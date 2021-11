Los cuadernos: el celular de Roberto Baratta da indicios que confirman la ruta del pago de coimas

El contenido del teléfono celular de Roberto Baratta, mano derecha del exministro de Planificación Federal Julio de Vido, terminó por aportar indicios que confirman la existencia de una red dedicada al cobro de sobornos y su transporte en bolsos, en un automóvil conducido por su chofer Oscar Centeno, arrepentido que reveló luego toda la maniobra.

Las comunicaciones del iPhone de Baratta, analizadas por la Justicia federal e incorporadas a la causa de los cuadernos de las coimas que escribió Centeno, indican que desde septiembre de 2016 la esposa de Centeno, Hilda Horovitz, le mandaba mensajes de WhatsApp con referencias a esa operatoria.

Como anticipó Clarín, en esos mensajes Horovitz pretendía extorsionar a Baratta pidiéndole plata y allí menciona el dinero que transportaba su esposo, lugares “topsecret” y la parte que se quedaba Centeno de esos fondos, al tiempo que le enviaba fotos de bolsos.

La maniobra de los cuadernos de las coimas fue revelada por LA NACION en agosto de 2018. Los cuadernos que contenían las anotaciones de Centeno llegaron a manos del periodista Diego Cabot el 8 de enero de 2018. Y estas comunicaciones, donde se alude a esas anotaciones pero también a la m

aniobra del transporte del dinero en bolsos, se inician en septiembre de 2016. Baratta no respondió a esos chats.

Esta apertura del contenido del teléfono de Baratta fue realizada en una causa paralela a la principal de los cuadernos. Esta causa conexa está en manos del fiscal Carlos Stornelli, quien estudia pedir medidas de prueba sobre la base de esta evidencia.

Asimismo, estos datos son un indicio para la acusación de la causa principal de los cuadernos que está elevada a juicio oral y público y que tiene en sus manos el Tribunal Oral Federal N°7 y la fiscal Fabiana León, dijeron a LA NACION fuentes judiciales.

Sin embargo, las defensas dicen que estos mensajes de WhatsApp no cambian en nada su estrategia. Su hipótesis es que los cuadernos son prueba inventada y plantada y que estas comunicaciones pudieron ser entonces evidencias preconstituidas para darles verosimilitud, dijeron a LA NACION allegados a exfuncionarios imputados.

El teléfono abierto es el iPhone6, modelo 2014, con funda de plástica color negro, a nombre del ministerio de Planificación y registrado con una cuenta de Baratta (rbarat08@gmail.com), y un chip de Movistar que registra estos mensajes de Hilda Horovitz.

Los mensajes que analiza la Justicia:

El 20 de septiembre, a las 9.32: “Hola Buen día-Soy Hilda la ex de Oscar Centeno. Hace rato que quería contarle lo que hizo Oscar, mientras trabajaba con usted en el ministerio como chofer. Parece el Jardinero de Crostina. Paso a contarle: Se compro el departamento en once pago en cuotas en dolares. Vendió eso y compro en olivos la renovó a nuevo a full y me huso de testaferro a mí y otras personas puso a trabajar autos en el ministerio a nombre mío y de otros Jo manejaba Cordoba, MartÍn ,Blanco ,El que su puestamente robo una mochila Aleiandro Garcetí. Con todo esto pudo hacerse comprar un terreno le compro a la hermana en vaquero Salta y le hizo una casa de dos plantas con quincho a full, le hizo una pieza a las hijas de Pacheco a full,se compro el Toyota. Salio con su secretaría MARÍA ESTANDO LOS DOS TRABAJANDO AHI.Y VIVÍA CONMIGO.HOY EL VIVE CON TODOS LOS LUJOS TERMINO LA GESTIÓN DE CRISTINA Y EL 19/12/2015 ME HECHO AH! YO HIVA A TRASCON A COBRARLE LOS 5 CHEQUES ME ATENDÍA ROSARO O MONICA.Y A MI ME CONSIGUO SABIENDO QUE TRABAJO EN CAPITÁL,EN EL FIN DEL MUNDO:NO ME QUIERE COMPRAR UN DEPARTAMENTO EN CAPITAL NO ME QUIERE COMPRAR UNA GARANTÍA PARA ALQUILAR UN DEPARTAMENTOY POR ULTIMO A MADRE LE VENDIÓ UNA CASA EN COBOS EN SALTA SE LA COMPRO PAPA QUE VIVA NORA CON RUBÉN EL QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD.ESTE ES MI NUMERO SI QUIERE ME LLAMA ESE ES ÓSCAR [sic]”.

Ese mismo día, 20 minutos mas tarde, Hilda Horovitz insiste: “El mismo arquitecto Diego que le hizo la casas a usted, le hizo la casa a Oscar con los mismos albañilees Mario los paraguayos [sic]”.

El 27 de enero de 2017 se registra otra comunicación a Baratta a las 22.27. Dice Horovitz más explícita sobre la relación entre el exfuncionario y Centeno y el dinero: “Esto nunca se lo dije. SE QUEJABA DE LAS MIGAJÁS QUE USTED LE DABA CUANDO HIVAN AL LUGAR TOP SECRE Y YO LE DECÍA BUENO PERO POR LO MENOS TE TIRA ALGO. RESONGÁBA USTED SE LLEVABA LO MEJOR Y LO ARREGLABA CON MIGAJA (sic.)” . Cuatro minutos después, Hilda Horowitz abunda: “GRACIAS A LO QUE USTED LE DABA Y LOS TESTAFERROS PUDO LOGRAR TODO LO QUE TIENEACÁ Y EN SALTA [sic]”.

Y ya al filo de las 11 de la noche le advierte a Baratta que se trata solo del comienzo de su reclamo: “TODOS AYUDAMOS A QUEL DISFRUTE DE LO QUE TIENE Y VAYA BIEN.ACÁ YO SALÍ PERDINDO PORQUE TODOS USTEDES VIVEN BIEN SALEN DE VACACIONES Y LA BUENA VTDÁ.YA CON ESTO NO LO MOLESTO MÁS ESTO RECIÉN EMPIEZA [sic]”.

Al día siguiente, a la siesta, Hilda Horovitz juega más fuerte. Le manda a Baratta una foto donde se ve un bolso de color negro y otro de color celeste, en el suelo. Y a continuación le escribe: “Para que vea que no le miento esto no era suyo no traían lo top secret”

El 11 de mayo de 2017, Horovitz revela la existencia de los cuadernos de la corrupción, que las defensas señalan como apócrifos, o fotocopias: “El tenia o tiene cuadernos escrito con cada cosa donde hivan con direcciones fotos. Usted está en el cantry mapuche yo se que con lo que le mando me pone en DESPIOLE O PROBLEMAS CON ÓSCAR [sic]”. Es decir que estos mensajes le generan conflicto con Centeno.

El mismo día Horovitz es más clara en sus intenciones: “Hola!Buen día.Le quería contarle porqué escriba Oscar todo lo que hacían y cuando hivan a la cueva con fecha y horarios sacaba foto. Porque el decía que cuando termine la gestión si usted le daba una patada lo usaba eso que escribía, Yo le pedí que lede para hacer un entrepiso. Comome dijo que va a ver cuanto me da. yo ya le mande el presupuesto mejor que le de todo [sic]”.

Ya el 22 de mayo a las 0.33, pasada a medianoche, Horovitz deja de lado los eufemismos: “Oscar decía que estos bolsos traían los Dolares Robados de la cueva. Y Que usted le daba migaja estos son algunos de los bolsos porque el llevaba muchos a casa de Bartolomé Mitre y acá en olivos. Lo que nunca le conté que la casa de Bartolomé Mitre en once el departamento lo fue pagando en dolares en el banco icbc de Rivadavia al 2400 yo hiva a depositar la plata. y está casa de olivos también la compro en dolares todo al contado,y está que me compro también la compro en dólares $55.000 Cómo un chófer de viceministro puede hacer tanto? [sic]”.

A las 2.09, Hilda Horovitz le manda otra foto. Esta vez una de un bolso negro y otro celeste, sobre una cama. Y agrega el mensaje: “Hola Hoy me llamo Oscar, dijo que me va a dar la plata del entre piso en dos veces. También me dijo que lo estoy difamando que todo lo que digo es mentiras. YO DIGO SI ES MENTIRAS USTED CREE QUE ME DARÍA LO QUE LE PIDO. SI FUESE MENTIRAS NI EL DEPARTAMENTO ME COMPRA.UN CHOFER JAMÁS PODRÍA HABER HECHO TODO LO QUE HIZO. No cierto? Usted lo sabe bien [sic]”. Y remata “espero no tener problemas con la justicia”.

El 27 de julio la mujer, en otro mensaje que parece dirigido a Oscar Centeno pero esta enviado a Baratta, le dice que su exmarido la bloqueó en WhatsApp. Ese mensaje reza: “Te fuiste? Vamos a ver si es mi problema o tuyo, Creo. Que se lo que queres decir. A mi o me llores que no tenés. Como hacías con Nora o Nene que decías que no tenes plata. O que le hacías dibujar los números al contador Omar y o tu abogado Daniel botindari al mismo tiempo testaferro el y José Luís el hijo Neri. No tenes más la caja fuerte ierte con los dolares y de la migaja que te daba Roberto cuando. Hivan a Íos lugares top secre. Mmnm!! [sic].

Ese mismo día, Horovitz habla como con su exmarido: “Mejor dicho cuando lo llevabas a Robar eso decias cuando llegabas a casa y venías enojado por lo que te daba a vos y Nelson. Que Roberto se hiva con los bolsos llenó. Te acordas que decías eso. NO OLVIDO DE NADA TODO RECUERDO [sic]”.

Ya directamente a Baratta lo presiona diciéndole que sabe cosas para que interceda ante Oscar Centeno y que él la desbloquee de su WhatsApp. Le escribe ese día 27 de mayo, más tarde: “Hola!Buen día,Cómo está? DISCULPE OTRA VEZ QUE LO MOLESTE. ME SACO DEL WASAPP ÓSCAR Y ME QUEDO EN RESPONDERME MAÑANA POR CRÉDITO QUE HIVA A SACAR.TAMBIÉN SE QUE HlVÁN A ROBAR JUAN MARCELO VARGAS FACUNDO SÁNCHEZ GUZMÁN TODOS SE ENCONTRABAN EN LA CUEVA DICHO POR OSCAR.MEJOR QUE ME PONGA OTRA VEZ EN EL WHASSAPP Y ME HAGA LP QIE FALTA” [sic].

En julio de ese año, insiste con Baratta y presiona para que le levante el bloqueo y que Centeno le de el dinero que ella reclama: “Usted que Íe tenia confianza hivan a cenar juntos contarse sus cosas, Sabe lo que hacia Oscar. Grababa, el auto donde hivan, un portafolio marrón la patente de un auto y cómo. Le dije tiene o tenia muchicimos cuadernos con fecha y hora donde hivan .Por eso si yo llegara hablar y tengo más. Que me vuelva a poner en el whasapp.Y mejor que mañana consiga el préstamo” [sic].

El 8 de agosto de 2017, Horovitz escribió: “Hola Buenas tardes. Recíén me entero que Gisela al final le saco la casa que le compro Osear para Rubén. Haya en salta ahora están en el departamento de lugano. Se quiere sacar todo de encima pero van a caer. Sabe que encontré en uno de los bolsos presisamente en el bolso negro que yo le mande una foto a usted” [sic].

E insiste el 11 de agosto diciéndole que algo de lo que sabía lo había deslizado en Infobae o en su cuenta de Facebook: de inmediato le manda 23 fotos que la pericia no describe.

Además hay siete notas de voz que enviadas en las conversaciones. Una de ellas se corresponde con la Navidad de 2016 y su transcripción dice: “Hola Roberto bueno desearle muchas felicidades para usted, para su familia y gracias por todo y disculpe todas las molestias ocasionadas. Un beso. Hilda”.

El 19 de de mayo de 2017 en otro audio le dice a las 22.19: ‘’Hola Roberto, mejor que hable con Oscar y que le diga que la hija se quede tranquila porque yo los papeles que tengo de prueba, no los tengo yo, los tiene, ni los tiene Miriam. Los tiene un periodista. Este... todas las cosas, que tengo, de los recibos que las fotos que le mandé a usted, todas las tiene mi periodista. Solo tengo que ir y decirle que actúe, nada más. Así que dígale que se deje de joder, que no haga nada, que no me mande a la Justicia porque no tiene por qué meterse y no tiene por qué mandarme a la Justicia. El padre me cagó nueve años. Me cagó a trompadas, me re insultó, me cagó con María y con cuantas mujeres se le cruzaba en el medio. Así que dígale que no haga nada. Que se quede quieta. Porque a mí no me van a hacer caso. Este... si usted le habla quizás pueda hacer que le hagan caso a usted. Y si tampoco le hace caso a usted y bueno, saldré en la televisión. No me quedará otra. Chau, hasta luego”.

El 19 de mayo a las 2.25, en otro audio de casi un minuto, le insiste: “Si esta Gisela, la hija de él, va a la Justicia lo arreglaremos por la televisión entonces. Eso que le quepa de seguridad. Porque no se la van a llevar de arriba. Para nada. Yo tengo las fotos, tengo las pruebas, tengo los papeles, tengo todo. Le saqué un montón de cosas antes de irme de la casa. Así que el que se va a joder es él, no yo. O todos. Transcom. usted el abogado, los choferes, todos. Porque yo voy a meter todos en la misma bolsa [sic]”.

Ese mismo día, a las 22.45, Horovitz vuelve a grabar: “Bueno este es el último mensaje que le mando. No lo jodo más hasta tener otra noticia. Yo tengo firm... tengo los recibos de que él firmaba, que le hacía firmar a los choferes que manejaban, desde el primer día hasta el último día. Tengo todo. Año por año. El préstamo prendado que sacó en el Banco Santander Río, a mi nombre, eh, tengo las fotos de la casa, tengo las fotos de (tose) de la, de la pileta, del quincho que le hizo a la madre (tose). Bueno, tengo un montón de cosas. Así que, y bueno y yo voy a decir que era el chofer suyo, que trabajaba en el Ministerio y si me llaman voy a decir la verdad, como siempre, hasta ahora. Que era chofer suyo y que usted no sabía nada de lo que él estaba haciendo ahí. Eso sí que es verdad. Usted no sabía. Pero él era chofer suyo. Así que. Y ahí todos sabían que era el chofer suyo. Así que bueno nada. Así que iremos todos a la Justicia, cualquier cosa. Que Gisela nos lleve a todos a la Justicia”.

Pero no fue el último mensaje, sino que hay otro audio cinco minutos más tarde, que dice: “Para más datos. No sé si se acuerda de ese señor, se llamaba Alejandro que trabajaba también como chofer y que lo echaron por robar supuestamente a un... un bolso. Bueno, ese chico también era chofer de, de Oscar y creo que también era amigo de Sadi, que Sadi también era chofer de Oscar. Igual yo tengo todos los recibos. Así que no le estoy mintiendo. Este.. así que bueno, ellos deciden a dónde quieren ir, llegar. Sí no me da para, para el entrepiso y no me da por mes, eh, ya sabemos dónde tenemos que ir. Si la hija me dice de ir a una, a la Justicia, veremos lo que hacemos entonces”.