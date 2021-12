Ricardo López Murphy, sobre el presupuesto 2022: “No estoy de acuerdo con dar quorum”

El diputado de Juntos por el Cambio Ricardo López Murphy advirtió esta noche en LN+ que si fuera por él no daría quorum para tratar el presupuesto 2022. “Si ellos lo logran [por el oficialismo] ahí sí bajaría a discutir”, explicó. El economista añadió que “la ley de leyes” debió haberse discutido antes. “No fue así por las elecciones”, precisó.

“Creo que no hay que dar quorum. No bajaría porque es un presupuesto trucho”, manifestó el legislador, quien cuestionó veracidad del contenido en el proyecto presentado por el ministro de Economía Martín Guzmán. “Es un presupuesto construido con números que no tienen sentido”, remarcó.

López Murphy remarcó que el proyecto no se discutió “en el momento en que debió haberse discutido entre el 15 de septiembre y el 14 de diciembre”. Y ratificó que solo estará en el recinto a dar el debate si es que el oficialismo consigue por si mismo el quorum para tratar el proyecto.

“Se ha falseado el orden institucional. No se discutió cuando debió haberse hecho porque había elecciones. Lo dijo el ministro [Martín Guzmán] ayer”, manifestó indignado el legislador. “¿En qué ley se dice que no hay que discutir el presupuesto porque hay procesos electorales?”, se preguntó, y continuó: “Eso [no hacerlo por esa razón] es un disparate”.

La posición de López Murphy se conoce en momentos en los que la oposición analiza cómo pararse frente al proyecto del Gobierno de Alberto Fernández. El legislador le reclamó al Frente de Todos que junto al Presupuesto se presente un plan monetario y otro cambiario. “Y no hay nada de eso”, se quejó.

El dirigente liberal puso de manifiesto que desde la asunción de Alberto Fernández la gestión del Banco Central se endeudó en 35.000 millones de dólares y dijo que la política cambiaria “es contradictoria” con el discurso dado por Guzmán de “ampliar las exportaciones”, dado que se está “revaluando el dólar permanentemente”.

Además, el legislador dijo que nota inconsistencias en el presupuesto de Defensa y sostuvo que le requerirá explicaciones al ministro Jorge Taiana. Además, se manifestó a favor de modificar la ley de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU)

Por otro lado, se diferenció de la postura adoptada por otros legisladores de Juntos por el Cambio, entre ellos Luciano Laspina, que consideran necesario dar quorum para no bloquear el tratamiento de un proyecto para la gestión de Gobierno.

“Tengo una forma de enfocar los temas en la que creo que tengo que pasar a la ofensiva. No puedo esperar a lo que hacen los demás. A este Gobierno hay que enfrentarlo a bandera desplegada, como lo hice ayer en el debate [de comisión], y explicar el problema tal cual es”, describió.

López Murphy cuestionó la incorporación de impuestos en el proyecto de presupuesto, dijo que algunos artículos en este sentido “son terroríficos”. “No se puede usar el presupuesto para los impuestos. Tiene que haber racionalidad. Si quieren una ley impositiva, tráiganla”, expresó.

El legislador se refirió por último a las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. “Tampoco pueden ir con ese programa al Fondo porque se caerían de risa”; dijo en relación con las variables del proyecto de presupuesto vinculadas a lo que exige el organismo.

El referente opositor remarcó la necesidad de llegar a un acuerdo. “Ningún país de ingresos medios como la Argentina está en default. Sería una catástrofe. Sin embargo, la vicepresidenta [Cristina Kirchner] se la pasa arguyendo todo lo contrario”, enfatizó.