ricardo Jaime fracasó en su intento de salir en libertad condicional

El exsecretario de Transporte Ricardo Jaime seguirá detenido. El tribunal oral que lo juzga por enriquecimiento ilícito, fraude y cobro de sobornos por la compra de trenes chatarra rechazó un pedido de excarcelación que había presentado su defensa al entender que en caso de una condena, con el tiempo que lleva el exfuncionario detenido, podía salir en libertad condicional.

Los jueces dijeron que Jaime tiene tres condenas firmes y otros 13 procesos en trámite -4 en juicio oral-, lo que hace pensar que no está en condiciones de recuperar la libertad y temen que, en caso de quedar en libertad, decida fugarse.

El fallo fue firmado por los jueces Julio Panello, Fernado Canero y José Martínez Sobrino, luego de que la fiscal del juicio, Gabriela Baigún, había consentido la excarcelación. La fiscalía había pedido que se le aplique una pena de ocho años de prisión y una multa de 15.860.336 pesos.

El abogado de Jaime, Eduardo Gómez Caminos, había argumentado que con el tiempo que llevaba preso, más de 5 años y 8 meses, había cumplido los dos tercios de la pena y que eso lo habilitaba a la libertad condicional.

El expresidente Kirchner, con la maqueta del tren bala; a su izquierda, Ricardo Jaime (en 2005) Archivo

Condenas anteriores

Los jueces del tribunal oral dijeron que la defensa y la fiscalía no consideraron que Jaime tiene tres condenas anteriores firmes, lo que permitiría la unificación de penas. Esas condenas son a seis meses de prisión en suspenso por la sustracción de pruebas; a un año y dos meses de prisión por recibir dádivas en un juicio abreviado donde acordó esa pena con el fiscal, y finalmente la condena a 5 años de cárcel por administración fraudulenta por la tragedia de Once. Pero esa condena fue elevada a 8 años cuando la Casación revisó el caso y lo condenó por estrago también. Jaime fue a la Corte porque dijo que ese aumento de pena no tuvo doble conforme, sino que solo fue decidido por la Casación. El máximo tribunal le dio la razón y mando a revisar ese aumento de pena por otra sala de Casación.

Ahora el tribunal entendió que en cuanto a la administración fraudulenta la condena está firme, por lo cual la existencia de condenas anteriores hace que no avizore “a primera vista que Ricardo Raúl Jaime se encuentre dentro del plazo temporal” para la libertad condicional, ya que los 8 años que le pidió la fiscal pueden incrementarse dado las otras causas con condena firme.

Además, sostuvieron que hay “circunstancias objetivas que hacen presuponer fundadamente que, en caso de recuperar su libertad, el acusado intentará frustrar los objetivos de un proceso penal que todavía no ha finalizado”. Debido a la gravedad de los delitos que enfrenta (enriquecimiento ilícito, malversación de caudales públicos reiterados, administración fraudulenta por la causa del Belgrano Cargas y por el caso de la compra de trenes chatarra), la amenaza de pena de 8 años de prisión o más, la existencia de un antecedente penal condenatorio por intentar robar pruebas del caso de enriquecimiento ilícito y los vínculos que podría continuar teniendo Jaime como extitular de la Secretaría de Transporte harían peligrar el recupero de los bienes producto del delito, muchos de los cuales están su Córdoba natal. “Uno de los inmuebles por los cuales Ricardo Raúl Jaime se encuentra acusado por el delito de enriquecimiento ilícito fue vendido en pleno desarrollo del proceso a fin de sustraerlo del accionar de la Justicia”, denunciaron los jueces. Y otros bienes fueron puestos a nombres de terceras personas, que “no serían adquirentes de buena fe”, lo que es una maniobra para evitar el decomiso.

Además, Jaime no puede quedar libre, dijeron los jueces, porque registra un total de 13 procesos en trámite, 9 en etapa de instrucción y 4 en etapa de juicio. A saber: el Tribunal Oral Federal Número 8 lo está juzgado por la licitación del tren de alta velocidad Buenos Aires-Rosario-Córdoba al consorcio Alstom-IECSA-Isolux Corsan-Emepa. Allí está acusado de cobrar coimas. También está acusado en el caso de los cuadernos de la corrupción, elevado a juicio, como organizador de una asociación ilícita y recibir sobornos en tres ocasiones. Y enfrenta otra acusación, casi en juicio, por negociaciones incompatibles con la función pública.

“Consideramos que continúan estando configurados los peligros procesales que justifican el encarcelamiento preventivo de Ricardo Raúl Jaime”, dijeron los jueces, “a fin de asegurar los fines de un proceso que todavía no ha finalizado”. Temen que el exfuncionario “no se someterá al procedimiento u obstaculizará la culminación del juicio”.