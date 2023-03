Desde que Alberto Fernández ganó las elecciones, 22 kirchneristas dejaron la cárcel: los liberados, los absueltos y los que cumplen arresto domiciliario

12 de agosto de 2019. Alberto Fernández se convertía en el ganador de las elecciones PASO y le sacaba 15 puntos de ventaja al entonces mandatario Mauricio Macri. La fórmula con Cristina Kirchner conseguía los votos necesarios para ganar los comicios generales en primera vuelta. Desde entonces hasta hoy, con el exjefe de Gabinete de Néstor Kirchner en la Casa Rosada, de los más de 22 exfuncionarios, dirigentes, empresarios o sindicalistas detenidos, no queda nadie preso , ya que fueron absueltos por la justicia, están en arresto domiciliario o fueron condenados y excarcelados porque esas sentencias no están firmes.

Algunos de ellos dejaron la cárcel tras el resultado de las elecciones y el cambio de gobierno. Otros, luego de la decisión del Congreso de flexibilizar las prisiones preventivas al poner en práctica el nuevo Código Procesal Penal, que le ofrece al juez la alternativa de dictar 11 posibles medidas de coerción que no implican la pérdida de la libertad, antes de disponer la prisión preventiva del acusado.

Un puñado abandonó el confinamiento carcelario por prisiones domiciliaras por la pandemia del coronavirus. Y en los últimos meses algunos fueron condenados, pero esas condenas no están firmes, porque están siendo revisadas por la Cámara de Casación y eventualmente la Corte Suprema de Justicia.

Un artículo del nuevo Código Procesal Penal, puesto en vigor hace dos años, determinó que solo se consideran condenas firmes, es decir aquellas que hacen que el condenado vaya a la cárcel, aquellas en las que la Corte rechaza el último recurso de la defensa. Como la Corte no tiene plazos y los casos se acumulan, es mas rápida la libertad que la revisión de la condena.

Julio de Vido, Cristina Kirchner y José López Archivo

El total de 22 sindicalistas, empresarios y exfuncionarios fuera de la cárcel se alcanza luego de que la la Justicia ordenara la liberación del exsecretario de Obras Públicas José López, que había sido detenido en 2016 cuando estaba tratando de esconder en un convento de General Rodríguez bolsos y valijas con unos 9 millones de dólares.

López fue condenado a siete años y medio por enriquecimiento ilícito y por tenencia de armas. Además, fue condenado a seis años de cárcel en el juicio de Vialidad junto a Cristina Kirchner. Su fallo por los bolsos en el convento fue confirmado por la Cámara de Casación, pero resta que la Corte lo revise.

Causa Vialidad. Alegatos y defensas finales. Lázaro Báez

Antes de López, el último en recibir arresto domiciliario fue el empresario más exitoso durante la gestión K: Lázaro Báez. El dueño de miles de propiedades fue condenado a 12 años por lavado de dinero en febrero de este año en el caso de la Ruta de dinero K en un fallo que la Cámara de Casación confirmó y redujo de 12 a 10 años de prisión. Además, Báez fue condenado por la causa de Vialidad a 6 años de prisión.

Le esperan otros juicios, pero cumple arresto domiciliario porque su condena no está firme y porque tiene problemas de salud.

Ricardo Jaime será liberado el sábado próximo. Tiene seis condenas, algunas de las cuales ya están cumplidas con los siete años que lleva preso y otras condenas, las más graves, no están firmes, y deben ser revisadas por la Casación y la Corte.

Jaime pasó cuatro años en prisión preventiva (el máximo es dos años), se le prorrogo esa condición tres veces y ahora se venció la última prórroga. Esta situación se agravó por su situación de salud, ya que tiene un cancer de piel en el rostro y debe ser operado.

Ricardo Jaime y Julio De Vido Archivo

Jaime fue condenado seis veces en casos de corrupción. En 2013 fue condenado por intentar robar pruebas en un allanamiento. En 2015 se declaró culpable en un juicio abreviado y acordó una pena por haber cobrado coimas de parte de TBA, que explotaba colectivos y trenes, y TEBA, que tiene la concesión de la Terminal de Ómnibus de Retiro. Esas dos condenas están firmes.

También recibió una condena por su responsabilidad en la Tragedia de Once: ese fallo está pendiente de revisión por la Corte Suprema y la Casación le impuso una pena de seis años de prisión. En abril de 2022 recibió dos condenas por haberse enriquecido ilícitamente y por administración fraudulenta contra el Estado y coimas, por la compra de trenes chatarra a España y Portugal. En septiembre del año pasado, Jaime fue condenado por recibir sobornos por el proyecto del tren bala que iba a unir Rosario y Buenos Aires y que no se concretó. Estas tres últimas condenas no están firmes y no están en condiciones de ser cumplidas en prisión.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 continúa con el juicio oral por la Tragedia de Once, ocurrida el 22/02/12, cuando un tren de la línea Sarmiento colisionara con la cabecera del andén número 2 de la estación terminal de Once. Hay 29 imputados, entre ellos los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. En la causa se investigan los delitos de descarrilamiento culposo, agravado por muerte, y defraudación, en perjuicio de 51 víctimas fatales y 789 lesionados

Ya fue excarcelado Juan Pablo Schiavi, condenado por la tragedia de Once, pero ese fallo aún no está firme y debe ser revisado por la Corte.

Lo mismo ocurrió con el exasesor y cuñado de De Vido, Claudio “El Mono” Minnicelli, condenado por la causa de la Mafia de los Contenedores, que quedó en libertad tras ser sentenciado a cinco años de cárcel porque la Cámara de Casación aún no confirmó la sentencia.

Martín Báez, el hijo de Lázaro, quien pasó a la fama por el video de La Rosadita, está condenado a seis años de prisión por lavado de dinero, en un fallo que no está firme, pues si bien lo revisó la Cámara de Casación, que redujo su sentencia, aún debe ser revisado por la Corte Suprema.

Claudio Minnicelli fue condenado a la pena de cinco años de cárcel

Otros empresarios y exfuncionarios que estaban presos y fueron juzgados y absueltos son Cristóbal López y Fabián de Souza, desligados del caso de Oil Combustibles, en un fallo que está revisando la Cámara de Casación.

Lo mismo ocurre con Carlos Santiago Kirchner, exfuncionario de Planificación que fue excarcelado y absuelto en el juicio de Vialidad, en el que se condenó a Cristina Kirchner.

Carlos Kirchner DYN

Julio de Vido cumple arresto domiciliario en su chacra de Zárate. Fue absuelto en el juicio de Vialidad pero está siendo juzgado por el caso de la valija de Antonini Wilson. Además De Vido está condenado a cuatro años de prisión por la compra de trenes chatarra a España y Portugal, además de estar condenado a cinco años y ocho meses por la tragedia ferroviaria de Once. Esos fallos no están firmes y dependen de una revisión de la Corte.

Está pendiente su juzgamiento en el caso de los cuadernos de las coimas, el de la constructora Odebrecht y en los casos Skanska y en el programa de viviendas sociales de Sueños Compartidos.

Detención de Roberto Baratta en su departamento de José Hernández 2045, CABA, a pedido del juez Bonadio RICARDO PRISTUPLUK

Roberto Baratta, exfuncionario de Planificación, espera ser juzgado por el caso de los cuadernos y fue excarcelado.

Fernando Esteche, exlíder de Quebracho, está en libertad pues fue sobreseído en la causa del Memorandum con Irán y no está firme su pena.

César Milani, el exjefe del Ejército, fue absuelto de todas las causas que tenía y está en libertad, al igual que el sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina.

Cristina Kirchner nunca estuvo presa, a pesar de que se le dictó prisión preventiva, pues tenía fueros como senadora. Ahora fue condenada a seis años de prisión, pero ese fallo no está firme pues debe ser revisado por la Casación y la Corte, por lo que sigue en libertad.

El exvicepresidente Amado Boudou está en libertad porque cumplió dos tercios de su condena a cinco años y 10 meses de prisión por el caso Ciccone, impuesta en 2018.

